فرايبورغ يسقط طرابزون سبور ويوقف سلسلة انتصاراته

تلقى طرابزون سبور التركي خسارته الأولى في دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم، بعدما سقط على أرضه أمام فرايبورغ الألماني بهدف دون رد، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، لتنتهي سلسلة انتصاراته التي امتدت إلى سبع مباريات متتالية في مختلف المسابقات.

وسجّل المدافع الألماني لوكاس كوبلر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14، مستفيداً من كرة ارتدت من الحارس الكاميروني أندريه أونانا، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة خارج ملعبه.

واستعاد فرايبورغ توازنه عقب خسارته أمام موناكو الفرنسي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، رافعاً رصيده إلى ست نقاط في المركز الحادي عشر، وهو الرصيد نفسه لطرابزون سبور، الذي يحتل المركز التاسع.

وفرض الفريق الألماني ضغطاً مبكراً على أصحاب الأرض، تُرجم إلى هدف التقدم عبر كوبلر، البالغ 34 عاماً، الذي استغل ضعف التغطية الدفاعية داخل منطقة الجزاء.

وكاد أونانا أن يتسبب في هدف ثانٍ للفريق الضيف بعدما أخطأ في تمرير الكرة، لكن لاعبي فرايبورغ لم ينجحوا في استغلال الفرصة.

وبعد البداية الصعبة، انتقلت الأفضلية إلى طرابزون سبور، الذي كثّف محاولاته الهجومية بحثاً عن التعادل، وأهدر عدداً من الفرص، أبرزها تسديدة المصري محمد صلاح من داخل منطقة الجزاء، التي مرت فوق العارضة بقليل.

واستمر ضغط الفريق التركي في الشوط الثاني، مع نشاط ملحوظ للألباني إرنست موتشي وصلاح، فيما سنحت فرصة أخرى للمدافع الأيسر إسكيهيلاتش، لكنها لم تُترجم إلى هدف.

وطالب المهاجم النيجيري بول أونواتشو باحتساب ركلة جزاء بعد تعرضه للدفع خلال كرة عرضية داخل منطقة جزاء فرايبورغ، غير أن الحكم أشار إلى استمرار اللعب عقب مراجعة سريعة مع طاقم تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

وفي المقابل، حاول فرايبورغ استغلال المساحات التي خلّفها اندفاع أصحاب الأرض من خلال الهجمات المرتدة، لكنه افتقد الفاعلية أمام المرمى، ليحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

ويحل طرابزون سبور ضيفاً على سسكا صوفيا البلغاري في الجولة المقبلة، بينما يستضيف فرايبورغ نظيره تفينتي الهولندي.

وفي بقية مباريات الجولة، تغلب ميالبو السويدي على بوراتس بانيا لوكا البوسني بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط ويتصدر الترتيب العام مؤقتاً، فيما تجمّد رصيد الفريق البوسني عند ثلاث نقاط في المركز التاسع عشر.

وحقق لينكولن ريد إمبس، ممثل جبل طارق، فوزه الأول في المسابقة بتغلبه على هايدوك سبليت الكرواتي بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز العشرين، مقابل ست نقاط للفريق الكرواتي صاحب المركز العاشر.

كما انتهت مواجهة كوبيون بالوسيورا الفنلندي وجينت البلجيكي بالتعادل السلبي، بينما انتزع أتالانتا الإيطالي تعادلاً صعباً على أرضه أمام كايرات الكازاخي بنتيجة 1-1.

وتقدم الفريق الكازاخي عبر الإسباني مارك غوال في الدقيقة 53، قبل أن يدرك المونتينيغري نيكولا كرستوفيتش التعادل لأتالانتا، لينقذ فريقه من الخسارة أمام جماهيره.