«باناثيناكوس» يكتسح «كيرات ألماتي» بخماسية ويتصدر دوري المؤتمر الأوروبي

حقق نادي باناثيناكوس اليوناني فوزاً عريضاً على مضيفه «كيرات ألماتي» الكازاخي بنتيجة 5-1، الخميس، ضِمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة «الدوري» في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

ورفع الفريق اليوناني رصيده إلى 6 نقاط، محققاً انتصاره الثاني على التوالي، ليتصدر ترتيب المسابقة مؤقتاً، بانتظار استكمال بقية مباريات الجولة، بعدما استهلّ مشواره بالفوز على «بوراتس بانيا لوكا» البوسني بنتيجة 2-1.

في المقابل، تجمّد رصيد «كيرات ألماتي» عند نقطة واحدة في المركز الثاني والعشرين، ضِمن مرحلة «الدوري» التي تضم 36 فريقاً.

وافتتح فيسنتي تابوردا التسجيل لـ«باناثيناكوس» في الدقيقة السادسة، قبل أن يُعزز سيريل ديسيرس تقدم الضيوف بهدف ثانٍ من ركلة جزاء في الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق اليوناني بهدفين دون رد.

بيدرو تشيريفيلا لاعب «باناثيناكوس» اليوناني وليف كورغين وأزامات توياكباييف لاعبا «كيرات ألماتي» الكازاخي يتنافسون على الكرة (أ.ب)

ومع بداية الشوط الثاني، عاد ديسيرس ليضيف هدفه الشخصي الثاني، والثالث لفريقه في الدقيقة 47، قبل أن يوسّع كينغز كانغوا الفارق بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 57.

واختتم إلمين راستودار خماسية «باناثيناكوس» في الدقيقة 75، في حين سجل إسماعيل بيكبولات هدف «كيرات ألماتي» الوحيد في الدقيقة 79.

وبهذا الانتصار، واصل «باناثيناكوس» بدايته القوية في البطولة القارية، معززاً موقعه في صدارة الترتيب، بينما تلقّى الفريق الكازاخي خسارة ثقيلة على أرضه.