كلوب يستدعي فولكروغ لقائمة ألمانيا بعد تألقه مع بريمن

كشفت تقارير إعلامية عن أن يورغن كلوب، مدرب منتخب ألمانيا، استقر على استدعاء المهاجم المخضرم نيكلاس فولكروغ بعد تألقه مع فريقه فيردر بريمن، عند إعلانه الخميس عن القائمة التي ستخوض مباريات دوري أمم أوروبا.

وذكرت صحيفة «بيلد» أن فولكروغ سيكون ضمن قائمة ألمانيا لخوض مباراتي صربيا وهولندا يومي 13 و16 نوفمبر (تشرين الثاني).

من جانبها، أشارت شبكة «سكاي»، الأربعاء، إلى أن فولكروغ ضمن مكانه في القائمة، ما لم يحدث شيء استثنائي.

وسجل نيكلاس فولكروغ 12 هدفاً في 10 مباريات بقميص فيردر بريمن منذ انضمامه إلى الفريق الألماني في أغسطس (آب).

وكان كلوب قد قرر استبعاد فولكروغ من القوائم الأولى التي اختارها لمنتخب ألمانيا بسبب عامل السن.

لكن يبدو أن المدير الفني لمنتخب ألمانيا اقتنع حالياً بمستوى فولكروغ، وسيمنحه فرصة للانضمام مجدداً إلى صفوف المنتخب لأول مرة منذ سبتمبر (أيلول) 2025.

وشارك فولكروغ مهاجم دورتموند وميلان وويستهام السابق في 24 مباراة دولية بقميص ألمانيا، سجل خلالها 14 هدفاً.

من ناحية أخرى، قال دينيز أونداف، مهاجم شتوتغارت الذي خرج أيضاً من حسابات كلوب في سبتمبر وأكتوبر (تشرين الأول)، إنه لا يتوقع أيضاً استدعاءه لقائمة منتخب بلاده رغم تألقه مؤخراً.