عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
13:46 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

أياكس يكتسح ميتلاند بسداسية في دوري المؤتمر الأوروبي

دافي كلاسين لاعب أياكس يحتفل بتسجيل الهدف الرابع لفريقه أمام ميتلاند الدنماركي (إ.ب.أ)
دافي كلاسين لاعب أياكس يحتفل بتسجيل الهدف الرابع لفريقه أمام ميتلاند الدنماركي (إ.ب.أ)
TT
TT

أياكس يكتسح ميتلاند بسداسية في دوري المؤتمر الأوروبي

دافي كلاسين لاعب أياكس يحتفل بتسجيل الهدف الرابع لفريقه أمام ميتلاند الدنماركي (إ.ب.أ)
دافي كلاسين لاعب أياكس يحتفل بتسجيل الهدف الرابع لفريقه أمام ميتلاند الدنماركي (إ.ب.أ)

حقق أياكس أمستردام الهولندي فوزاً عريضاً على مضيفه ميتلاند الدنماركي بنتيجة 6 - 1، الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

ورفع أياكس رصيده إلى ست نقاط في المركز الثاني، بعدما حقق انتصاره الثاني في المسابقة، عقب خسارته أمام هايدوك سبليت الكرواتي بنتيجة 1 - 2 في الجولة الافتتاحية، وفوزه على أتالانتا الإيطالي بهدفين دون رد في الجولة الثانية.

في المقابل، تجمّد رصيد ميتلاند عند نقطة واحدة في المركز الثاني والثلاثين، بعدما اكتفى بتعادل واحد مقابل خسارتين خلال مبارياته الثلاث الأولى.

وافتتح أياكس التسجيل مبكراً عبر تولو أروكوادري في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك فرايداي إيتيم التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 28.

فيليب بيلينغ لاعب ميتلاند الدنماركي خلال مواجهة أياكس أمستردام في دوري المؤتمر الأوروبي (إ.ب.أ).

وتعقّدت مهمة الفريق الدنماركي قبل نهاية الشوط الأول، بعدما تلقى لاعبه كجبل واتين البطاقة الصفراء الثانية، ليُطرد في الدقيقة 43 ويكمل ميتلاند المباراة بعشرة لاعبين.

واستغل أياكس تفوقه العددي في الشوط الثاني، إذ أعاد أروكوادري التقدم للفريق الهولندي بتسجيل هدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 52، قبل أن يضيف أوين فيندال الهدف الثالث في الدقيقة 59.

وواصل الضيوف سيطرتهم على مجريات اللقاء، فسجّل دافي كلاسين الهدف الرابع في الدقيقة 67، ثم عزّز أوسكار غلوخ النتيجة بهدف خامس في الدقيقة 74، قبل أن يختتم ماركوس ليوناردو مهرجان الأهداف في الدقيقة 82.

وفي بقية مباريات الجولة، تغلب ثون السويسري على هارتس الاسكوتلندي بنتيجة 3 - 1، فيما فاز ريد ستار بلغراد الصربي على إنتر إسكالديس الأندوري 2 - 1.

كما انتهت مواجهة آرهوس الدنماركي وسبورتينغ براغا البرتغالي بالتعادل السلبي، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

مواضيع
الدوري الأوروبي الدنمارك

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

فرينكفاروش يصعق ميلان في عقر داره... وبورنموث يواصل انتصاراته الأوروبية

رياضة عالمية لاعبو بورنموث يحتفلون بتسجيل هدف أمام سبارتا براغ في الدوري الأوروبي (أ.ب)

فرينكفاروش يصعق ميلان في عقر داره... وبورنموث يواصل انتصاراته الأوروبية

واصل فرينكفاروش المجري وبورنموث الإنجليزي انطلاقتهما المثالية في الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق كل منهما فوزه الرابع على التوالي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية في عام 2018 أصبح رونالدو أول لاعب يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات (رويترز)
رياضة عالمية

رونالدو... من اكتشاف فيرغسون إلى مطاردة الهدف الألف

أعلن كريستيانو رونالدو نهاية مسيرته الدولية مع منتخب البرتغال، ليطوي صفحة امتدت لسنوات طويلة شهدت خلالها مسيرته محطات استثنائية وأرقاماً قياسية.

شوق الغامدي (الرياض)
رياضة عالمية حاول رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم التدخل لاحتواء الخلاف وإعادة اللاعب إلى المنتخب (رويترز)
رياضة عالمية

كيف فاجأ رونالدو عشاقه بقرار الاعتزال الدولي؟

في قرار لم يكن متوقعاً، أعلن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اعتزاله اللعب دولياً، واضعاً حداً لمسيرة امتدت 23 عاماً بقميص منتخب بلاده، وذلك قبل أيام قليلة.

شوق الغامدي (الرياض)
رياضة عالمية أموريم (رويترز)
رياضة عالمية

أموريم: إنتر أصبح من الماضي... وهذه مشكلة الميلان

يريد البرتغالي روبن أموريم مدرب إي سي ميلان الإيطالي من لاعبيه دفع الخصوم إلى داخل منطقة جزائهم وإبقاء الكرة هناك، معترفاً بأن هذه هي أكبر مشكلة تواجه الفريق.

«الشرق الأوسط» (ميلانو)
رياضة عالمية من المباراة التي جمعت رين الفرنسي مع ضيفه أولمبياكوس اليوناني (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«يوروبا ليغ»: رين الفرنسي يوقف انتصارات أولمبياكوس بتعادل سلبي

تعادل رين الفرنسي مع ضيفه أولمبياكوس اليوناني سلبياً، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ».

«الشرق الأوسط» (باريس)
الرياضة رياضة عالمية

ساني يحلم بقيادة السنغال إلى لقب مونديال الناشئين

لامين ساني، مدرب منتخب السنغال للناشئين تحت 17 عاماً (الاتحاد السنغالي)
لامين ساني، مدرب منتخب السنغال للناشئين تحت 17 عاماً (الاتحاد السنغالي)
TT
TT

ساني يحلم بقيادة السنغال إلى لقب مونديال الناشئين

لامين ساني، مدرب منتخب السنغال للناشئين تحت 17 عاماً (الاتحاد السنغالي)
لامين ساني، مدرب منتخب السنغال للناشئين تحت 17 عاماً (الاتحاد السنغالي)

يستعد لامين ساني، مدرب منتخب السنغال للناشئين تحت 17 عاماً، لخوض تحدٍّ جديد في مسيرته التدريبية، واضعاً نصب عينيه المنافسة على لقب كأس العالم للناشئين في قطر 2026، بعدما قاد «أشبال التيرانغا» إلى التتويج بكأس الأمم الأفريقية في أول بطولة كبرى له على رأس الجهاز الفني.

ولا يبدو ساني (39 عاماً) غريباً عن التحديات الصعبة، إذ تعود أولى تجاربه الاحترافية إلى عام 2009، عندما دفع به الفرنسي لوران بلان، مدرب بوردو آنذاك، في مواجهة بايرن ميونيخ الألماني بدوري أبطال أوروبا، وأسند إليه مهمة مراقبة الجناح الهولندي آريين روبن.

وبعد سنوات من تلك التجربة، انتقل ساني من مواجهة نجوم الكرة العالمية داخل الملعب إلى إعداد جيل جديد من اللاعبين الطامحين إلى التألق على الساحة الدولية.

وقال ساني، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): «لن أخفي طموحي، عندما أقوم بإعداد فريقي للمشاركة في بطولة ما، يكون هدفي هو الفوز باللقب. نريد أن نثبت جدارتنا كأبطال لأفريقيا».

وخاض المدافع السنغالي السابق مسيرة احترافية تنقل خلالها بين بوردو الفرنسي وفيردر بريمن الألماني وأورلاندو سيتي الأميركي وأوتريخت الهولندي، قبل أن يتجه إلى التدريب عقب اعتزاله، مستفيداً من خبراته الطويلة داخل الملاعب.

وعاد في بداية مشواره التدريبي إلى نادي يو إس لورمون بمدينة بوردو، حيث انطلقت مسيرته الكروية، قبل أن ينضم عام 2025 إلى الجهاز الفني لمنتخب السنغال تحت 17 عاماً في دور استشاري، مستنداً إلى خبرته الدولية التي شملت 35 مباراة بقميص المنتخب الأول.

وبعد تجربة قصيرة مع نادي بورج الفرنسي، الذي يُعد زميله الدولي السابق ساديو ماني المساهم الرئيسي فيه، تولى ساني القيادة الفنية لمنتخب الناشئين، ليبدأ مرحلة جديدة انتهت سريعاً بإنجاز قاري.

واستعاد المدرب السنغالي ظروف توليه المهمة قبل كأس الأمم الأفريقية، قائلاً: «انضممت إلى الفريق قبل أسبوعين ونصف الأسبوع فقط من انطلاق كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، لكن المدربين الذين عملت معهم خلال فترتي الأولى هناك ساعدوني».

وأضاف: «كانت تلك المباراة فرصة لتقييم الوضع، لأننا لم نحظَ بوقت كافٍ للاستعداد. أجرينا بعض التعديلات، وبدأ مستوانا يتحسن تدريجياً حتى أصبحنا أقوى فأقوى».

وكان ساني قد استهل مشواره بخسارة أمام جنوب أفريقيا بنتيجة 1-2، قبل أن يستعيد المنتخب السنغالي توازنه، ويتغلب على غانا بهدف دون رد، والجزائر بنتيجة 2-1، ليتصدر المجموعة الرابعة.

وواصل المنتخب تقدمه في الأدوار الإقصائية، محققاً الانتصارات بركلات الترجيح، بفضل تألق حارس مرماه أسان سار، الذي لعب دوراً حاسماً في تتويج السنغال باللقب القاري.

ويأمل ساني أن يواصل سار تألقه خلال نهائيات كأس العالم، خصوصاً في المواجهات الحاسمة التي قد تتطلب اللجوء إلى ركلات الترجيح.

لكن المهمة الأولى للمنتخب السنغالي ستكون تجاوز منافسات المجموعة السادسة، التي تضم كرواتيا وكوبا وطاجيكستان، في مواجهات يرى المدرب أنها تمثل فرصة لاختبار فريقه أمام مدارس كروية متنوعة.

وقال ساني: «هذا هو جوهر كأس العالم. هذا ما تتوقعه، وهو مواجهة ثقافات كروية مختلفة. أعرف الكثير عن كرواتيا وقد درسنا منتخبها. أما طاجيكستان، فلا أعرف عنها الكثير. وتتمتع كوبا بشيء من اللمسة الفنية لأميركا الجنوبية».

وتابع: «بفضل ما شاهدناه والبيانات المتوفرة لدينا، تمكنا من استخلاص بعض الاستنتاجات. سنستعد بقوة ونعمل على ضمان تماسك الفريق».

ويضع المدرب السنغالي الانسجام الجماعي في صدارة أولوياته الفنية، إلى جانب الضغط العالي وسرعة التحولات بين الدفاع والهجوم، وهي عناصر أساسية في أسلوب اللعب الذي يسعى إلى ترسيخه لدى لاعبيه.

وأوضح: «نحن فريق يحب التقدم بالكرة إلى الأمام، ويرتكز على العمل الجماعي واللعب بكثافة. كما نستغل عرض الملعب وطوله بالكامل، مما يتيح لنا خلق مساحات بين الخطوط، والاستحواذ، وإخراج المنافس عن تمركزه المنظم».

وبين طموح التتويج العالمي والرغبة في تأكيد التفوق القاري، يدخل ساني تجربته المونديالية الأولى مدرباً، آملاً في أن يقود جيلاً جديداً من المواهب السنغالية إلى إنجاز يضاف إلى سجل الكرة الأفريقية.

مواضيع
كأس العالم السنغال قطر
الرياضة رياضة عالمية

ألونسو يرحّب بانضمام هاميلتون إلى نادي الـ400 سباق في «فورمولا 1»

الإسباني فرناندو ألونسو سائق «أستون مارتن» خلال مؤتمر صحافي قبيل جائزة البرازيل الكبرى لـ«فورمولا 1» (أ.ب)
الإسباني فرناندو ألونسو سائق «أستون مارتن» خلال مؤتمر صحافي قبيل جائزة البرازيل الكبرى لـ«فورمولا 1» (أ.ب)
TT
TT

ألونسو يرحّب بانضمام هاميلتون إلى نادي الـ400 سباق في «فورمولا 1»

الإسباني فرناندو ألونسو سائق «أستون مارتن» خلال مؤتمر صحافي قبيل جائزة البرازيل الكبرى لـ«فورمولا 1» (أ.ب)
الإسباني فرناندو ألونسو سائق «أستون مارتن» خلال مؤتمر صحافي قبيل جائزة البرازيل الكبرى لـ«فورمولا 1» (أ.ب)

رحّب الإسباني فرناندو ألونسو، بطل العالم مرتين في سباقات «فورمولا 1»، باقتراب البريطاني لويس هاميلتون، المتوج باللقب العالمي سبع مرات، من الانضمام إلى نادي السائقين الذين خاضوا 400 سباق في بطولة العالم، وذلك خلال جائزة ساو باولو الكبرى في البرازيل نهاية الأسبوع الحالي.

ويستعد ألونسو، البالغ من العمر 45 عاماً، لخوض سباقه الـ430 في مسيرته على حلبة ساو باولو، في حين سيصبح هاميلتون، البالغ 41 عاماً، ثاني سائق في تاريخ البطولة يصل إلى حاجز 400 سباق.

وقال ألونسو، الخميس: «لقد حظي لويس بمسيرة استثنائية في (فورمولا 1)، وخاض 400 سباق، كان خلالها دائماً في موقع تنافسي للغاية. أهنئه، وآمل أن يحظى بسباق وعطلة نهاية أسبوع جيدين».

وأضاف السائق الإسباني: «أعتقد أن المزيد من السائقين سينضمون إلى هذا النادي، مع تزايد عدد السباقات في روزنامة البطولة».

وخاض هاميلتون مسيرته في البطولة مع 3 فرق، بدأها مع «ماكلارين»، حيث شارك في 110 سباقات، حقق خلالها 21 انتصاراً، وتُوّج بلقب بطولة العالم للسائقين للمرة الأولى عام 2008.

وانتقل بعدها إلى «مرسيدس»، الذي شهد أكثر حقبة نجاحاً في مسيرته؛ إذ خاض معه 246 سباقاً، حقق خلالها 84 فوزاً، وأضاف ستة ألقاب عالمية إلى رصيده، ليصبح أحد أكثر السائقين تتويجاً في تاريخ البطولة.

أما مع «فيراري»، فريقه الحالي، فشارك هاميلتون في 43 سباقاً، حقق خلالها انتصاراً واحداً، ليواصل مسيرته الطويلة في الفئة الأولى من رياضة المحركات.

وكان السائق البريطاني قد ألمح أخيراً إلى رغبته في مواصلة المنافسة حتى منتصف الأربعينيات من عمره، معرباً عن أمله في المشاركة مستقبلاً في سباق جائزة كبرى يُقام في القارة الأفريقية.

ويمثل بلوغ هاميلتون حاجز 400 سباق محطة جديدة في مسيرته الاستثنائية، لينضم إلى ألونسو في قائمة محدودة تعكس الاستمرارية والخبرة على أعلى مستويات المنافسة في «فورمولا 1».

مواضيع
الفورمولا 1 بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

هاميلتون بعد صدامه مع لوكلير: لن أسمح لأحد بإسكاتي

البريطاني لويس هاميلتون سائق فيراري وبطل العالم سبع مرات (د.ب.أ)
البريطاني لويس هاميلتون سائق فيراري وبطل العالم سبع مرات (د.ب.أ)
TT
TT

هاميلتون بعد صدامه مع لوكلير: لن أسمح لأحد بإسكاتي

البريطاني لويس هاميلتون سائق فيراري وبطل العالم سبع مرات (د.ب.أ)
البريطاني لويس هاميلتون سائق فيراري وبطل العالم سبع مرات (د.ب.أ)

أكد البريطاني لويس هاميلتون، سائق فيراري وبطل العالم سبع مرات في سباقات «فورمولا 1»، أنه لن يعتذر عن التعبير عن آرائه، مشدداً على أنه لا يزال يشعر بالإحباط من الحادثة التي جمعته بزميله شارل لوكلير خلال سباق جائزة مكسيكو سيتي الكبرى، الأحد الماضي، وتسببت في إهدار فرصة الفريق الإيطالي لإنهاء السباق في المركزين الأول والثاني.

وقال هاميلتون، خلال حديثه إلى الصحافيين في ساو باولو، الخميس، قبل سباق جائزة البرازيل الكبرى المقرر الأسبوع المقبل: «لا يهمني حقاً ما يشعر به الآخرون تجاه ما قلته. أنا صريح للغاية عندما أعبّر عن مشاعري في تلك اللحظة. لن أعتذر أبداً عن كوني صادقاً وحقيقياً، ولن أسمح لأحد بإسكاتي».

وكان السائق البريطاني قد انطلق من المركز الأول في المكسيك، لكنه فقد الصدارة بعد منافسة حادة مع لوكلير في المنعطفات الأولى، أدت إلى خروج سيارتي فيراري عن المسار، ما أتاح للهولندي ماكس فرستابن انتزاع الصدارة والمضي نحو الفوز بالسباق.

وأعرب هاميلتون عن استيائه من الطريقة التي تنافس بها زميله معه، معتبراً أن الأمر يصبح أكثر صعوبة عندما يجد السائق نفسه في مواجهة زميل يعمل ضده داخل الفريق نفسه.

وشدد على ضرورة مراجعة فيراري لأسلوب التنافس بين سائقيه، بعدما ضاعت فرصة تحقيق نتيجة كان يمكن أن تمنح الفريق تفوقاً واضحاً على منافسيه.

وأوضح هاميلتون أنه لم يجرِ حتى الآن مناقشة معمقة مع لوكلير بشأن الحادثة، إذ أمضى سائق موناكو الأيام الماضية مع عائلته بعد أن أصبح أباً هذا الأسبوع.

ومن المنتظر أن يصل لوكلير إلى البرازيل، الجمعة، على أن يغيب عن حصة التجارب الحرة الأولى.

وقال هاميلتون: «بالطبع شعرت بالإحباط، وما زلت محبطاً. علينا إجراء مناقشات»، مقراً، رداً على سؤال بشأن ما إذا كان لوكلير يتنافس معه بحدة أكبر مقارنة بمنافسيه الآخرين، بأن هذا الانطباع صحيح.

وأضاف: «كان بإمكاننا بسهولة إنهاء السباق في المركزين الأول والثاني، ولذلك علينا بالتأكيد العمل على ضمان عدم تكرار ما حدث».

وانضم هاميلتون، البالغ من العمر 41 عاماً، إلى فيراري العام الماضي قادماً من مرسيدس، بينما يدافع لوكلير عن ألوان الفريق الإيطالي منذ عام 2019.

وتحدث السائق البريطاني عن التحديات التي ترافق انضمامه إلى فريق بحجم فيراري، قائلاً: «حاولت دائماً أن أكون محترماً. بالطبع ليس من السهل انضمام شخص مثلي إلى فريق، لأنني صريح للغاية، وأواصل الضغط من أجل إجراء التغييرات».

وأكد أن هدفه الأساسي يبقى تحقيق الانتصارات والمنافسة على الألقاب، مشدداً على أهمية التعاون داخل الفريق للوصول إلى المستوى المطلوب.

وختم قائلاً: «أنا هنا لأفوز، ولكي تتمكن من الفوز عليك العمل مع جميع من حولك. بإمكاننا جميعاً الارتقاء بمستوانا، وأومن حقاً بأن هذا الفريق قادر على المنافسة على لقب بطولة العالم العام المقبل».

مواضيع
الفورمولا 1 البرتغال البرازيل البرازيل