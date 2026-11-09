يامال وأويارزابال يغيبان عن مواجهة إسبانيا والتشيك بـ«دوري الأمم»

قال تشابي هرنانديز، اليوم الاثنين، إن عودة فرينكي دي يونغ إلى صفوف هولندا تمثل دفعة قوية في سعي الفريق لتصدُّر مجموعته بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، والتأهل إلى دور الثمانية العام المقبل.

وكانت آخِر مباراة خاضها لاعب الوسط، الذي عانى من تكرار الإصابات، مع منتخب بلاده في كأس العالم هذا العام. وغاب عن المباريات الأربع في دوري الأمم، التي جمع فيها المنتخب الهولندي 8 نقاط، ليتقاسم صدارة المجموعة الثانية مع اليونان.

ولطالما كان دي يونغ اللاعب الأبرز في الفريق، وقال تشابي إنه يتوقع أن يضطلع دي يونغ بدور قيادي مجدداً في مباراة المنتخب الهولندي أمام ضيفه اليوناني يوم الجمعة، وكذلك المواجهة التي ستُقام خارج أرضه أمام ألمانيا.

وأكد تشابي، الذي درّب دي يونغ في برشلونة، خلال الفترة من 2021 إلى 2024: «إنه يعرف رؤيتنا وأفكارنا، ويجب أن يكون له دور مهم معنا على أرض الملعب. أريد أن أرى شخصيته، فهو أحد قادة الفريق، ويتمتع بخبرة كبيرة».

ومن المتوقع أن يعود دي يونغ (29 عاماً) إلى دور صانع الألعاب الذي تألّق فيه جوي فيرمان في فوز هولندا ذهاباً وإياباً على صربيا، والتعادل 2-2 في اليونان.

وأوضح تشابي: «بإمكان جميع اللاعبين اللعب معاً، خاصة الجيدين. ويقدم جوي أداء رائعاً في دورتموند، وقدم أداء ممتازاً معنا».

وأضاف: «قالوا في إسبانيا إن إنيستا وأنا لا يمكننا اللعب معاً لأننا متشابهان جداً في أسلوبنا ونهجنا. هل يمكنك أن تتخيل ذلك؟».

وتابع: «فرينكي لن يكون اكتشافاً جديداً لي، فهو لاعب من الطراز الرفيع. يمكنه اللعب في أي مركز، لعب ظهيراً لبضع دقائق، أمس، (في فوز برشلونة على أتلتيكو مدريد). إنه لاعب من الطراز الرفيع».

ويتأهل الفريقان المتصدران للمجموعة إلى دور الثمانية، في مارس (آذار) المقبل. وسيضمن الفوزُ على اليونان في ملعب يوهان كرويف لهولندا مكاناً في هذه المرحلة.

واستطرد تشابي، الذي تولّى تدريب هولندا بعد كأس العالم: «هذا هو الهدف التالي، وبعد ذلك سنفكر في الأهداف الأخرى، لكن الهدف الأول هو التأهل إلى دور الثمانية. قدمنا مستوى جيداً في الفترة الأخيرة. ونحن واثقون من صعودنا».