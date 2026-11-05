بنفيكا يحافظ على العلامة الكاملة في الدوري الأوروبي

واصل بنفيكا البرتغالي انطلاقته المثالية في مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، بعدما حقق فوزه الرابع توالياً بتغلبه على ليخ بوزنان البولندي 3-1، الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري، ليحافظ على صدارة الترتيب برصيد 12 نقطة.

وافتتح البرتغالي رافا سيلفا التسجيل لبنفيكا في الدقيقة السادسة، قبل أن يعزز الأرجنتيني جانلوكا بريستياني تقدم فريقه بهدف ثانٍ في الدقيقة 67.

وقلّص السويدي ليو بنغتسون الفارق للفريق البولندي في الدقيقة 73، لكن الأوكراني جورجي سوداكوف حسم المواجهة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90.

ورفع بنفيكا رصيده إلى 12 نقطة، متقدماً بفارق الأهداف على بورنموث الإنجليزي وفرينكفاروش المجري، اللذين حافظا بدورهما على سجلهما المثالي، وبفارق نقطتين عن أونيون سان جيلواز البلجيكي ويوفنتوس الإيطالي وأولمبياكوس اليوناني.

وحقق بورنموث فوزاً مثيراً خارج أرضه على سبارتا براغ التشيكي بنتيجة 3-1، بعدما قلب تأخره بهدف إلى انتصار هو الرابع له في المسابقة.

وتقدم أصحاب الأرض عبر الغامبي إبريما سينغاتي في الدقيقة 35، بعدما انطلق بالكرة من منتصف الملعب وسجل هدفاً فردياً رائعاً، وذلك عقب إهدار لويس كوك ركلة جزاء لبورنموث ارتطمت بالقائم.

وتعقدت مهمة سبارتا براغ بعد طرد لاعبه النرويجي توبياس غودال قبل نهاية الشوط الأول، ليستغل الفريق الإنجليزي النقص العددي ويدرك التعادل بواسطة الأميركي تايلر آدامز في الدقيقة 57.

ومنح البرازيلي إيفانيلسون التقدم لبورنموث قبل تسع دقائق من نهاية الوقت الأصلي، قبل أن يضيف مواطنه رايان الهدف الثالث في الدقائق الأخيرة.

وحقق بورنموث، بقيادة مدربه الألماني ماركو روزه، انتصاره السابع توالياً في مختلف المسابقات، مواصلاً بدايته اللافتة في أولى مشاركاته الأوروبية.

وفي مواجهة أخرى، تلقى باير ليفركوزن الألماني خسارته الأولى في المسابقة أمام ضيفه مرسيليا الفرنسي بهدف دون رد، ليحقق الفريق الفرنسي انتصاره الأول بعد ثلاث هزائم متتالية.

وتجمد رصيد ليفركوزن عند تسع نقاط في المركز السابع، فيما رفع مرسيليا رصيده إلى أربع نقاط في المركز الحادي والثلاثين.

بدوره، تغلب يوفنتوس الإيطالي على ألكمار الهولندي 2-1، بفضل هدفي الهولندي تون كوبماينرز والفرنسي راندال كولو مواني، ليرفع رصيده إلى عشر نقاط في المركز الخامس.

وانتزع كريستال بالاس الإنجليزي تعادلاً متأخراً أمام ضيفه هوفنهايم الألماني بنتيجة 1-1، بعدما سجل الياباني دايتشي كامادا هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع كريستال بالاس، المتوج بلقب دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي، رصيده إلى خمس نقاط من أربع مباريات.

كما تعادل ليون الفرنسي خارج أرضه أمام ريال سوسييداد الإسباني 1-1، بعدما تقدم الفريق الإسباني عبر الأيسلندي أوري أوسكارسون في الدقيقة 28، قبل أن يدرك كورنتان توليسو التعادل للضيوف في الدقيقة 54.

وبهذه النتيجة، رفع ليون رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث عشر، فيما أصبح رصيد ريال سوسييداد خمس نقاط في المركز العشرين.