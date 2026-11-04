أبطال أوروبا: كومو يكتسح لانس بتسعة أهداف في عقر داره

واصل كومو الإيطالي نتائجه الرائعة في بطولة دوري أبطال أوروبا، التي يشارك فيها للمرة الأولى في تاريخه، بعدما حقق انتصارا كاسحا على مضيفه لانس الفرنسي.

واكتسح كومو نظيره الفرنسي بنتيجة 9 / 1، محققا أكبر فوز في النسخة الحالية للبطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة العجوز هذا الموسم حتى الآن.

وارتفع رصيد كومو، الذي حقق فوزه الثالث في البطولة هذا الموسم بقيادة مديره الفني الإسباني الشاب سيسك فابريغاس، مقابل خسارة وحيدة، إلى 9 نقاط في المركز الرابع

في المقابل، توقف رصيد لانس، الذي تكبد خسارته الثالثة مقابل فوز وحيد، عند ثلاث نقاط في المركز الثالث والثلاثين.