إنفانتينو يزور قطر الخميس لتفقد استعدادها لمونديال الناشئين

يستعد جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لزيارة قطر، الخميس، من أجل تفقد الاستعداد لاستضافة نسخة العام الحالي من بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً.

وأشارت اللجنة المحلية المنظمة في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، إلى أن إنفانتينو سيقوم بزيارة تفقدية إلى مجمع المسابقات في «أسباير زون» بحضور عدد من كبار المسؤولين، في إطار الإطلاع على جاهزية الملاعب والمرافق والمنشآت المخصصة لاستضافة البطولة، والوقوف على آخر الاستعدادات والتجهيزا ت التشغيلية، قبل انطلاق البطولة.

وستقام بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً في قطر بمشاركة 48 منتخباً موزعة إلى 12 مجموعة، وذلك خلال الفترة من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قد أعلن عن إقامة خمس نسخ متتالية من مونديال الناشئين في قطر بشكل سنوي خلال الفترة من 2025 إلى 2029.

وتوج المنتخب البرتغالي بنسخة العام الماضي 2025 بالفوز على النمسا 1-صفر في المباراة النهائية.

ويشارك في نسخة العام الحالي خمسة منتخبات عربية، إذ يتنافس منتخبا قطر (منظم البطولة) مع مصر في المجموعة الأولى التي تضم أيضاً اليونان وبنما، ويلعب منتخب السعودية في المجموعة الرابعة التي تضم فرنسا وأوروجواي وهايتي.

أما منتخب المغرب، فإنه يوجد في المجموعة الثامنة رفقة إسبانيا والصين وفيجي، وسيلعب منتخب الجزائر في المجموعة العاشرة التي تضم أيضاً تشيلي والولايات المتحدة الأميركية ومونتينغرو.