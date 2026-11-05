مدرب كريستال بالاس: استحققنا التعادل أمام هوفنهايم

أكد الفرنسي بيير ساج، المدير الفني لكريستال بالاس الإنجليزي، أن فريقه استحق الخروج بنقطة التعادل أمام ضيفه هوفنهايم الألماني، بعدما انتزع تعادلاً قاتلاً بنتيجة 1-1، الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتأخر كريستال بالاس بهدف مبكر، لكنه واصل محاولاته للعودة في النتيجة رغم اضطراره إلى إكمال الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين، قبل أن ينجح الياباني دايتشي كامادا في تسجيل هدف التعادل خلال الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقال ساج، في المؤتمر الصحافي عقب المباراة، وفقاً لما نقله الموقع الرسمي للنادي: «في ظل هذا السيناريو، كان تلقي هدف مبكر أمراً صعباً، إذ اضطررنا إلى الضغط من أجل العودة في النتيجة».

وأضاف: «صنعنا فرصاً خلال المباراة، وكذلك فعل المنافس. حافظ دين هندرسون على حظوظنا بفضل تصدياته، لذا من الصعب القول إن الأفضلية كانت لطرف دون الآخر بشكل كامل، لكننا بقينا في أجواء اللقاء وتمكنا من التسجيل في النهاية».

وأشاد المدرب الفرنسي بروح لاعبيه، قائلاً: «أعتقد أنهم استحقوا هذه النقطة لأنهم لم يستسلموا، وهذا هو الجانب الأهم الذي أريد الاحتفاظ به من هذه الأمسية».

وعن أداء فريقه، أوضح ساج: «على المستوى الهجومي، قدمنا أداءً أفضل مقارنة بمباراتينا السابقتين، لكن يتعين علينا مواصلة التحسن دفاعياً، لأننا منحنا المنافس مساحات كبيرة».

وتابع: «أحياناً نواجه صعوبات في المواجهات الفردية والصراعات الثنائية، وهو ما سمح لهم بصناعة الفرص. وعندما نبالغ في الدفاع، نفقد قدرتنا على فرض وجودنا في المباراة، بينما نصبح مكشوفين دفاعياً عندما نحاول الهجوم. التحدي هو إيجاد التوازن بين الأمرين».

وأشار ساج إلى أن الفريق عانى في المباريات الأخيرة من صعوبات في بناء الهجمات، مستشهداً بمواجهة فولهام، التي سجل خلالها كريستال بالاس هدفاً متأخراً رغم قلة الفرص التي صنعها.

وقال: «يمكننا الدفاع بشكل أفضل، ويمكننا الدفاع كفريق واحد عندما نتراجع إلى الخلف، لكن كلما نجحنا في حل مشكلة، تظهر مشكلة جديدة علينا التعامل معها».

وشدد على أهمية الاستحواذ على الكرة بوصفه الأسلوب الأنسب لفريقه، مضيفاً: «أعتقد أن أفضل نهج لهذا الفريق هو الاستحواذ على الكرة والقيام بذلك بفعالية، وهو ما أظهرناه هذا المساء».

وفي حديثه عن الروح القتالية للاعبين، قال ساج: «الأمر المهم في مثل هذه المواقف هو الصمود ومواصلة الضغط. لقد ضغطنا حتى اللحظة الأخيرة ونجحنا في صناعة الفرص».

واختتم تصريحاته: «من المهم أن نتذكر أننا حاولنا طوال المباراة العودة في النتيجة، وهو ما نجحنا فيه في النهاية، بل ربما سنحت لنا فرص لتحقيق نتيجة أفضل».

وبهذا التعادل، رفع كريستال بالاس رصيده إلى خمس نقاط من أربع مباريات، بعدما حقق فوزاً واحداً وتعادلين مقابل خسارة واحدة، ليواصل سعيه نحو التأهل إلى الأدوار الإقصائية من المسابقة القارية.