دي يونغ يدعم قائمة هولندا لمباراتي اليونان وألمانيا

عاد صانع اللعب فرينكي دي يونغ إلى تشكيلة هولندا للمرة الأولى منذ كأس العالم 2026؛ إذ استُدعي الجمعة ضمن قائمة تضم 25 لاعباً لخوض مباراتي اليونان وألمانيا في نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي ضمن بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

كان دي يونغ لاعب برشلونة قد غاب بسبب الإصابة عن المباريات الأربع الأولى لمنتخب بلاده في المجموعة الثانية بالمستوى الأول في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، التي حصدت فيها هولندا ثماني نقاط لتتصدر الترتيب متساوية في النقاط مع اليونان وبفارق ثلاث نقاط عن ألمانيا.

واستدعى المدرب الجديد تشابي هرنانديز أيضاً إيان ماتسن الظهير الأيسر لأستون فيلا، والذي ينضم بذلك للمنتخب للمرة الثانية بعد آخر مشاركه دولية له في مارس (آذار) 2025.

واحتفظ ميكس ميردينك وجوس تيل، اللذان حلا مكان المصابين دونييل مالين وجاستن كلويفرت في فترة التوقف الدولية الماضية، بمكانهما في التشكيلة. كما عاد كلويفرت ودونييل مالين إلى التشكيلة.

كما غاب نيثن آكي وجيريمي فريمبونغ ورايان خرافنبرخ وجوريل هاتو بسبب الإصابات، في حين جرى استبعاد كينيث تيلور مهاجم لاتسيو.

وتستضيف هولندا منتخب اليونان في أمستردام يوم 13 نوفمبر قبل أن تواجه ألمانيا في برلين بعدها بثلاثة أيام.

وجاءت تشكيلة المنتخب كما يلي: في حراسة المرمى: مارك فليكن (باير ليفركوزن) وروبن روفس (سندرلاند) وبارت فيربروخن (برايتون).

كما ضم المدافعين: دينزل دمفريس (ريال مدريد) ولوتشاريل جيرترويدا (آيندهوفن) وإيان ماتسن (أستون فيلا) ويورن تيمبر (آرسنال) وميكي فان دي فين (توتنهام هوتسبير) وفيرجيل فان دايك (ليفربول) ويان بول فان هيكي (توتنهام هوتسبير).

وفي خط الوسط ضم اللاعبين: فرينكي دي يونغ (برشلونة) وتيون كوبمينرز (يوفنتوس) وتيجاني ريندرز (القادسية) وكوينتن تيمبر (كريستال بالاس) وجوس تيل (آيندهوفن) وجوي فيرمان (بروسيا دورتموند) وخيفاي زيخيال (فينوورد).

وأخيراً حضر المهاجمون: جاستن كلويفرت (بورنموث) وروبن فان بوميل (آيندهوفن) وبرايان بروبي (سندرلاند) وكودي خاكبو (ليفربول) ونوا لانغ (نابولي) ودونييل مالين (روما) وميكس ميردينك (ألكمار) وكريسينسيو سمرفيل (الهلال).