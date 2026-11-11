بلاتر: «يويفا» سيعلن عن مرشحه لانتخابات «فيفا»... علينا التخلص من إنفانتينو

قال جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سوف يعلن قريباً عن مرشح لخوض انتخابات رئاسة «فيفا» المقررة في 2027.

وأضاف بلاتر في مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية: «(يويفا) لديه خطة، وسوف يعلن عن مرشح منافس في الأسابيع المقبلة».

وكان «يويفا» قد سحب دعمه للرئيس الحالي لـ«فيفا»، جياني إنفانتينو، الساعي لإعادة انتخابه، وذلك بعد أن طرح الأخير خطة مثيرة للجدل بخصخصة الحقوق التجارية والتسويقية لبطولة كأس العالم.

وتراجع إنفانتينو عن الخطة في أغسطس (آب) الماضي، بعدما رفضتها ثلاثة اتحادات قارية، وهدد الاتحاد الأوروبي بمقاطعة مسابقات «فيفا».

ومع ذلك، حظي إنفانتينو مؤخراً بدعم من اتحادات أفريقيا، وآسيا، وأميركا الجنوبية، ليضمن أغلبية تمنحه الفوز بولاية رابعة في الانتخابات المقرر إجراؤها في مارس (آذار).

وقال بلاتر: «علينا إيجاد طريقة للتخلص من إنفانتينو».

وسيغلق باب الترشح لانتخابات رئاسة «فيفا» يوم الأربعاء المقبل، وتتردد أنباء عن أن الفرنسي أرسين فينغر، المدرب السابق لنادي آرسنال، قد يكون من بين الأسماء التي قد يدعمها «يويفا».

وكشفت «وكالة الأنباء الألمانية» أن فينغر سيحسم قراره خلال أيام بشأن استعداده لمنافسة إنفانتينو.

وبخلاف إنفانتينو، لم يترشح للانتخابات سوى الياباني كوزو تاشيما، عضو مجلس «فيفا»، لكن تبدو فرصه في الفوز ضعيفة للغاية.

ورشح بلاتر، سيباستيان كو، رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، لمنافسة إنفانتينو، قائلاً: «إنه شخصية قوية، وسبق أن كان رئيساً للجنة الأخلاقيات في (فيفا)، وينتمي لإنجلترا مهد كرة القدم».

يُذكر أن بلاتر تولى رئاسة «فيفا» في الفترة من 1998 إلى 2015، حيث استقال وسط اتهامه بالفساد، ليخلفه إنفانتينو.