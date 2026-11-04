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الرياضة رياضة عالمية

كلوب يستدعي فولكروغ لقائمة ألمانيا بعد تألقه مع بريمن

يروغن كلوب (د.ب.أ)
يروغن كلوب (د.ب.أ)
TT
TT

كلوب يستدعي فولكروغ لقائمة ألمانيا بعد تألقه مع بريمن

يروغن كلوب (د.ب.أ)
يروغن كلوب (د.ب.أ)

كشفت تقارير إعلامية عن أن يورغن كلوب، مدرب منتخب ألمانيا، استقر على استدعاء المهاجم المخضرم نيكلاس فولكروغ بعد تألقه مع فريقه فيردر بريمن، عند إعلانه الخميس عن القائمة التي ستخوض مباريات دوري أمم أوروبا.

وذكرت صحيفة «بيلد» أن فولكروغ سيكون ضمن قائمة ألمانيا لخوض مباراتي صربيا وهولندا يومي 13 و16 نوفمبر (تشرين الثاني).

من جانبها، أشارت شبكة «سكاي»، الأربعاء، إلى أن فولكروغ ضمن مكانه في القائمة، ما لم يحدث شيء استثنائي.

وسجل نيكلاس فولكروغ 12 هدفاً في 10 مباريات بقميص فيردر بريمن منذ انضمامه إلى الفريق الألماني في أغسطس (آب).

وكان كلوب قد قرر استبعاد فولكروغ من القوائم الأولى التي اختارها لمنتخب ألمانيا بسبب عامل السن.

لكن يبدو أن المدير الفني لمنتخب ألمانيا اقتنع حالياً بمستوى فولكروغ، وسيمنحه فرصة للانضمام مجدداً إلى صفوف المنتخب لأول مرة منذ سبتمبر (أيلول) 2025.

وشارك فولكروغ مهاجم دورتموند وميلان وويستهام السابق في 24 مباراة دولية بقميص ألمانيا، سجل خلالها 14 هدفاً.

من ناحية أخرى، قال دينيز أونداف، مهاجم شتوتغارت الذي خرج أيضاً من حسابات كلوب في سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول)، إنه لا يتوقع أيضاً استدعاءه لقائمة منتخب بلاده رغم تألقه مؤخراً.

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كرة القدم الأوربية ألمانيا

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أبطال أوروبا: فنربخشة يقلب الطاولة على ليفربول بثلاثية مثيرة

فيدات موريكي لاعب فنربخشة يسجل الهدف الثالث لفريقه في شباك ليفربول (د.ب.أ)
فيدات موريكي لاعب فنربخشة يسجل الهدف الثالث لفريقه في شباك ليفربول (د.ب.أ)
TT
TT

أبطال أوروبا: فنربخشة يقلب الطاولة على ليفربول بثلاثية مثيرة

فيدات موريكي لاعب فنربخشة يسجل الهدف الثالث لفريقه في شباك ليفربول (د.ب.أ)
فيدات موريكي لاعب فنربخشة يسجل الهدف الثالث لفريقه في شباك ليفربول (د.ب.أ)

أوقف فنربخشة التركي انطلاقة ضيفه ليفربول المثالية في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلب عليه 3-2، الأربعاء، في الجولة الرابعة بمرحلة الدوري للمسابقة القارية.

وبادر ليفربول بالتسجيل عن طريق تري نيوني في الدقيقة 25، لكن سرعان ما أحرز الإنجليزي ماسون غرينوود هدف التعادل لفنربخشة في الدقيقة 29.

وأعاد السويدي ألكسندر إيزاك التقدم لليفربول، بتسجيله الهدف الثاني للفريق الإنجليزي في الدقيقة 69، لكن أرشي براون أدرك التعادل لفنربخشه في الدقيق 73.

ومنح الكوسوفي فيدات موريكي النقاط الثلاث لفنربخشة عقب تسجيله الهدف الثالث للفريق المضيف في الدقيقة 79.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد فنربخشة، الذي حقق فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم مقابل تعادلين وخسارة واحدة، إلى 5 نقاط في المركز التاسع عشر مؤقتاً لحين انتهاء باقي مباريات تلك الجولة.

في المقابل، توقف رصيد ليفربول، الذي فاز في مبارياته الثلاث الأولى بالبطولة، عند 9 نقاط في المركز الخامس مؤقتاً.

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ليفربول دوري أبطال أوروبا تركيا
الرياضة رياضة عالمية

«أبطال أوروبا»: صاروخية فالفيردي تنقذ الريال من كمين أثينا

فرحة لاعبي الريال بهدف فالفيردي (أ.ب)
فرحة لاعبي الريال بهدف فالفيردي (أ.ب)
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«أبطال أوروبا»: صاروخية فالفيردي تنقذ الريال من كمين أثينا

فرحة لاعبي الريال بهدف فالفيردي (أ.ب)
فرحة لاعبي الريال بهدف فالفيردي (أ.ب)

سجل البديل فيدريكو فالفيردي هدفاً صاروخياً في الوقت بدل الضائع ليقود ريال مدريد إلى الانتصار على مضيفه أيك أثينا 3-2، الأربعاء، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وقلب الريال تأخره مرتين في اليونان ليواصل سلسلة انتصاراته في المسابقة الأوروبية الأبرز للأندية.

وسجل أبو بكر كويتا هدفاً وصنع الآخر لزميله ستافرو بيلو لكن جود بيلينغهام وكيليان مبابي وفالفيردي انتزعوا الفوز لفريق المدرب مورينيو.

وتعرض كويتا للطرد قرب النهاية.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 12 نقطة متأخراً بفارق الأهداف عن باريس سان جيرمان المتصدر. ويحتل أيك أثينا المركز 30 وله ثلاث نقاط.

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ريال مدريد دوري أبطال أوروبا اليونان
الرياضة رياضة عالمية

كلوب يستدعي فولكروغ لقائمة ألمانيا بعد تألقه مع بريمن

يروغن كلوب (د.ب.أ)
يروغن كلوب (د.ب.أ)
TT
TT

كلوب يستدعي فولكروغ لقائمة ألمانيا بعد تألقه مع بريمن

يروغن كلوب (د.ب.أ)
يروغن كلوب (د.ب.أ)

كشفت تقارير إعلامية عن أن يورغن كلوب، مدرب منتخب ألمانيا، استقر على استدعاء المهاجم المخضرم نيكلاس فولكروغ بعد تألقه مع فريقه فيردر بريمن، عند إعلانه الخميس عن القائمة التي ستخوض مباريات دوري أمم أوروبا.

وذكرت صحيفة «بيلد» أن فولكروغ سيكون ضمن قائمة ألمانيا لخوض مباراتي صربيا وهولندا يومي 13 و16 نوفمبر (تشرين الثاني).

من جانبها، أشارت شبكة «سكاي»، الأربعاء، إلى أن فولكروغ ضمن مكانه في القائمة، ما لم يحدث شيء استثنائي.

وسجل نيكلاس فولكروغ 12 هدفاً في 10 مباريات بقميص فيردر بريمن منذ انضمامه إلى الفريق الألماني في أغسطس (آب).

وكان كلوب قد قرر استبعاد فولكروغ من القوائم الأولى التي اختارها لمنتخب ألمانيا بسبب عامل السن.

لكن يبدو أن المدير الفني لمنتخب ألمانيا اقتنع حالياً بمستوى فولكروغ، وسيمنحه فرصة للانضمام مجدداً إلى صفوف المنتخب لأول مرة منذ سبتمبر (أيلول) 2025.

وشارك فولكروغ مهاجم دورتموند وميلان وويستهام السابق في 24 مباراة دولية بقميص ألمانيا، سجل خلالها 14 هدفاً.

من ناحية أخرى، قال دينيز أونداف، مهاجم شتوتغارت الذي خرج أيضاً من حسابات كلوب في سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول)، إنه لا يتوقع أيضاً استدعاءه لقائمة منتخب بلاده رغم تألقه مؤخراً.

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كرة القدم الأوربية ألمانيا