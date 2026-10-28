الاتحاد الفرنسي يحسم قضية الهدف الجدلي في مباراة أوكسير ولومان

أكد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، صحة هدف مثير للجدل لصالح فريق «لو مان»، وذلك رغم تصريحات ويل ستيل، مدرب فريق «أوكسير»، الذي أكد أن لقطات التلفزيون تُظهر استحالة دخول الكرة للمرمى.

جاء الهدف خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1 - 1 يوم الأحد ضمن منافسات الدوري الفرنسي، حيث سُجل بضربة رأسية بدا أن حارس مرمى أوكسير، بول ناردي، قد تصدى لها على خط المرمى تماماً.

وقد تلقى حكم المباراة إشارة عبر ساعته من نظام «تكنولوجيا خط المرمى» تؤكد تجاوز الكرة للخط، ليحتسب الهدف بناءً على ذلك، وهو قرار دعمه حكام تقنية الفيديو «فار»، حيث نشر الاتحاد الفرنسي، اليوم الأربعاء، تسجيلاً للمناقشات التي دارت بينهم في الوقت الفعلي للواقعة.

وفي المقابل، أصر ويل ستيل في تصريحاته عقب المباراة على أن التكنولوجيا وحكام اللقاء قد أخطأوا في التقدير، معتبراً أنهم خلطوا بين يد الحارس، التي كانت ترتدي قفازاً، وبين الكرة.

وقال ستيل يوم الأحد الماضي: «إنه قفازه، أقسم لكم أنه قفازه في هذه اللقطة»، مشيراً إلى زاوية تصوير، لم تكن ضمن اللقطات التي نشرها الاتحاد الأربعاء، بدت وكأنها تظهر تصدي الحارس للكرة.

وأضاف ستيل في حديثه للقناة الناقلة للدوري: «إذا نظرتم إلى اللقطة من خلف المرمى، فمن المستحيل أن تكون الكرة قد دخلت المرمى».

من جانبه، أوضح الاتحاد الفرنسي أن حكام تقنية الفيديو فحصوا اللقطات بدقة متناهية، لكنهم لم يجدوا أي دليل ينفي صحة الإشارة التي أرسلها نظام تكنولوجيا خط المرمى.