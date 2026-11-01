الكينية تشيبكيروي تستعيد لقب ماراثون نيويورك

استعادت الكينية شيلا تشيبكيروي لقب ماراثون نيويورك، الأحد، بعد أن أحرزت المركز الأول بزمن ساعتين و24 دقيقة و36 ثانية، بينما اندفعت الأميركية جيس ماكلين في المراحل الأخيرة بقوة لتنتزع المركز الثاني.

وكانت تشيبكيروي، بطلة نسخة عام 2024، تتقدم بمفردها عندما عبرت خط النهاية، وذلك بعد عامين من تفوقها على مواطنتها هيلين أوبيري.

الكينية شيلا تشيبكيروي تحتفل بلقب ماراثون نيويورك (رويترز)

واقتربت أوبيري، حاملة اللقب، بشكل كبير من إحراز المركز الثاني، لكنها فقدت فرصة الميدالية الفضية في اللحظات الأخيرة، إذ اندفعت ماكلين بقوة لتتجاوزها سريعاً وتعبر خط النهاية بفارق ثانية واحدة أمامها، مسجلة ساعتين و24 دقيقة و42 ثانية.

وتقدمت أوبيري وتشيبكيروي عن المجموعة المتصدرة قبل نحو أربعة أميال من نهاية السباق، وظلت أوبيري تلاحق منافستها عن كثب في أغلب المرحلة الأخيرة من المسار على أمل تحقيق مفاجأة أخرى بعد أن حطمت الرقم القياسي للسباق العام الماضي.