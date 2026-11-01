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الرياضة رياضة عالمية

الكينية تشيبكيروي تستعيد لقب ماراثون نيويورك

الكينية شيلا تشيبكيروي تجتاز خط نهاية ماراثون نيويورك (أ.ف.ب)
الكينية شيلا تشيبكيروي تجتاز خط نهاية ماراثون نيويورك (أ.ف.ب)
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الكينية تشيبكيروي تستعيد لقب ماراثون نيويورك

الكينية شيلا تشيبكيروي تجتاز خط نهاية ماراثون نيويورك (أ.ف.ب)
الكينية شيلا تشيبكيروي تجتاز خط نهاية ماراثون نيويورك (أ.ف.ب)

استعادت الكينية شيلا تشيبكيروي لقب ماراثون نيويورك، الأحد، بعد أن أحرزت المركز الأول بزمن ساعتين و24 دقيقة و36 ثانية، بينما اندفعت الأميركية جيس ماكلين في المراحل الأخيرة بقوة لتنتزع المركز الثاني.

وكانت تشيبكيروي، بطلة نسخة عام 2024، تتقدم بمفردها عندما عبرت خط النهاية، وذلك بعد عامين من تفوقها على مواطنتها هيلين أوبيري.

الكينية شيلا تشيبكيروي تحتفل بلقب ماراثون نيويورك (رويترز)

واقتربت أوبيري، حاملة اللقب، بشكل كبير من إحراز المركز الثاني، لكنها فقدت فرصة الميدالية الفضية في اللحظات الأخيرة، إذ اندفعت ماكلين بقوة لتتجاوزها سريعاً وتعبر خط النهاية بفارق ثانية واحدة أمامها، مسجلة ساعتين و24 دقيقة و42 ثانية.

وتقدمت أوبيري وتشيبكيروي عن المجموعة المتصدرة قبل نحو أربعة أميال من نهاية السباق، وظلت أوبيري تلاحق منافستها عن كثب في أغلب المرحلة الأخيرة من المسار على أمل تحقيق مفاجأة أخرى بعد أن حطمت الرقم القياسي للسباق العام الماضي.

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السويدي ألمغرين يفوز بسباق الرجال في ماراثون نيويورك

السويدي أندرياس ألمغرين يعبر الخط بماراثون نيويورك بطلاً (أ.ف.ب)
السويدي أندرياس ألمغرين يعبر الخط بماراثون نيويورك بطلاً (أ.ف.ب)
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السويدي ألمغرين يفوز بسباق الرجال في ماراثون نيويورك

السويدي أندرياس ألمغرين يعبر الخط بماراثون نيويورك بطلاً (أ.ف.ب)
السويدي أندرياس ألمغرين يعبر الخط بماراثون نيويورك بطلاً (أ.ف.ب)

فاز السويدي أندرياس ألمغرين بسباق الرجال في ماراثون مدينة نيويورك الأميركية، الأحد، في أول مشاركة له في هذا الحدث.

وخاض ألمغرين سباقه الأول في مسافة 26.2 ميل (42.195 كيلومتر) بعد مسيرة ناجحة في سباقات نصف الماراثون.

وتمكن العداء السويدي من الابتعاد عن نظيره الإيطالي يمانبيرهان كريبا في الميل الأخير ليحقق الفوز بزمن قدره ساعتان و6 دقائق وثانية واحدة، متقدماً بفارق 13 ثانية عليه.

وجاء كاموهيلو موفولو من ليسوتو في المركز الثالث، متفوقاً على حامل اللقب الكيني بنسون كيبروتو.

السويدي أندرياس ألمغرين بطل ماراثون نيويورك (رويترز)

وكانت هذه هي المرة الخمسون التي يمرّ فيها مسار السباق عبر أحياء المدينة الخمسة جميعها، ففي عام 1976، خلال النسخة السابعة من السباق، بلغ عدد المشاركين ما يزيد قليلاً عن 2000 متسابق، بينهم 88 امرأة فقط.

أما يوم الأحد، فقد اصطف نحو 60 ألف عداء وعداءة عند خط البداية، كان نصفهم تقريباً من النساء.

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الرياضة رياضة عالمية

الكينية تشيبكيروي تستعيد لقب ماراثون نيويورك

الكينية شيلا تشيبكيروي تجتاز خط نهاية ماراثون نيويورك (أ.ف.ب)
الكينية شيلا تشيبكيروي تجتاز خط نهاية ماراثون نيويورك (أ.ف.ب)
TT
TT

الكينية تشيبكيروي تستعيد لقب ماراثون نيويورك

الكينية شيلا تشيبكيروي تجتاز خط نهاية ماراثون نيويورك (أ.ف.ب)
الكينية شيلا تشيبكيروي تجتاز خط نهاية ماراثون نيويورك (أ.ف.ب)

استعادت الكينية شيلا تشيبكيروي لقب ماراثون نيويورك، الأحد، بعد أن أحرزت المركز الأول بزمن ساعتين و24 دقيقة و36 ثانية، بينما اندفعت الأميركية جيس ماكلين في المراحل الأخيرة بقوة لتنتزع المركز الثاني.

وكانت تشيبكيروي، بطلة نسخة عام 2024، تتقدم بمفردها عندما عبرت خط النهاية، وذلك بعد عامين من تفوقها على مواطنتها هيلين أوبيري.

الكينية شيلا تشيبكيروي تحتفل بلقب ماراثون نيويورك (رويترز)

واقتربت أوبيري، حاملة اللقب، بشكل كبير من إحراز المركز الثاني، لكنها فقدت فرصة الميدالية الفضية في اللحظات الأخيرة، إذ اندفعت ماكلين بقوة لتتجاوزها سريعاً وتعبر خط النهاية بفارق ثانية واحدة أمامها، مسجلة ساعتين و24 دقيقة و42 ثانية.

وتقدمت أوبيري وتشيبكيروي عن المجموعة المتصدرة قبل نحو أربعة أميال من نهاية السباق، وظلت أوبيري تلاحق منافستها عن كثب في أغلب المرحلة الأخيرة من المسار على أمل تحقيق مفاجأة أخرى بعد أن حطمت الرقم القياسي للسباق العام الماضي.

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الرياضة العاب القوى مارثون أميركا
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فابريغاس: الفوز على فينيسيا له «قيمة كبيرة»

الإسباني سيسك فابريغاس المدير الفني لفريق كومو (رويترز)
الإسباني سيسك فابريغاس المدير الفني لفريق كومو (رويترز)
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فابريغاس: الفوز على فينيسيا له «قيمة كبيرة»

الإسباني سيسك فابريغاس المدير الفني لفريق كومو (رويترز)
الإسباني سيسك فابريغاس المدير الفني لفريق كومو (رويترز)

أبدى الإسباني سيسك فابريغاس، المدير الفني لفريق كومو، سعادته بفوز فريقه على فينيسيا 1 - 0، الأحد، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال فابريغاس في تصريحات عبر منصة «دازن» عقب نهاية المباراة: «لا شيء سهل على أرض الملعب، وقد رأينا اليوم أن لهذا الفوز قيمة كبيرة».

وأضاف: «لقد خضنا العديد من المباريات خارج ملعبنا، وأنا أقدر ما حققناه حقاً، فهو ليس سهلاً، الفوز في كرة القدم أمر بالغ الصعوبة، وهذا ما ألاحظه كل أسبوع، وكانت مباراة اليوم مواجهة جوهرية».

وأضاف: «لم يسدد فينيسيا سوى كرة واحدة على المرمى، ولم نسمح لهم بخلق أي فرص. اللاعبون ليسوا معتادين على هذا النوع من جدول المباريات المزدحم، حيث تتوالى المباريات الواحدة تلو الأخرى؛ فنحن عملياً لا نتدرب، لكن علينا الاستمرار بنفس هذه العقلية».

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