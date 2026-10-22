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«باناثيناكوس» يكتسح «كيرات ألماتي» بخماسية ويتصدر دوري المؤتمر الأوروبي

لاعبو «باناثيناكوس» اليوناني يحتفلون خلال مواجهة «كيرات ألماتي» الكازاخي ضمن منافسات مرحلة الدوري في دوري المؤتمر الأوروبي (إ.ب.أ)
لاعبو «باناثيناكوس» اليوناني يحتفلون خلال مواجهة «كيرات ألماتي» الكازاخي ضمن منافسات مرحلة الدوري في دوري المؤتمر الأوروبي (إ.ب.أ)
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«باناثيناكوس» يكتسح «كيرات ألماتي» بخماسية ويتصدر دوري المؤتمر الأوروبي

لاعبو «باناثيناكوس» اليوناني يحتفلون خلال مواجهة «كيرات ألماتي» الكازاخي ضمن منافسات مرحلة الدوري في دوري المؤتمر الأوروبي (إ.ب.أ)
لاعبو «باناثيناكوس» اليوناني يحتفلون خلال مواجهة «كيرات ألماتي» الكازاخي ضمن منافسات مرحلة الدوري في دوري المؤتمر الأوروبي (إ.ب.أ)

حقق نادي باناثيناكوس اليوناني فوزاً عريضاً على مضيفه «كيرات ألماتي» الكازاخي بنتيجة 5-1، الخميس، ضِمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة «الدوري» في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

ورفع الفريق اليوناني رصيده إلى 6 نقاط، محققاً انتصاره الثاني على التوالي، ليتصدر ترتيب المسابقة مؤقتاً، بانتظار استكمال بقية مباريات الجولة، بعدما استهلّ مشواره بالفوز على «بوراتس بانيا لوكا» البوسني بنتيجة 2-1.

في المقابل، تجمّد رصيد «كيرات ألماتي» عند نقطة واحدة في المركز الثاني والعشرين، ضِمن مرحلة «الدوري» التي تضم 36 فريقاً.

وافتتح فيسنتي تابوردا التسجيل لـ«باناثيناكوس» في الدقيقة السادسة، قبل أن يُعزز سيريل ديسيرس تقدم الضيوف بهدف ثانٍ من ركلة جزاء في الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق اليوناني بهدفين دون رد.

بيدرو تشيريفيلا لاعب «باناثيناكوس» اليوناني وليف كورغين وأزامات توياكباييف لاعبا «كيرات ألماتي» الكازاخي يتنافسون على الكرة (أ.ب)

ومع بداية الشوط الثاني، عاد ديسيرس ليضيف هدفه الشخصي الثاني، والثالث لفريقه في الدقيقة 47، قبل أن يوسّع كينغز كانغوا الفارق بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 57.

واختتم إلمين راستودار خماسية «باناثيناكوس» في الدقيقة 75، في حين سجل إسماعيل بيكبولات هدف «كيرات ألماتي» الوحيد في الدقيقة 79.

وبهذا الانتصار، واصل «باناثيناكوس» بدايته القوية في البطولة القارية، معززاً موقعه في صدارة الترتيب، بينما تلقّى الفريق الكازاخي خسارة ثقيلة على أرضه.

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«باناثيناكوس» يكتسح «كيرات ألماتي» بخماسية ويتصدر دوري المؤتمر الأوروبي

لاعبو «باناثيناكوس» اليوناني يحتفلون خلال مواجهة «كيرات ألماتي» الكازاخي ضمن منافسات مرحلة الدوري في دوري المؤتمر الأوروبي (إ.ب.أ)
لاعبو «باناثيناكوس» اليوناني يحتفلون خلال مواجهة «كيرات ألماتي» الكازاخي ضمن منافسات مرحلة الدوري في دوري المؤتمر الأوروبي (إ.ب.أ)
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«باناثيناكوس» يكتسح «كيرات ألماتي» بخماسية ويتصدر دوري المؤتمر الأوروبي

لاعبو «باناثيناكوس» اليوناني يحتفلون خلال مواجهة «كيرات ألماتي» الكازاخي ضمن منافسات مرحلة الدوري في دوري المؤتمر الأوروبي (إ.ب.أ)
لاعبو «باناثيناكوس» اليوناني يحتفلون خلال مواجهة «كيرات ألماتي» الكازاخي ضمن منافسات مرحلة الدوري في دوري المؤتمر الأوروبي (إ.ب.أ)

حقق نادي باناثيناكوس اليوناني فوزاً عريضاً على مضيفه «كيرات ألماتي» الكازاخي بنتيجة 5-1، الخميس، ضِمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة «الدوري» في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

ورفع الفريق اليوناني رصيده إلى 6 نقاط، محققاً انتصاره الثاني على التوالي، ليتصدر ترتيب المسابقة مؤقتاً، بانتظار استكمال بقية مباريات الجولة، بعدما استهلّ مشواره بالفوز على «بوراتس بانيا لوكا» البوسني بنتيجة 2-1.

في المقابل، تجمّد رصيد «كيرات ألماتي» عند نقطة واحدة في المركز الثاني والعشرين، ضِمن مرحلة «الدوري» التي تضم 36 فريقاً.

وافتتح فيسنتي تابوردا التسجيل لـ«باناثيناكوس» في الدقيقة السادسة، قبل أن يُعزز سيريل ديسيرس تقدم الضيوف بهدف ثانٍ من ركلة جزاء في الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق اليوناني بهدفين دون رد.

بيدرو تشيريفيلا لاعب «باناثيناكوس» اليوناني وليف كورغين وأزامات توياكباييف لاعبا «كيرات ألماتي» الكازاخي يتنافسون على الكرة (أ.ب)

ومع بداية الشوط الثاني، عاد ديسيرس ليضيف هدفه الشخصي الثاني، والثالث لفريقه في الدقيقة 47، قبل أن يوسّع كينغز كانغوا الفارق بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 57.

واختتم إلمين راستودار خماسية «باناثيناكوس» في الدقيقة 75، في حين سجل إسماعيل بيكبولات هدف «كيرات ألماتي» الوحيد في الدقيقة 79.

وبهذا الانتصار، واصل «باناثيناكوس» بدايته القوية في البطولة القارية، معززاً موقعه في صدارة الترتيب، بينما تلقّى الفريق الكازاخي خسارة ثقيلة على أرضه.

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الدوري الأوروبي اليونان
الرياضة رياضة عالمية

«يويفا» يعاقب ليون وهايدوك سبليت وطرابزون سبور بسبب تجاوزات جماهيرية

شملت العقوبة إغلاق ثلاثة أقسام من المدرج الشمالي في ملعب ليون (رويترز)
شملت العقوبة إغلاق ثلاثة أقسام من المدرج الشمالي في ملعب ليون (رويترز)
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«يويفا» يعاقب ليون وهايدوك سبليت وطرابزون سبور بسبب تجاوزات جماهيرية

شملت العقوبة إغلاق ثلاثة أقسام من المدرج الشمالي في ملعب ليون (رويترز)
شملت العقوبة إغلاق ثلاثة أقسام من المدرج الشمالي في ملعب ليون (رويترز)

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الخميس، عقوبات مالية وتأديبية على ثلاثة أندية أوروبية، هي ليون الفرنسي وهايدوك سبليت الكرواتي وطرابزون سبور التركي، على خلفية مخالفات ارتكبتها جماهيرها خلال مباريات المسابقات القارية الأسبوع الماضي.

وقرر «يويفا» تغريم ليون 20 ألف يورو، ما يعادل نحو 22.5 ألف دولار، بسبب هتافات عنصرية صدرت عن جماهيره خلال فوز الفريق على كريستال بالاس الإنجليزي بنتيجة 3-2 في الدوري الأوروبي.

وشملت العقوبة إغلاق ثلاثة أقسام من المدرج الشمالي في ملعب ليون خلال إحدى مبارياته المقبلة ضمن المسابقات الأوروبية، مع تعليق تنفيذ القرار وإخضاع النادي لفترة اختبار تمتد لعامين.

وفي سياق متصل، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 80 ألف يورو على هايدوك سبليت الكرواتي، بسبب استخدام جماهيره الألعاب النارية خلال المباراة التي فاز فيها على أياكس الهولندي بنتيجة 2-1، إلى جانب غرامة إضافية بقيمة 16 ألف يورو نتيجة إغلاق الممرات داخل الملعب.

كما تقرر معاقبة النادي الكرواتي بخوض مباراة واحدة في المسابقات الأوروبية دون حضور جماهيري، مع تعليق تنفيذ العقوبة في مباراته الثانية على أرضه.

أما طرابزون سبور التركي، فتعرض لغرامة مالية بلغت 100 ألف يورو، أي نحو 112 ألف دولار، بسبب استخدام جماهيره الألعاب النارية واقتحام أرض الملعب والتسبب في أضرار خلال فوزه خارج أرضه على كوبس الفنلندي بنتيجة 4-2، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

ولم تقتصر العقوبة على الجانب المالي، إذ قرر «يويفا» أيضاً منع جماهير طرابزون سبور من حضور المباراة المقبلة للفريق خارج ملعبه في المسابقات الأوروبية.

وتأتي هذه القرارات ضمن الإجراءات التأديبية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتصدي للمخالفات الجماهيرية وضمان سلامة الملاعب خلال المنافسات القارية.

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الرياضة رياضة عالمية

عقوبة من «يويفا» تحرم صربيا من جماهيرها أمام ألمانيا

عقوبات من «يويفا» على صربيا بإغلاق ملعبها وفرض غرامات بسبب تجاوزات جماهيرية (رويترز)
عقوبات من «يويفا» على صربيا بإغلاق ملعبها وفرض غرامات بسبب تجاوزات جماهيرية (رويترز)
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عقوبة من «يويفا» تحرم صربيا من جماهيرها أمام ألمانيا

عقوبات من «يويفا» على صربيا بإغلاق ملعبها وفرض غرامات بسبب تجاوزات جماهيرية (رويترز)
عقوبات من «يويفا» على صربيا بإغلاق ملعبها وفرض غرامات بسبب تجاوزات جماهيرية (رويترز)

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الخميس، إقامة مباراة منتخب صربيا أمام ضيفه الألماني، المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، خلف أبواب مغلقة، على خلفية تصرفات عنصرية وتمييزية صدرت عن الجماهير الصربية.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن العقوبة جاءت نتيجة حوادث شهدتها مباراتا المنتخب الصربي أمام اليونان وهولندا في دوري الأمم الأوروبية، ما دفعه إلى حرمان المنتخب من الدعم الجماهيري خلال مواجهته المرتقبة أمام ألمانيا في العاصمة بلغراد.

وشملت العقوبات أيضاً تغريم الاتحاد الصربي لكرة القدم مبلغ 50 ألف يورو، ما يعادل نحو 56 ألف دولار أميركي، بسبب المخالفات المرتكبة خلال المباراتين.

من جانبه، أبلغ الاتحاد الألماني لكرة القدم مشجعي المنتخب الراغبين في السفر إلى بلغراد بعدم إمكانية حضور المباراة، التزاماً بالعقوبة الصادرة عن «يويفا».

وبذلك، سيخوض المنتخب الصربي مواجهته أمام ألمانيا دون حضور جماهيري، في إطار العقوبات التأديبية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لمكافحة السلوكيات العنصرية والتمييزية في الملاعب.

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