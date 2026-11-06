غيابات مؤثرة عن قمة أتلتيكو مدريد وبرشلونة

يترقب عشاق كرة القدم قمة الجولة المقبلة من الدوري الإسباني لكرة القدم عندما يحل برشلونة حامل اللقب ومتصدر الترتيب، ضيفاً على أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني على ملعب «طيران الرياض ميتروبوليتانو».

وستكون هذه المباراة عامرة بالمواجهات المباشرة؛ سواء المدربين هانزي فليك ودييغو سيميوني، أو نجمي الفريقين لامين يامال وخوليان ألفاريز.

كما ستكون هذه المباراة هي الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي التي ستوقف منافسات الأندية لمدة تقارب 14 يوماً.

ويعاني الفريقان من قائمة طويلة من الإصابات، منهم لاعبون في المراحل الأخيرة من التعافي، وقد يكونون جاهزين لقمة الأحد.

أتلتيكو مدريد تلقى هزيمة قاسية أمام بايرن ميونيخ ويسعى للتعويض أمام برشلونة (رويترز)

وتلقى أتلتيكو مدريد أخباراً سارة بشأن لاعب وسطه الأميركي جوني كاردوسو، وعودته إلى القائمة أمام برشلونة، وذلك بعد مشاركته في التدريبات الجماعية بموافقة أطباء النادي، ليحصل سيميوني على خيار إضافي في خط الوسط، يمنحه مرونة في وضع خطة المباراة.

وتصاعدت أهمية كاردوسو في خطط سيميوني تدريجياً، وأشركه المدرب الأرجنتيني تدريجياً في المباريات بعد تعافي اللاعب من إصابة في الكاحل حرمته من المشاركة في مونديال 2026 الذي أقيم في بلاده.

وتألق كاردوسو بمشاركته في 90 دقيقة بالديربي أمام ريال مدريد، ثم المشاركة أساسياً في 3 مباريات متتالية، ليؤكد جاهزيته البدنية، وأنه ركيزة مهمة في خطط المدرب الأرجنتيني.

من جانبه، يأمل فليك في أن يحالفه الحظ مثل سيميوني، باستعادة لاعب مهم لخططه التكتيكية على مستوى خط الدفاع وليس الوسط.

وأشارت صحيفة «سبورت» الكاتالونية في تقرير لها، إلى أن إيريك غارسيا بصدد الانضمام لقائمة برشلونة أمام أتلتيكو، وربما يشارك لدقائق في المباراة، وستمثل عودته متنفساً للمدرب الألماني.

ويعاني خط دفاع برشلونة في الفترة الأخيرة، حيث يعدّ اللاعب الشاب باو كوبارسي هو الأكثر جاهزية حالياً، بينما شكا زميله جيرارد مارتن من آلام في الكاحل.

وعلى مستوى الأطراف، يعاني كل من كوندي وتشافي إسبارت من الإصابة، بينما يفتقر أليخاندرو بالدي إلى ثقة فليك، الذي يميل أكثر للجوء للثنائي برايان فارينياس ظهيراً أيمن، وفرينكي دي يونغ في قلب الدفاع.

في المقابل، سيغيب عن كتيبة سيميوني كل من كوكي قائد الفريق، والأرجنتيني كريستيان روميرو المنضم في الصيف الماضي لتقوية الخط الخلفي الذي كان وراء إنجازات أتلتيكو في مواسم سابقة.

وتطول قائمة الغيابات في برشلونة، حيث تضم الثلاثي إسبارت وكوندي وكريستنسن في خط الدفاع، ورودري وداني أولمو في خط الوسط، بالإضافة إلى غياب روني باردجي عن الموسم بأكمله.