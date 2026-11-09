السائق ليام لاوسون يأمل في حجز مقعد الموسم المقبل

أكد ليام لاوسون مكانته كأفضل سائق في فئة وسط الترتيب، بإحرازه المركز السابع في سباق جائزة ساو باولو الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات أمس (الأحد)؛ لكنه لا يملك شيئاً سوى الأمل في حجز مقعد الموسم المقبل.

وتمكن سائق «ريسنغ بولز» من تجاوز لاندو نوريس، الفائز بسباق أمس، ليحتل المركز الثاني في مرحلة مبكرة من السباق الذي تخللته تقلبات بين الأمطار والجفاف على حلبة إنترلاغوس قبل أن تتجاوزه سيارات أسرع ويكتفي بست نقاط.

وهذه هي المرة الخامسة عشرة التي يحرز فيها السائق النيوزيلندي نقاطاً في 20 سباق جائزة كبرى هذا الموسم، وهو أداء أكثر ثباتاً من جميع السائقين، باستثناء لويس هاميلتون، وبطل العالم كيمي أنتونيلي، وشارل لوكلير، وماكس فرستابن، وجورج راسل، ولاندو نوريس.

وقال لاوسون للصحافيين «كان سباقاً جنونياً... كانت انطلاقتي جيدة جداً حقاً. كان التماسك جيداً في المنعطف الأول. وتقدمت مركزاً واحداً، ثم بصراحة، كنت أفكر في محاولة مهاجمة كيمي في مرحلة ما من اللفة».

وأضاف: «لكن نعم، بمجرد أن استقرت الوتيرة، تبين أنهم أسرع منا بكثير وبدأنا نتراجع. كنا نضر بإطاراتنا، على ما أعتقد، أكثر منهم بكثير. وبعد ذلك أعتقد أن الوتيرة على الحلبة الجافة كانت جيدة».

ويقصد بالأسرع الفرق الأربعة الكبرى، «مرسيدس» و«رد بول» و«فيراري» و«مكلارين»، التي احتل سائقوها الثمانية جميع مراكز منصة التتويج هذا الموسم.

وشارك لاوسون في سباقين معهم؛ إذ حل محل سائق «رد بول» المصاب حينها إسحاق حجار في سباقي إيطاليا وإسبانيا، وجاء في المركزين الرابع عشر والسادس.

كان ذلك بمثابة تذكير بالفترة التي شارك فيها في سباقين بوصفه زميلاً لفرستابن في بداية الموسم الماضي، قبل إعادته فوراً إلى فريق «ريسنغ بولز» واستبدال يوكي تسونودا به.

وثبت أن ذكريات ذلك الاستبعاد صعبة النسيان، رغم ثبات الأداء الذي أظهره لاوسون (24 عاماً) منذ حينها، ولم يتم تأكيد مشاركته مع فريق «ريسنغ بولز» في الموسم المقبل بعد.

وخلافاً لزميله في الفريق أرفيد ليندبلاد، ربما لم تعد مؤسسة «رد بول» تنظر إلى لاوسون على أنه موهبة شابة يجب تطويرها، وارتبط اسم السائق الشاب نيكولا تسولوف (19 عاماً) ارتباطاً وثيقاً بالحصول على مقعد في 2027.

كما أن علامات الاستفهام بشأن حكمة لاوسون ما زالت قائمة منذ مشاركته في «فورمولا 1» في عام 2023، وعبَّر عنها مؤخراً البطل العالمي 4 مرات فرستابن، بعد اصطدام السائقين خلال التجارب الحرة في المكسيك الشهر الماضي.

وقال السائق الهولندي: «لو كنت مكانه لتصرفت بذكاء أكثر قليلاً، فهذا لا يعد سلوكاً ذكياً جداً عندما تكافح من أجل مقعدك».

وقال لاوسون بعد سباق أمس، إن كل ما يمكنه فعله بينما يتخذ آلان بيرمان رئيس فريق «ريسنغ بولز» قراره بشأن العام المقبل، هو الاستمرار في الاستمتاع بالمنافسة والحفاظ على الفريق في صدارة وسط الترتيب.

وأضاف: «أشعر أن آلان كان داعماً لي للغاية، وأنا أقدر ذلك كثيراً، واستمتعت بالعمل من كثب معه ومع الفريق هذا العام».

وتابع: «لكنها مؤسسة كبيرة بالتأكيد».