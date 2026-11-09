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السائق ليام لاوسون يأمل في حجز مقعد الموسم المقبل

ليام لاوسون (رويترز)
ليام لاوسون (رويترز)
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السائق ليام لاوسون يأمل في حجز مقعد الموسم المقبل

ليام لاوسون (رويترز)
ليام لاوسون (رويترز)

أكد ليام لاوسون مكانته كأفضل سائق في فئة وسط الترتيب، بإحرازه المركز السابع في سباق جائزة ساو باولو الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات أمس (الأحد)؛ لكنه لا يملك شيئاً سوى الأمل في حجز مقعد الموسم المقبل.

وتمكن سائق «ريسنغ بولز» من تجاوز لاندو نوريس، الفائز بسباق أمس، ليحتل المركز الثاني في مرحلة مبكرة من السباق الذي تخللته تقلبات بين الأمطار والجفاف على حلبة إنترلاغوس قبل أن تتجاوزه سيارات أسرع ويكتفي بست نقاط.

وهذه هي المرة الخامسة عشرة التي يحرز فيها السائق النيوزيلندي نقاطاً في 20 سباق جائزة كبرى هذا الموسم، وهو أداء أكثر ثباتاً من جميع السائقين، باستثناء لويس هاميلتون، وبطل العالم كيمي أنتونيلي، وشارل لوكلير، وماكس فرستابن، وجورج راسل، ولاندو نوريس.

وقال لاوسون للصحافيين «كان سباقاً جنونياً... كانت انطلاقتي جيدة جداً حقاً. كان التماسك جيداً في المنعطف الأول. وتقدمت مركزاً واحداً، ثم بصراحة، كنت أفكر في محاولة مهاجمة كيمي في مرحلة ما من اللفة».

وأضاف: «لكن نعم، بمجرد أن استقرت الوتيرة، تبين أنهم أسرع منا بكثير وبدأنا نتراجع. كنا نضر بإطاراتنا، على ما أعتقد، أكثر منهم بكثير. وبعد ذلك أعتقد أن الوتيرة على الحلبة الجافة كانت جيدة».

ويقصد بالأسرع الفرق الأربعة الكبرى، «مرسيدس» و«رد بول» و«فيراري» و«مكلارين»، التي احتل سائقوها الثمانية جميع مراكز منصة التتويج هذا الموسم.

وشارك لاوسون في سباقين معهم؛ إذ حل محل سائق «رد بول» المصاب حينها إسحاق حجار في سباقي إيطاليا وإسبانيا، وجاء في المركزين الرابع عشر والسادس.

كان ذلك بمثابة تذكير بالفترة التي شارك فيها في سباقين بوصفه زميلاً لفرستابن في بداية الموسم الماضي، قبل إعادته فوراً إلى فريق «ريسنغ بولز» واستبدال يوكي تسونودا به.

وثبت أن ذكريات ذلك الاستبعاد صعبة النسيان، رغم ثبات الأداء الذي أظهره لاوسون (24 عاماً) منذ حينها، ولم يتم تأكيد مشاركته مع فريق «ريسنغ بولز» في الموسم المقبل بعد.

وخلافاً لزميله في الفريق أرفيد ليندبلاد، ربما لم تعد مؤسسة «رد بول» تنظر إلى لاوسون على أنه موهبة شابة يجب تطويرها، وارتبط اسم السائق الشاب نيكولا تسولوف (19 عاماً) ارتباطاً وثيقاً بالحصول على مقعد في 2027.

كما أن علامات الاستفهام بشأن حكمة لاوسون ما زالت قائمة منذ مشاركته في «فورمولا 1» في عام 2023، وعبَّر عنها مؤخراً البطل العالمي 4 مرات فرستابن، بعد اصطدام السائقين خلال التجارب الحرة في المكسيك الشهر الماضي.

وقال السائق الهولندي: «لو كنت مكانه لتصرفت بذكاء أكثر قليلاً، فهذا لا يعد سلوكاً ذكياً جداً عندما تكافح من أجل مقعدك».

وقال لاوسون بعد سباق أمس، إن كل ما يمكنه فعله بينما يتخذ آلان بيرمان رئيس فريق «ريسنغ بولز» قراره بشأن العام المقبل، هو الاستمرار في الاستمتاع بالمنافسة والحفاظ على الفريق في صدارة وسط الترتيب.

وأضاف: «أشعر أن آلان كان داعماً لي للغاية، وأنا أقدر ذلك كثيراً، واستمتعت بالعمل من كثب معه ومع الفريق هذا العام».

وتابع: «لكنها مؤسسة كبيرة بالتأكيد».

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ألكاراس: أريد الفوز بكأس البطولة الختامية في تورينو

ألكاراس يريد الفوز بالبطولة الختامية بعد تتويجه بكأس دورة باريس للأساتذة (أ.ب)
ألكاراس يريد الفوز بالبطولة الختامية بعد تتويجه بكأس دورة باريس للأساتذة (أ.ب)
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ألكاراس: أريد الفوز بكأس البطولة الختامية في تورينو

ألكاراس يريد الفوز بالبطولة الختامية بعد تتويجه بكأس دورة باريس للأساتذة (أ.ب)
ألكاراس يريد الفوز بالبطولة الختامية بعد تتويجه بكأس دورة باريس للأساتذة (أ.ب)

قال كارلوس ألكاراس، المصنف الثالث عالمياً، إن فوزه أمس (الأحد) ببطولة باريس لأساتذة التنس يعد انطلاقة مثالية لبدء مشواره نحو الفوز بأول ألقابه، في البطولة الختامية لموسم تنس الرجال، مشيراً إلى أنه قدَّم أفضل أداء منذ عودته من الإصابة في المعصم في أغسطس (آب).

وتغلب ألكاراس على الأميركي بن شيلتون 7-6 و7-5 في باريس، ليحصد لقبه الخامس هذا العام والثالث منذ عودته إلى الجولة في بطولة أميركا المفتوحة، بعد توقف دام قرابة 5 أشهر.

وقال اللاعب المتوج بسبعة ألقاب في البطولات الكبرى للصحافيين: «ربما كان هذا أفضل أسبوع لي من حيث الأداء (منذ عودتي)».

وأضاف: «يمكنني مقارنته بفيينا؛ حيث أشعر براحة تامة من ناحية الأداء».

وتابع: «لكن يمكنني القول إني خطوت خطوة إلى الأمام من الناحية الذهنية هذا الأسبوع. مررت بكثير من اللحظات الصعبة حقاً».

وأردف: «واجهت لحظات حاسمة وصعبة للغاية نفسياً خلال المباريات؛ إذ كنت أعيش صراعاً داخلياً وأحاول أن أبقى إيجابياً وقوياً ذهنياً، وألا أدع تلك الأفكار السلبية تتسلل إلى المباراة».

لم يفز ألكاراس بعد بالبطولة الختامية؛ إذ احتل المركز الثاني في 2025 بعد خسارته أمام منافسه يانيك سينر.

وقال ألكاراس: «كما قلت سلفاً: هذه بطولة أرغب حقاً في الفوز بها يوماً ما».

وأضاف: «لا أعرف إن كان هذا سيحدث هذا العام أم العام المقبل، أو إن كنت سأتمكن يوماً ما من الفوز بهذه البطولة، ولكنني سأعمل بجد».

وتابع: «سأثق بقدرتي على تحقيق هذا الهدف، وسأخوض البطولة هذا العام بثقة كبيرة، مزوداً بمعلومات كثيرة عن الجوانب التي أرغب حقاً في تحسينها والارتقاء بمستواي فيها خلال تلك البطولة. سأبذل قصارى جهدي لتحقيق الأمر بالتأكيد».

تنطلق البطولة الختامية للرجال يوم الأحد المقبل في تورينو.

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«دبليو تي إيه» الختامية: غوف تستهلّ مشوارها بالفوز على بيغولا

كوكو غوف (رويترز)
كوكو غوف (رويترز)
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«دبليو تي إيه» الختامية: غوف تستهلّ مشوارها بالفوز على بيغولا

كوكو غوف (رويترز)
كوكو غوف (رويترز)

فازت الأميركية كوكو غوف، المصنفة الرابعة عالمياً، على مُواطنتها جيسيكا بيغولا، الخامسة، بعد مواجهة قوية من 3 مجموعات، الأحد، بنتيجة 6-4 و6-7 (5/7) و6-2، لتحقق أول انتصار لها في بطولة «دبليو تي إيه» الختامية لرابطة اللاعبات المحترفات المُقامة في إنديان ويلز الأميركية.

وبعد حسمها المجموعة الأولى، كانت غوف، المتوَّجة بلقب بطولة الولايات المتحدة في عام 2023، و«رولان غاروس» في عام 2025، متأخرة بنتيجة 1-5 في المجموعة الثانية، قبل أن تفوز بـ5 أشواط متتالية.

وأنقذت 3 كرات لحسم المجموعة، وحصلت على فرصة للفوز بالمباراة، لكن بيغولا صمدت وفرضت شوطاً فاصلاً، ثم مجموعة ثالثة بفضل ضربة أمامية رابحة.

وفي المجموعة الحاسمة، تفوقت كوكو غوف، البالغة 22 عاماً، على مُواطنتها الأكبر سناً بيغولا (32)، لتحسم اللقاء بعد ساعتين و39 دقيقة من اللعب.

وقالت الفائزة: «استمتعت كثيراً، حصلت على استراحة قصيرة. كانت هذه أول مباراة لي منذ نحو شهر. لم يسبق لي أن شاركت في بطولة كهذه دون تحضير خلال مسيرتي».

جيسيكا بيغولا (رويترز)

وتخوض غوف، للمرة الخامسة على التوالي، البطولة المرموقة التي تجمع، في نهاية الموسم، أفضل 8 لاعبات خلال العام.

وفي وقت سابق من اليوم، في إنديان ويلز بولاية كاليفورنيا، تغلبت التشيكية ليندا نوسكوفا، المتوَّجة بلقب «ويمبلدون» هذا العام، على الأوكرانية مارتا كوستيوك 6-2 و6-4 في المباراة الأولى ضمن البطولة.

كوستيوك حلّت بديلة في اللحظة الأخيرة للمصنفة الأولى عالمياً الكازاخستانية إيلينا ريباكينا (رويترز)

واستغلّت نوسكوفا، المصنفة الثامنة عالمياً، فرصها جيداً لتتغلب على كوستيوك، العاشرة، التي حلّت بديلة في اللحظة الأخيرة للمصنفة الأولى عالمياً الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، التي انسحبت عشية البطولة بسبب إصابتها بفيروس.

ونجحت اللاعبة التشيكية في استثمار فرصها الأربع للكسر، كما اعتمدت على فاعلية إرسالها الأول.

نوسكوفا حصدت أول 3 نقاط لها بالمجموعة الأولى (رويترز)

وبهذا الانتصار، حصدت أول 3 نقاط لها في المجموعة الأولى، وهي المجموعة نفسها التي تضم غوف وبيغولا. وتُواجه كل لاعبة اللاعبات الثلاث الأخريات في مجموعتها.

وتنطلق منافسات المجموعة الثانية، الاثنين، مع دخول البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة الثانية عالمياً، غمار المنافسات.

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السائق ليام لاوسون يأمل في حجز مقعد الموسم المقبل

ليام لاوسون (رويترز)
ليام لاوسون (رويترز)
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السائق ليام لاوسون يأمل في حجز مقعد الموسم المقبل

ليام لاوسون (رويترز)
ليام لاوسون (رويترز)

أكد ليام لاوسون مكانته كأفضل سائق في فئة وسط الترتيب، بإحرازه المركز السابع في سباق جائزة ساو باولو الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات أمس (الأحد)؛ لكنه لا يملك شيئاً سوى الأمل في حجز مقعد الموسم المقبل.

وتمكن سائق «ريسنغ بولز» من تجاوز لاندو نوريس، الفائز بسباق أمس، ليحتل المركز الثاني في مرحلة مبكرة من السباق الذي تخللته تقلبات بين الأمطار والجفاف على حلبة إنترلاغوس قبل أن تتجاوزه سيارات أسرع ويكتفي بست نقاط.

وهذه هي المرة الخامسة عشرة التي يحرز فيها السائق النيوزيلندي نقاطاً في 20 سباق جائزة كبرى هذا الموسم، وهو أداء أكثر ثباتاً من جميع السائقين، باستثناء لويس هاميلتون، وبطل العالم كيمي أنتونيلي، وشارل لوكلير، وماكس فرستابن، وجورج راسل، ولاندو نوريس.

وقال لاوسون للصحافيين «كان سباقاً جنونياً... كانت انطلاقتي جيدة جداً حقاً. كان التماسك جيداً في المنعطف الأول. وتقدمت مركزاً واحداً، ثم بصراحة، كنت أفكر في محاولة مهاجمة كيمي في مرحلة ما من اللفة».

وأضاف: «لكن نعم، بمجرد أن استقرت الوتيرة، تبين أنهم أسرع منا بكثير وبدأنا نتراجع. كنا نضر بإطاراتنا، على ما أعتقد، أكثر منهم بكثير. وبعد ذلك أعتقد أن الوتيرة على الحلبة الجافة كانت جيدة».

ويقصد بالأسرع الفرق الأربعة الكبرى، «مرسيدس» و«رد بول» و«فيراري» و«مكلارين»، التي احتل سائقوها الثمانية جميع مراكز منصة التتويج هذا الموسم.

وشارك لاوسون في سباقين معهم؛ إذ حل محل سائق «رد بول» المصاب حينها إسحاق حجار في سباقي إيطاليا وإسبانيا، وجاء في المركزين الرابع عشر والسادس.

كان ذلك بمثابة تذكير بالفترة التي شارك فيها في سباقين بوصفه زميلاً لفرستابن في بداية الموسم الماضي، قبل إعادته فوراً إلى فريق «ريسنغ بولز» واستبدال يوكي تسونودا به.

وثبت أن ذكريات ذلك الاستبعاد صعبة النسيان، رغم ثبات الأداء الذي أظهره لاوسون (24 عاماً) منذ حينها، ولم يتم تأكيد مشاركته مع فريق «ريسنغ بولز» في الموسم المقبل بعد.

وخلافاً لزميله في الفريق أرفيد ليندبلاد، ربما لم تعد مؤسسة «رد بول» تنظر إلى لاوسون على أنه موهبة شابة يجب تطويرها، وارتبط اسم السائق الشاب نيكولا تسولوف (19 عاماً) ارتباطاً وثيقاً بالحصول على مقعد في 2027.

كما أن علامات الاستفهام بشأن حكمة لاوسون ما زالت قائمة منذ مشاركته في «فورمولا 1» في عام 2023، وعبَّر عنها مؤخراً البطل العالمي 4 مرات فرستابن، بعد اصطدام السائقين خلال التجارب الحرة في المكسيك الشهر الماضي.

وقال السائق الهولندي: «لو كنت مكانه لتصرفت بذكاء أكثر قليلاً، فهذا لا يعد سلوكاً ذكياً جداً عندما تكافح من أجل مقعدك».

وقال لاوسون بعد سباق أمس، إن كل ما يمكنه فعله بينما يتخذ آلان بيرمان رئيس فريق «ريسنغ بولز» قراره بشأن العام المقبل، هو الاستمرار في الاستمتاع بالمنافسة والحفاظ على الفريق في صدارة وسط الترتيب.

وأضاف: «أشعر أن آلان كان داعماً لي للغاية، وأنا أقدر ذلك كثيراً، واستمتعت بالعمل من كثب معه ومع الفريق هذا العام».

وتابع: «لكنها مؤسسة كبيرة بالتأكيد».

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