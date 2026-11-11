فان بوميل مدرب بلجيكا: لوكاكو لن يستطيع المشاركة أمام تركيا

قال المدرب مارك فان بوميل، الأربعاء، إن عودة جيريمي دوكو إلى تشكيلة بلجيكا قبل مباريات دوري الأمم الأوروبية، وضعت أمامه معضلة محببة بسبب وفرة الخيارات.

وغاب دوكو، الذي تعرض لوعكة صحية خلال كأس العالم وظهر بمستوى متراجع، عن أول أربع مباريات للفريق في دور المجموعات بدوري الأمم في سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) بسبب الإصابة.

لكن الجناح أصبح جاهزاً للمشاركة في المباراتين الأخيرتين للفريق بالمجموعة الأولى ضمن المستوى الأول أمام تركيا في إزمير الخميس، وأمام إيطاليا في بروكسل الأحد.

وقال فان بوميل في مؤتمر صحافي: «سعيد للغاية بعودة جيريمي إلى التشكيلة. بالتأكيد هذا يجعل اختيار التشكيلة الأساسية أكثر صعوبة، لكنني أعتقد أن الأجنحة الخمسة قادرون على اللعب في الجانبين. إنها معضلة، لكنها مشكلة محببة. لا أستطيع أن أعطيكم إجابة بعد حول من سيشارك».

وسيفتقد منتخب بلجيكا جهود هدافه التاريخي روميلو لوكاكو.

وقال المدرب: «يعاني روميلو من بعض الآلام في الفخذ. وكان يشعر بها بالفعل الثلاثاء. لا يزال قادراً على التدرب، لكننا قررنا بالاتفاق المشترك عدم ضمه إلى التشكيلة».

وأضاف: «إنه لاعب مهم بالنسبة لنا، داخل الملعب وخارجه. لم يبدأ أساسياً سوى في مباراة واحدة حتى الآن، لكنه قدم بالفعل مساهمة مهمة عندما شارك بديلاً».

وقال فان بوميل: «لذا آمل أن يكون جاهزاً في الوقت المناسب لمباراة إيطاليا».

وتحتل بلجيكا المركز الثالث في المجموعة الأولى ولها ست نقاط، خلف فرنسا المتصدرة برصيد عشر نقاط، وإيطاليا التي تملك سبع نقاط. ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الثمانية الذي سيقام في مارس (آذار).

وتلعب فرنسا مع إيطاليا في ميلانو الخميس.