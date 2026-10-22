«يويفا» يعاقب ليون وهايدوك سبليت وطرابزون سبور بسبب تجاوزات جماهيرية

فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الخميس، عقوبات مالية وتأديبية على ثلاثة أندية أوروبية، هي ليون الفرنسي وهايدوك سبليت الكرواتي وطرابزون سبور التركي، على خلفية مخالفات ارتكبتها جماهيرها خلال مباريات المسابقات القارية الأسبوع الماضي.

وقرر «يويفا» تغريم ليون 20 ألف يورو، ما يعادل نحو 22.5 ألف دولار، بسبب هتافات عنصرية صدرت عن جماهيره خلال فوز الفريق على كريستال بالاس الإنجليزي بنتيجة 3-2 في الدوري الأوروبي.

وشملت العقوبة إغلاق ثلاثة أقسام من المدرج الشمالي في ملعب ليون خلال إحدى مبارياته المقبلة ضمن المسابقات الأوروبية، مع تعليق تنفيذ القرار وإخضاع النادي لفترة اختبار تمتد لعامين.

وفي سياق متصل، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 80 ألف يورو على هايدوك سبليت الكرواتي، بسبب استخدام جماهيره الألعاب النارية خلال المباراة التي فاز فيها على أياكس الهولندي بنتيجة 2-1، إلى جانب غرامة إضافية بقيمة 16 ألف يورو نتيجة إغلاق الممرات داخل الملعب.

كما تقرر معاقبة النادي الكرواتي بخوض مباراة واحدة في المسابقات الأوروبية دون حضور جماهيري، مع تعليق تنفيذ العقوبة في مباراته الثانية على أرضه.

أما طرابزون سبور التركي، فتعرض لغرامة مالية بلغت 100 ألف يورو، أي نحو 112 ألف دولار، بسبب استخدام جماهيره الألعاب النارية واقتحام أرض الملعب والتسبب في أضرار خلال فوزه خارج أرضه على كوبس الفنلندي بنتيجة 4-2، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي.

ولم تقتصر العقوبة على الجانب المالي، إذ قرر «يويفا» أيضاً منع جماهير طرابزون سبور من حضور المباراة المقبلة للفريق خارج ملعبه في المسابقات الأوروبية.

وتأتي هذه القرارات ضمن الإجراءات التأديبية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتصدي للمخالفات الجماهيرية وضمان سلامة الملاعب خلال المنافسات القارية.