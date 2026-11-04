كارني: لن نسمح بمشاركة روسيا في بطولة العالم لهوكي الجليد للناشئين

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للصحافيين، أمس الثلاثاء، إن بلاده لن تسمح للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا بالمشاركة في بطولة العالم لهوكي الجليد للناشئين المقررة الشهر المقبل في مقاطعة ألبرتا.

وكانت كندا، التي تعد من أبرز داعمي أوكرانيا في حربها مع روسيا، قد أدانت بالفعل القرار الذي اتخذته محكمة التحكيم الرياضية مطلع الأسبوع الحالي بالسماح للروس بالمشاركة في فعاليات الاتحاد الدولي لهوكي الجليد.

ومن المقرر أن تقام بطولة العالم للناشئين في الفترة من أواخر ديسمبر (كانون الأول) إلى أوائل يناير (كانون الثاني).

وقال: «ما دامت روسيا وبيلاروسيا تدعمان هذه الحرب غير القانونية وغير المبررة والمروعة في أوكرانيا، وطالما استمرت هذه الحرب، فلن يشارك أي من هؤلاء الرياضيين ممثلين لبلديهم في كندا».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في ختام قمة في أنتيجوا «لذا، إذا كنت تسأل تحديداً عن بطولة العالم للناشئين، فلن يشارك الروس فيها».

وفي وقت سابق، أعلنت اتحادات اللعبة في النرويج والدنمارك والسويد والتشيك أنها سترفض مواجهة روسيا في بطولة العالم لهوكي الجليد للرجال التي ستقام العام المقبل في ألمانيا.

وقال أوليغ ستيبانوف، السفير الروسي لدى كندا، إن القرار مؤسف، مضيفاً في تصريحات لوكالة «تاس» الرسمية: «من المؤسف أن مكتب كارني يقحم السياسة حتى في منافسات هوكي الناشئين، التي يفترض أن تكون عامل توحيد لا سبباً للانقسام».