«فيفا» يعتمد ملفي استضافة مونديالي السيدات 2031 و2035 تمهيداً للتصويت

اجتازت ملفات الترشح المشتركة لاستضافة نسختَي 2031 و2035 من بطولة كأس العالم لكرة القدم للسيدات، متطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لتصبح جاهزة للعرض على أعضاء الجمعية العمومية للتصويت عليها خلال المؤتمر الاستثنائي المقرر عقده يوم 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.

ويتنافس ملفان فقط على استضافة النسختين، حيث تقدمت الولايات المتحدة والمكسيك وكوستاريكا وجامايكا بملف مشترك لتنظيم نسخة 2031، فيما تقدمت إنجلترا واسكوتلندا وويلز وآيرلندا الشمالية بملف مشترك لاستضافة نسخة 2035.

وخلصت تقارير التقييم التي نشرها «فيفا»، مساء الأربعاء، إلى استيفاء الملفين الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة للاستضافة، تمهيداً لعرضهما على التصويت خلال المؤتمر الاستثنائي.

وأشار تقرير تقييم ملف 2031 إلى أنه يستند إلى قاعدة قوية، في ظل الخبرات التنظيمية التي اكتسبتها الولايات المتحدة من استضافة كأس العالم للأندية عام 2025، إلى جانب مشاركتها في تنظيم كأس العالم للرجال 2026 بالاشتراك مع المكسيك وكندا.

ويتوقع الملف أن تستقطب البطولة نحو أربعة ملايين و500 ألف مشجع، في نسختها الأولى التي تشهد زيادة عدد المنتخبات المشاركة من 32 إلى 48 منتخباً.

ويتضمن الملف 20 ملعباً مقترحاً لاستضافة المباريات، بواقع 14 ملعباً في الولايات المتحدة، وأربعة في المكسيك، وملعب واحد في كل من كوستاريكا وجامايكا، مع ترشيح أربعة ملاعب لاستضافة المباراة النهائية، هي: ملعب «مرسيدس بنز» في أتلانتا، وملعب «إيه تي آند تي» في دالاس، وملعب «سوفي» في لوس أنجليس، وملعب «ميتلايف» في ولاية نيوجيرسي.

وأشار التقرير إلى أن سبعة ملاعب مقترحة في الولايات المتحدة وملعباً واحداً في المكسيك تعتمد على أرضيات صناعية، مما يستلزم تجهيزها بالعشب الطبيعي قبل استضافة المباريات.

كما أشار «فيفا» إلى تلقيه خطابات دعم من الجهات الحكومية الأميركية، تتضمن التزامات تتعلق بمتطلبات الهجرة والتأشيرات وتصاريح العمل والأمن، مؤكداً أن استمرار التنسيق مع الجهات المعنية يوفر أساساً جيداً لضمان تنظيم البطولة بنجاح، رغم الحاجة إلى استكمال بعض التفاصيل.

أما ملف استضافة نسخة 2035، فيحمل شعار «معاً للجميع»، ويستند إلى الخبرات التنظيمية للدول الأربع في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى، ومن بينها بطولة أمم أوروبا للسيدات عام 2022، والاستعداد لتنظيم بطولة أمم أوروبا للرجال عام 2028.

ويتضمن الملف 15 مدينة و19 ملعباً، بواقع 14 ملعباً في إنجلترا، وملعبين في آيرلندا الشمالية، وملعب واحد في اسكوتلندا، وملعبين في ويلز، على أن يستضيف ملعب ويمبلي في لندن المباراة النهائية.