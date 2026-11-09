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الرياضة رياضة عالمية

تاشيما المرشح لـ«الفيفا» يتمسك بالقيم اليابانية سواء فاز أو خسر

تاشيما المرشح لـ«الفيفا» يتمسك بالقيم اليابانية سواء فاز أو خسر (أ.ب)
تاشيما المرشح لـ«الفيفا» يتمسك بالقيم اليابانية سواء فاز أو خسر (أ.ب)
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تاشيما المرشح لـ«الفيفا» يتمسك بالقيم اليابانية سواء فاز أو خسر

تاشيما المرشح لـ«الفيفا» يتمسك بالقيم اليابانية سواء فاز أو خسر (أ.ب)
تاشيما المرشح لـ«الفيفا» يتمسك بالقيم اليابانية سواء فاز أو خسر (أ.ب)

جاء إعلان كوزو تاشيما الأسبوع الماضي عزمه الترشح ضد جياني إنفانتينو في انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) المقررة في مارس (آذار) ​المقبل بمثابة مفاجأة، لكنه يمثل أحدث مؤشر على عدم الرضا داخل أوساط اللعبة في اليابان إزاء حوكمة هذه الرياضة.

وتأتي الخطوة في أعقاب استقالة تاكيشي أوكادا من منصب نائب رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم الشهر الماضي. وعزا أوكادا، الذي قاد منتخب اليابان في نهائيات كأس العالم 1998 و2010، سبب استقالته إلى مخاوفه بشأن التطورات المحيطة بـ«الفيفا» وكأس العالم. وجاءت الاستقالة في أعقاب إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم دعمه لإعادة انتخاب إنفانتينو.

وتعهد تاشيما، الذي يشغل حالياً منصب الرئيس الفخري للاتحاد الياباني لكرة القدم بعد أن تولى رئاسته لمدة ثماني سنوات، بتمويل حملته الانتخابية من ماله الخاص. وتؤكد خطوته هذه المزاج السائد داخل بلد أثبت ‌نفسه كأحد رواد ‌آسيا في هذه اللعبة على أرض الملعب. ولعب تاشيما (68 عاماً) ​دوراً ‌محورياً ⁠في هذا ​الصعود. ⁠وكان قد عبر بالفعل، قبل عدة أشهر من تأكيد نيته الترشح ضد الرئيس الحالي لـ«الفيفا»، عن معارضته للمشروع الذي أطلقه إنفانتينو. وقال في تصريحات لصحيفة «نيكي شيمبون» في أغسطس (آب) إنه يعد خطة بيع حصة من هذه الرياضة لمستثمرين من القطاع الخاص «غير مقبولة سواء من حيث عملية اتخاذ القرار أو من حيث مضمونها»، ووصف الاقتراح بأنه «معيب».

وأقر إنفانتينو بأنه ارتكب أخطاء في طريقة توصيله للمشروع، وأشار إلى أنه سيكون منفتحاً على إجراء مراجعة مستقلة لنظام حوكمة «الفيفا». ويقر تاشيما بأن فرصه في الإطاحة بإنفانتينو لا تتجاوز 30 في المائة في أحسن الأحوال، ⁠وأنه لم يحصل بعد على الدعم اللازم من خمسة اتحادات وطنية. وقال عند ‌إعلان ترشحه: «لا يتعلق الأمر بالفوز أو الخسارة، بل بتوضيح ما بنى ‌عليه كرة القدم اليابانية من شرف وسلامة ونزاهة للعالم». وأضاف: «أعتقد أن ​هذا هو بالضبط ما يحتاج إليه (الفيفا) الآن». لم ‌يكن مشروع إنفانتينو الذي تم العدول عنه لبيع الحقوق التجارية لبطولات «الفيفا» متوافقاً مع نظرة تاشيما، ‌اللاعب والمدرب والإداري السابق، لهذه اللعبة.

سبع مباريات دولية مع اليابان

انخرط تاشيما في هذه الرياضة منذ شبابه إذ قاد فريق مدرسة أوراوا مينامي في مدينة سايتاما للفوز ببطولة المدارس الثانوية اليابانية المرموقة في 1976، قبل أن يلتحق بجامعة تسوكوبا. وأثناء دراسته الجامعية، خاض أول مباراة من أصل سبع مواجهات دولية مع منتخب اليابان في مركز المهاجم. وانضم ‌بعد تخرجه إلى نادي فوروكاوا إلكتريك المنافس في دوري الهواة الذي سبق الدوري الياباني. اعتزل تاشيما اللعب عام 1982 عن عمر يناهز 25 عاماً. وتوجه لدراسة ⁠التدريب في مدينة ⁠كولونيا قبل أن يعود إلى اليابان للعمل في مجال كرة القدم على نطاق واسع واستهله بالجانب الفني ثم في سلسلة من المناصب الإدارية والسياسية.

ودرب منتخب اليابان في كأس العالم تحت 17 سنة الذي تنظمه «الفيفا» في 2001. وعُين في 2002، عقب مشاركة بلاده في استضافة كأس العالم، مديراً فنياً للاتحاد الياباني للعبة. وتولى تاشيما منصب الأمين العام للاتحاد في 2006، وأصبح نائب الرئيس في 2010. وانتخب عضواً في مجلس «الفيفا» في 2015. واستمر صعوده عندما فاز، بعد عام، بأول ولاية من أربع ولايات متتالية، مدة كل منها سنتان، وأصبح رئيساً للاتحاد الياباني محطماً الرقم القياسي في هذا المجال. واكتسب سمعة بصفته قائداً موثوقاً وحاسماً وقادراً على اتخاذ القرارات المهمة.

وجد تاشيما نفسه مطالباً بإثبات ذلك عندما أقدم على إقالة البوسني خليلوزيتش من منصب مدرب المنتخب الياباني قبل شهرين من انطلاق كأس العالم 2018 في روسيا، ​واستبدله بواسطة أكيرا نيشينو. وقاد نيشينو اليابان إلى دور ​16 في تلك البطولة. ويسعى تاشيما إلى إحداث تغيير في قيادة الاتحاد الدولي لكرة القدم موجهاً التحدي صوب إنفانتينو. وقال في مقابلة مع صحيفة «سبورتس نيبون» مطلع الأسبوع: «الإيثار هو شعاري. هذا هو معنى أن تكون رئيساً لـ(الفيفا)».

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ريباكينا تضمن إنهاء الموسم في صدارة التصنيف العالمي للتنس

يلينا ريباكينا (أ.ف.ب)
يلينا ريباكينا (أ.ف.ب)
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ريباكينا تضمن إنهاء الموسم في صدارة التصنيف العالمي للتنس

يلينا ريباكينا (أ.ف.ب)
يلينا ريباكينا (أ.ف.ب)

ضمنت الكازاخية يلينا ريباكينا إنهاء الموسم الحالي في صدارة تصنيف الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات برصيد 8099 نقطة، حيث تتقدم بفارق 1614 نقطة أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا، صاحبة المركز الثاني برصيد 6485 نقطة، خلال النسخة الأحدث من التصنيف الصادرة اليوم الاثنين.

وحققت ريباكينا 54 انتصاراً مقابل 14 هزيمة خلال عام 2026، وفازت بـ4 ألقاب هذا الموسم، في بطولات أستراليا المفتوحة وأميركا المفتوحة وشتوتغارت ونينغبو.

وواجهت ريباكينا عدة مشكلات بدنية، خلال الفترة الأخيرة، ما دفعها إلى الانسحاب من البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات التي تقام حالياً في إنديان ويلز، لتغيب بذلك عن آخِر منافسات الموسم، وتحلّ الأوكرانية مارتا كوستيوك، المصنفة العاشرة عالمياً، بدلاً منها.

وجاءت الروسية ميرا أندرييفا في المركز الثالث برصيد 6306 نقاط، تليها الأميركية كوكو غوف في المركز الرابع برصيد 5763 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط أمام مُواطنتها جيسيكا بيغولا التي احتلت المركز الخامس برصيد 5760 نقطة.

وحلّت الأوكرانية يلينا سفيتولينا في المركز السادس برصيد 5121 نقطة، تلتها التشيكية كارولينا موخوفا في المركز السابع برصيد 4665 نقطة، ثم مُواطنتها ليندا نوسكوفا في المركز الثامن برصيد 4343 نقطة.

وجاءت البولندية إيغا شفيونتيك في المركز التاسع برصيد 4188 نقطة، في حين احتلت الأوكرانية مارتا كوستيوك المركز العاشر، برصيد 3910 نقاط.

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البولندية لينيت تتوج بلقب دورة تشيناي وتتقدم في التصنيف العالمي للتنس

ماجدا لينيت (د.ب.أ)
ماجدا لينيت (د.ب.أ)
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البولندية لينيت تتوج بلقب دورة تشيناي وتتقدم في التصنيف العالمي للتنس

ماجدا لينيت (د.ب.أ)
ماجدا لينيت (د.ب.أ)

عادت البولندية ماجدا لينيت إلى قائمة اللاعبات الخمسين الأوليات في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات، بعدما تُوجت بلقب دورة تشيناي الهندية، إحدى بطولات فئة 250 نقطة، على أثر فوزها على الإندونيسية يانيس تين 5 / 7 و6 / 1 و6 / 4 في المباراة النهائية، اليوم الاثنين.

وحققت لينيت قفزة كبيرة في التصنيف، بعدما تقدمت من المركز الثامن والستين إلى المركز الثالث والأربعين برصيد 1176 نقطة، لتصبح ثالث أفضل لاعبة بولندية في التصنيف، متقدمة على مُواطنتها ماجدالينا فريخ.

وجاء تتويج لينيت بعد فترة من تراجع النتائج، إذ لم تحقق سوى 4 انتصارات في مبارياتها الخمس عشرة السابقة على انطلاق البطولة الهندية.

وكان آخِر لقب أحرزته لينيت في بطولات الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات يعود إلى يوليو (تموز) 2024، عندما تُوجت ببطولة براغ، لتعود، الآن، إلى منصات التتويج وتستعيد موقعها بين أفضل 50 لاعبة في العالم.

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ألكاراس يقلص الفارق مع سينر في وصافة التصنيف العالمي وفريتز يعود لقائمة الكبار

كارلوس ألكاراس (إ.ب.أ)
كارلوس ألكاراس (إ.ب.أ)
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ألكاراس يقلص الفارق مع سينر في وصافة التصنيف العالمي وفريتز يعود لقائمة الكبار

كارلوس ألكاراس (إ.ب.أ)
كارلوس ألكاراس (إ.ب.أ)

قلص الإسباني كارلوس ألكاراس الفارق مع الإيطالي يانيك سينر في المركز الثاني بتصنيف الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، بعدما توج بلقب بطولة باريس للأساتذة، فيما تقدم الأميركي تايلور فريتز مركزين ليعود إلى قائمة العشرة الأوائل. وقدم ألكاراس أداء قوياً في بطولة باريس، واختتم مشواره بالفوز على الأميركي بن شيلتون في المباراة النهائية أمس الأحد، ليعزز موقعه في المركز الثالث بالتصنيف العالمي، ويقلص الفارق مع سينر صاحب المركز الثاني، في ظل غياب اللاعب الإيطالي عن المنافسات منذ بطولة ويمبلدون. وبات ألكاراس قريباً من منافسة سينر على المركز الثاني، إذ يتطلع إلى مواصلة نتائجه الجيدة في البطولة الختامية للموسم، التي قد تمنحه فرصة إضافية لتقليص الفارق مع منافسه الإيطالي قبل بداية موسم 2027. وجاء الألماني ألكسندر زفيريف في المركز الأول برصيد 9550 نقطة، يليه سينر في المركز الثاني برصيد 9450 نقطة، ثم ألكاراس ثالثاً برصيد 7100 نقطة. واحتل شيلتون المركز الرابع برصيد 5170 نقطة، وجاء الروسي دانييل ميدفيديف في المركز الخامس برصيد 3820 نقطة، والإيطالي فلافيو كوبولي سادساً برصيد 3680 نقطة، والفرنسي آرثر فيس في المركز السابع برصيد 3625 نقطة. وحل الأميركي فرانسيس تيافوي في المركز الثامن برصيد 3390 نقطة، يليه الأسترالي أليكس دي مينور في المركز التاسع برصيد 3370 نقطة، ثم فريتز عاشراً برصيد 3285 نقطة، بعدما صعد مركزين عقب تأهله لدور الثمانية في بطولة باريس، متجاوزاً الإسباني رافاييل جودار، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، صاحبي المركزين الحادي عشر والثاني عشر على الترتيب.

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