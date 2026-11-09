تاشيما المرشح لـ«الفيفا» يتمسك بالقيم اليابانية سواء فاز أو خسر

جاء إعلان كوزو تاشيما الأسبوع الماضي عزمه الترشح ضد جياني إنفانتينو في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) المقررة في مارس (آذار) ​المقبل بمثابة مفاجأة، لكنه يمثل أحدث مؤشر على عدم الرضا داخل أوساط اللعبة في اليابان إزاء حوكمة هذه الرياضة.

وتأتي الخطوة في أعقاب استقالة تاكيشي أوكادا من منصب نائب رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم الشهر الماضي. وعزا أوكادا، الذي قاد منتخب اليابان في نهائيات كأس العالم 1998 و2010، سبب استقالته إلى مخاوفه بشأن التطورات المحيطة بـ«الفيفا» وكأس العالم. وجاءت الاستقالة في أعقاب إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دعمه لإعادة انتخاب إنفانتينو.

وتعهد تاشيما، الذي يشغل حالياً منصب الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم بعد أن تولى رئاسته لمدة ثماني سنوات، بتمويل حملته الانتخابية من ماله الخاص. وتؤكد خطوته هذه المزاج السائد داخل بلد أثبت ‌نفسه كأحد رواد ‌آسيا في هذه اللعبة على أرض الملعب. ولعب تاشيما (68 عاماً) ​دوراً ‌محورياً ⁠في هذا ​الصعود. ⁠وكان قد عبر بالفعل، قبل عدة أشهر من تأكيد نيته الترشح ضد الرئيس الحالي لـ«الفيفا»، عن معارضته للمشروع الذي أطلقه إنفانتينو. وقال في تصريحات لصحيفة «نيكي شيمبون» في أغسطس (آب) إنه يعد خطة بيع حصة من هذه الرياضة لمستثمرين من القطاع الخاص «غير مقبولة سواء من حيث عملية اتخاذ القرار أو من حيث مضمونها»، ووصف الاقتراح بأنه «معيب».

وأقر إنفانتينو بأنه ارتكب أخطاء في طريقة توصيله للمشروع، وأشار إلى أنه سيكون منفتحاً على إجراء مراجعة مستقلة لنظام حوكمة «الفيفا». ويقر تاشيما بأن فرصه في الإطاحة بإنفانتينو لا تتجاوز 30 في المائة في أحسن الأحوال، ⁠وأنه لم يحصل بعد على الدعم اللازم من خمسة اتحادات وطنية. وقال عند ‌إعلان ترشحه: «لا يتعلق الأمر بالفوز أو الخسارة، بل بتوضيح ما بنى ‌عليه كرة القدم اليابانية من شرف وسلامة ونزاهة للعالم». وأضاف: «أعتقد أن ​هذا هو بالضبط ما يحتاج إليه (الفيفا) الآن». لم ‌يكن مشروع إنفانتينو الذي تم العدول عنه لبيع الحقوق التجارية لبطولات «الفيفا» متوافقاً مع نظرة تاشيما، ‌اللاعب والمدرب والإداري السابق، لهذه اللعبة.

سبع مباريات دولية مع اليابان

انخرط تاشيما في هذه الرياضة منذ شبابه إذ قاد فريق مدرسة أوراوا مينامي في مدينة سايتاما للفوز ببطولة المدارس الثانوية اليابانية المرموقة في 1976، قبل أن يلتحق بجامعة تسوكوبا. وأثناء دراسته الجامعية، خاض أول مباراة من أصل سبع مواجهات دولية مع منتخب اليابان في مركز المهاجم. وانضم ‌بعد تخرجه إلى نادي فوروكاوا إلكتريك المنافس في دوري الهواة الذي سبق الدوري الياباني. اعتزل تاشيما اللعب عام 1982 عن عمر يناهز 25 عاماً. وتوجه لدراسة ⁠التدريب في مدينة ⁠كولونيا قبل أن يعود إلى اليابان للعمل في مجال كرة القدم على نطاق واسع واستهله بالجانب الفني ثم في سلسلة من المناصب الإدارية والسياسية.

ودرب منتخب اليابان في كأس العالم تحت 17 سنة الذي تنظمه «الفيفا» في 2001. وعُين في 2002، عقب مشاركة بلاده في استضافة كأس العالم، مديراً فنياً للاتحاد الياباني للعبة. وتولى تاشيما منصب الأمين العام للاتحاد في 2006، وأصبح نائب الرئيس في 2010. وانتخب عضواً في مجلس «الفيفا» في 2015. واستمر صعوده عندما فاز، بعد عام، بأول ولاية من أربع ولايات متتالية، مدة كل منها سنتان، وأصبح رئيساً للاتحاد الياباني محطماً الرقم القياسي في هذا المجال. واكتسب سمعة بصفته قائداً موثوقاً وحاسماً وقادراً على اتخاذ القرارات المهمة.

وجد تاشيما نفسه مطالباً بإثبات ذلك عندما أقدم على إقالة البوسني خليلوزيتش من منصب مدرب المنتخب الياباني قبل شهرين من انطلاق كأس العالم 2018 في روسيا، ​واستبدله بواسطة أكيرا نيشينو. وقاد نيشينو اليابان إلى دور ​16 في تلك البطولة. ويسعى تاشيما إلى إحداث تغيير في قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم موجهاً التحدي صوب إنفانتينو. وقال في مقابلة مع صحيفة «سبورتس نيبون» مطلع الأسبوع: «الإيثار هو شعاري. هذا هو معنى أن تكون رئيساً لـ(الفيفا)».