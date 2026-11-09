نائب رئيس الاتحاد الآسيوي: حظوظ إعادة انتخاب إنفانتينو رئيساً لـ«فيفا» محسومة

قال نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هاشم حيدر لوكالة الصحافة الفرنسية، الاثنين، إن حظوظ جياني إنفانتينو بالاحتفاظ بمنصب رئيس الاتحاد الدولي في مارس (آذار) 2027 «محسومة».

وكان إنفانتينو، الساعي لإعادة انتخابه لولاية رابعة وأخيرة رئيساً لـ«فيفا»، قد واجه انتقادات حادة ودعوات إلى الاستقالة عقب خطته الملغاة لبيع حقوق كأس العالم. لكن السويسري - الإيطالي - اللبناني بات في موقع قوي يتيح له تأمين إعادة انتخابه بعدما أيّد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشهر الماضي ترشح ابن السادسة والخمسين.

وكان إنفانتينو قد قال، في وقت سابق، إنه يحظى بدعم «الغالبية الساحقة» من الاتحادات الأعضاء، رافضاً الدعوات المطالبة برحيله؛ خصوصاً من الاتحاد الأوروبي. ورغم ترشح الرئيس الفخري للاتحاد الياباني كوزو تاشيما، الخميس، لمنافسة إنفانتينو، قال حيدر الذي يرأس أيضاً الاتحاد اللبناني للعبة، على هامش افتتاح إنفانتينو ملعباً في بلدة شانيه في جبل لبنان (شرق): «حظوظه (إنفانتينو) محسومة»، مضيفاً: «نحن أعلنا وبوضوح وبشكل قاطع أننا داعمون لإنفانتينو».

وبينما رفض إنفانتينو التحدث إلى وسائل الإعلام، تابع حيدر: «بمقدور تاشيما الحصول على بعض الأصوات، لكن من الصعب أن يتمكن من المنافسة، لأن رئاسة الاتحاد الدولي تحتاج إلى علاقات بكل أنحاء الكرة الأرضية، ومن الصعب تحقيق ذلك».

وتابع: «إذا كنت آسيوياً قد أحصل على بعض الأصوات الآسيوية والأفريقية، لكن من الصعوبة الوصول إلى أميركا الجنوبية والشمالية وغيرهما، وذلك مع محبتي لصديقي كوزو تاشيما».

ونقلت صحيفة سبورتس نيبون اليابانية عن تاشيما الأحد: «في هذه المرحلة، أعتقد أن فرصي في الفوز تتراوح بين 20 في المائة و30 في المائة، لكن مع تقدّم الحملة أريد أن ترتفع ثقتي بنفسي إلى 40 في المائة أو 50 في المائة. إنني أرغب حقاً في تغيير (فيفا)».