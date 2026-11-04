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الرياضة رياضة عالمية

مدرب اليابان المتجه إلى الرحيل يتقبل الواقع بعد تأجيل «كأس آسيا»

هاجيمي مورياسو (أ.ف.ب)
هاجيمي مورياسو (أ.ف.ب)
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مدرب اليابان المتجه إلى الرحيل يتقبل الواقع بعد تأجيل «كأس آسيا»

هاجيمي مورياسو (أ.ف.ب)
هاجيمي مورياسو (أ.ف.ب)

قال مدرب اليابان هاجيمي مورياسو، الأربعاء، إنه يتقبل الواقع بعد تأجيل كأس آسيا 2027 من يناير (كانون الثاني) إلى ديسمبر (كانون الأول)، وهو ما يرجح أن يحرمه من آخر فرصة لإحراز لقب قبل تنحيه عن منصبه.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أعلن أن المسابقة المقررة في السعودية ستُؤجل قرابة عام كامل.

وكان من المقرر أن يقود مورياسو منتخب اليابان في البطولة مطلع العام المقبل، قبل أن يخلفه غو أويوا المدرب الحالي لمنتخب تحت 23 عاماً، لكنه قد يرحل الآن في نهاية العام الحالي.

ورفض المدير الفني للاتحاد الياباني لكرة القدم، ماساكوني ياماموتو، توضيح الموقف، وذلك في وقت أعلن فيه مورياسو تشكيلته لمواجهة البرازيل والباراغواي في مباراتَين وديتَين في سنغافورة هذا الشهر.

وقال مورياسو، أطول المدربين خدمة في تاريخ المنتخب الياباني (2018)، إن تطوير كرة القدم في البلاد أهم من وضعه الشخصي. وأضاف: «لو أُقيمت كأس آسيا في موعدها لكنت قد بذلت كل ما لديّ للفوز باللقب خلال تلك المباريات السبع، لكنني في الوقت نفسه اعتقدت أن تلك المباريات السبع لن تضيع إذا لم تُقم البطولة».

وتابع: «إذا أُعيدت جدولة تلك المباريات يمكن للجهاز الفني الجديد الاستفادة منها جيداً استعداداً لكأس العالم المقبلة».

وأردف: «أنا فقط أتقبل الواقع وأبذل قصارى جهدي في المهمة الموجودة أمامي الآن». وقال ياماموتو إن موعد انتقال المهمة التدريبية سيُحسم داخل الاتحاد الياباني.

وكان من المقرر أيضاً أن تخوض اليابان مباراة ودية تحضيرية لكأس آسيا أمام منافس لم يُحدد بعد في أوساكا في 30 ديسمبر. ولم يؤكد ياماموتو على الفور ما إذا كانت المباراة ستُقام الآن أم لا.

وقال مورياسو إن تأجيل كأس آسيا لم يؤثر على اختياراته لتشكيلة مواجهة البرازيل والباراغواي. وكانت البرازيل قد أقصت اليابان من كأس العالم هذا العام في دور الـ32 بهدف في الوقت بدل الضائع (2-1).

وأردف: «لقد سعينا دائماً إلى تقديم أفضل ما لدينا في المباريات التي أمامنا مباشرة وربط ذلك أيضاً بالمستقبل. تأجيل (كأس آسيا) لم يغيّر شيئاً في هذا الجانب».

وضم مورياسو كلاً من زيون سوزوكي حارس أستون فيلا ودايتشي كامادا لاعب وسط كريستال بالاس من الدوري الإنجليزي. كما استدعى تاتسوهيرو ساكاموتو جناح كوفنتري سيتي للمرة الأولى منذ أكثر من خمس سنوات.

واستعاد أيضاً تاكومي مينامينو مهاجم موناكو الفرنسي مكانه في التشكيلة بعد غيابه عن كأس العالم بسبب الإصابة.

وكانت اليابان قد تغلّبت على البرازيل للمرة الأولى في مباراة ودية بطوكيو في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي. وقال مورياسو: «لكي تصبح اليابان منتخباً قادراً على الفوز بكأس العالم، علينا أن نحقق نسبة انتصارات أعلى أمام منتخبات أميركا الجنوبية».

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كارني: لن نسمح بمشاركة روسيا في بطولة العالم لهوكي الجليد للناشئين

مارك كارني (أ.ب)
مارك كارني (أ.ب)
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كارني: لن نسمح بمشاركة روسيا في بطولة العالم لهوكي الجليد للناشئين

مارك كارني (أ.ب)
مارك كارني (أ.ب)

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني للصحافيين، أمس الثلاثاء، إن بلاده لن تسمح للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا بالمشاركة في بطولة العالم لهوكي الجليد للناشئين المقررة الشهر المقبل في مقاطعة ألبرتا.

وكانت كندا، التي تعد من أبرز داعمي أوكرانيا في حربها مع روسيا، قد أدانت بالفعل القرار الذي اتخذته محكمة التحكيم الرياضية مطلع الأسبوع الحالي بالسماح للروس بالمشاركة في فعاليات الاتحاد الدولي لهوكي الجليد.

ومن المقرر أن تقام بطولة العالم للناشئين في الفترة من أواخر ديسمبر (كانون الأول) إلى أوائل يناير (كانون الثاني).

وقال: «ما دامت روسيا وبيلاروسيا تدعمان هذه الحرب غير القانونية وغير المبررة والمروعة في أوكرانيا، وطالما استمرت هذه الحرب، فلن يشارك أي من هؤلاء الرياضيين ممثلين لبلديهم في كندا».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في ختام قمة في أنتيجوا «لذا، إذا كنت تسأل تحديداً عن بطولة العالم للناشئين، فلن يشارك الروس فيها».

وفي وقت سابق، أعلنت اتحادات اللعبة في النرويج والدنمارك والسويد والتشيك أنها سترفض مواجهة روسيا في بطولة العالم لهوكي الجليد للرجال التي ستقام العام المقبل في ألمانيا.

وقال أوليغ ستيبانوف، السفير الروسي لدى كندا، إن القرار مؤسف، مضيفاً في تصريحات لوكالة «تاس» الرسمية: «من المؤسف أن مكتب كارني يقحم السياسة حتى في منافسات هوكي الناشئين، التي يفترض أن تكون عامل توحيد لا سبباً للانقسام».

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إيمري: أستون فيلا لم يصل بعد لمستوى منافسة أندية النخبة

أوناي إيمري (د.ب.أ)
أوناي إيمري (د.ب.أ)
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إيمري: أستون فيلا لم يصل بعد لمستوى منافسة أندية النخبة

أوناي إيمري (د.ب.أ)
أوناي إيمري (د.ب.أ)

اعترف أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي لكرة القدم، بأن الخسارة الثقيلة أمام برشلونة الإسباني 0-3 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، أظهرت أن فريقه لم يصل بعد إلى المستوى الذي يؤهله لمنافسة نخبة الأندية الأوروبية.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن إيمري تلقَّى هزيمة جديدة على ملعب «كامب نو»، تزامناً مع احتفاله بعيد ميلاده الخامس والخمسين، بعدما سجل لامين يامال هدف التقدم المبكر لبرشلونة، قبل أن يضيف رافينيا هدفين في الشوط الثاني، ليصبح عدد هزائم المدرب الإسباني في 16 مباراة خاضها على ملعب الفريق الكاتالوني 15 هزيمة.

وكان من المفترض أن يكون هذا اليوم مناسبة استثنائية لأستون فيلا؛ إذ تابع المباراة من المدرجات مشجعه الشهير الأمير ويليام، تقديراً للتطور الكبير الذي حققه الفريق خلال السنوات الأربع التي قضاها إيمري على رأس الجهاز الفني.

ونجح المدرب الإسباني في نقل أستون فيلا من المراكز المتأخرة في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى دوري أبطال أوروبا خلال 4 أعوام فقط، ولكنه يدرك أن فريقه لا يزال بحاجة إلى قطع شوط طويل حتى يصبح قادراً على مجاراة كبار القارة.

وقال إيمري: «بالتأكيد، لم يكن هذا الاختبار على المستوى الذي نطمح إلى بلوغه، ولكن هناك كثيراً من الأمور التي ينبغي تعلمها، وكثيراً من الخبرات التي يمكن لنا وللاعبين اكتسابها».

وأضاف: «منحني ذلك كثيراً من المعلومات التي يمكنني تحليلها، حتى نتمكن من المنافسة على هذا المستوى».

وتابع: «بشكل عام، نقدم أداءً رائعاً في دوري أبطال أوروبا، ولكن المباراة التي خضناها أظهرت أن أمامنا عملاً يجب القيام به حتى نصل إلى مستوى برشلونة».

وأوضح: «كنا في بعض الفترات قريبين من تحقيق ذلك، كما اقتربنا من تسجيل الأهداف، ولكن علينا أن نكون أكثر حسماً في الثلث الهجومي. وربما كانت الخسارة بثلاثية نظيفة أكبر مما نستحق، ولكننا نتقبل الهزيمة».

وأضاف: «ما زال أمامنا الكثير من العمل للوصول لهذا المستوى. خلال المباراة، كنا قريبين من التسجيل لأننا صنعنا فرصاً، ولكن يجب أن نكون أكثر حسماً في الثلث الهجومي».

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الرياضة رياضة عالمية

«فورمولا 1»: «هاس» يستبعد الفرنسي أوكون حتى نهاية الموسم

إستيبان أوكون (أ.ف.ب)
إستيبان أوكون (أ.ف.ب)
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«فورمولا 1»: «هاس» يستبعد الفرنسي أوكون حتى نهاية الموسم

إستيبان أوكون (أ.ف.ب)
إستيبان أوكون (أ.ف.ب)

انتهت مسيرة إستيبان أوكون مع فريقه «هاس» بعدما أعلن الأخير استبعاد السائق الفرنسي من السباقات الـ4 الأخيرة في الموسم، وذلك عقب حرمانه من المشاركة في سباق «جائزة المكسيك الكبرى» نهاية الأسبوع الماضي.

وذكر الفريق عبر حسابه على منصة «إكس»: «يؤكد فريق (تي جي آر هاس) لـ(فورمولا1) أن إستيبان أوكون لن يشارك معه مجدداً في بطولة العالم لـ«فورمولا1) لعام 2026». وسيحل محله السائق البرازيلي الشاب رافاييل كامارا، البالغ 21 عاماً، في سباق «جائزة البرازيل الكبرى» الذي سيقام في ساو باولو نهاية الأسبوع المقبل. وأضافت الحظيرة الأميركية: «سيسجل رافاييل ظهوره الأول في (فورمولا1) على أرضه هذا العام، وذلك بعد الإعلان الشهر الماضي عن اختياره ليكون أحد السائقين الأساسيين لفريق (تي جي آر هاس) لـ(فورمولا1) في بطولة العالم لـ(فورمولا1) لعام 2027».

وبعد «سباق ساو باولو»، تتبقى 3 سباقات في الموسم؛ هي جوائز: «قطر» في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، و«لاس فيغاس» يوم 22 نوفمبر، و«أبوظبي الكبرى» يوم 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

وكان «هاس» استبعد أوكون (30 عاماً) السبت قبل انطلاق اليوم الثاني من «جائزة المكسيك الكبرى».

وأشار أوكون إلى وجود «اختلاف في وجهات النظر» مع فريقه، نافياً «بشكل قاطع» الإشاعات التي تحدثت عن وقوع اشتباك جسدي مع مدير الفريق؛ الياباني أياو كوماتسو.

من جانبه، أوضح كوماتسو الثلاثاء أن ما حدث يندرج ضمن «الشؤون الداخلية» للفريق، مؤكداً في بيان له: «مثل هذه القرارات لا تُتخذ مطلقاً باستخفاف. نحن نؤمن بأن هذا القرار يصب بوضوح في مصلحة الفريق المستقبلية».

وكان الياباني ريو هيراكاوا (32 عاماً) استُدعي على عجل للمشاركة في «جائزة المكسيك الكبرى»، حيث أنهى السباق في المركز الـ10 وحصد نقطة، لكنه لن يكون متاحاً للمشاركة في البرازيل، لارتباطه الأحد بسباق 6 ساعات في مونتسا ضمن «بطولة العالم للتحمل (دبليو إي سي)».

ويصل أوكون إلى نهاية عقده مع «هاس» الذي لم ينجح في إثبات وجوده معه خلال موسمين. جمع 7 نقاط فقط هذا العام، مقابل 23 نقطة لزميله الإنجليزي أوليفر بيرمان. وفي ظل عدم توفر مقعد له لعام 2027، فقد يظل أوكون في عالم «فورمولا1» من خلال شغل دور سائق احتياطي. ويخوض أوكون، الذي تخرج في برنامج «مرسيدس» للسائقين الشباب، موسمه الـ10 في «فورمولا1»، وكان من المقرر أن يصل في البرازيل إلى عتبة 200 سباق في مسيرته. ويتضمن سجله انتصاراً حققه في المجر عام 2021، بالإضافة إلى صعوده على منصة التتويج 3 مرات، وجميعها مع «رينو/ ألبين». وكان آخرها في نوفمبر 2024، حين حلّ بالمركز الثاني في «جائزة البرازيل الكبرى»، متقدماً على زميله ومواطنه بيار غاسلي، في سباق شهد ظروفاً صعبة بسبب الأمطار على حلبة «إنترلاغوس».

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