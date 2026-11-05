هاميلتون بعد صدامه مع لوكلير: لن أسمح لأحد بإسكاتي

أكد البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري وبطل العالم سبع مرات في سباقات «فورمولا 1»، أنه لن يعتذر عن التعبير عن آرائه، مشدداً على أنه لا يزال يشعر بالإحباط من الحادثة التي جمعته بزميله شارل لوكلير خلال سباق جائزة مكسيكو سيتي الكبرى، الأحد الماضي، وتسببت في إهدار فرصة الفريق الإيطالي لإنهاء السباق في المركزين الأول والثاني.

وقال هاميلتون، خلال حديثه إلى الصحافيين في ساو باولو، الخميس، قبل سباق جائزة البرازيل الكبرى المقرر الأسبوع المقبل: «لا يهمني حقاً ما يشعر به الآخرون تجاه ما قلته. أنا صريح للغاية عندما أعبّر عن مشاعري في تلك اللحظة. لن أعتذر أبداً عن كوني صادقاً وحقيقياً، ولن أسمح لأحد بإسكاتي».

وكان السائق البريطاني قد انطلق من المركز الأول في المكسيك، لكنه فقد الصدارة بعد منافسة حادة مع لوكلير في المنعطفات الأولى، أدت إلى خروج سيارتي فيراري عن المسار، ما أتاح للهولندي ماكس فرستابن انتزاع الصدارة والمضي نحو الفوز بالسباق.

وأعرب هاميلتون عن استيائه من الطريقة التي تنافس بها زميله معه، معتبراً أن الأمر يصبح أكثر صعوبة عندما يجد السائق نفسه في مواجهة زميل يعمل ضده داخل الفريق نفسه.

وشدد على ضرورة مراجعة فيراري لأسلوب التنافس بين سائقيه، بعدما ضاعت فرصة تحقيق نتيجة كان يمكن أن تمنح الفريق تفوقاً واضحاً على منافسيه.

وأوضح هاميلتون أنه لم يجرِ حتى الآن مناقشة معمقة مع لوكلير بشأن الحادثة، إذ أمضى سائق موناكو الأيام الماضية مع عائلته بعد أن أصبح أباً هذا الأسبوع.

ومن المنتظر أن يصل لوكلير إلى البرازيل، الجمعة، على أن يغيب عن حصة التجارب الحرة الأولى.

وقال هاميلتون: «بالطبع شعرت بالإحباط، وما زلت محبطاً. علينا إجراء مناقشات»، مقراً، رداً على سؤال بشأن ما إذا كان لوكلير يتنافس معه بحدة أكبر مقارنة بمنافسيه الآخرين، بأن هذا الانطباع صحيح.

وأضاف: «كان بإمكاننا بسهولة إنهاء السباق في المركزين الأول والثاني، ولذلك علينا بالتأكيد العمل على ضمان عدم تكرار ما حدث».

وانضم هاميلتون، البالغ من العمر 41 عاماً، إلى فيراري العام الماضي قادماً من مرسيدس، بينما يدافع لوكلير عن ألوان الفريق الإيطالي منذ عام 2019.

وتحدث السائق البريطاني عن التحديات التي ترافق انضمامه إلى فريق بحجم فيراري، قائلاً: «حاولت دائماً أن أكون محترماً. بالطبع ليس من السهل انضمام شخص مثلي إلى فريق، لأنني صريح للغاية، وأواصل الضغط من أجل إجراء التغييرات».

وأكد أن هدفه الأساسي يبقى تحقيق الانتصارات والمنافسة على الألقاب، مشدداً على أهمية التعاون داخل الفريق للوصول إلى المستوى المطلوب.

وختم قائلاً: «أنا هنا لأفوز، ولكي تتمكن من الفوز عليك العمل مع جميع من حولك. بإمكاننا جميعاً الارتقاء بمستوانا، وأومن حقاً بأن هذا الفريق قادر على المنافسة على لقب بطولة العالم العام المقبل».