عقوبة من «يويفا» تحرم صربيا من جماهيرها أمام ألمانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الخميس، إقامة مباراة منتخب صربيا أمام ضيفه الألماني، المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، خلف أبواب مغلقة، على خلفية تصرفات عنصرية وتمييزية صدرت عن الجماهير الصربية.

وأوضح الاتحاد الأوروبي أن العقوبة جاءت نتيجة حوادث شهدتها مباراتا المنتخب الصربي أمام اليونان وهولندا في دوري الأمم الأوروبية، ما دفعه إلى حرمان المنتخب من الدعم الجماهيري خلال مواجهته المرتقبة أمام ألمانيا في العاصمة بلغراد.

وشملت العقوبات أيضاً تغريم الاتحاد الصربي لكرة القدم مبلغ 50 ألف يورو، ما يعادل نحو 56 ألف دولار أميركي، بسبب المخالفات المرتكبة خلال المباراتين.

من جانبه، أبلغ الاتحاد الألماني لكرة القدم مشجعي المنتخب الراغبين في السفر إلى بلغراد بعدم إمكانية حضور المباراة، التزاماً بالعقوبة الصادرة عن «يويفا».

وبذلك، سيخوض المنتخب الصربي مواجهته أمام ألمانيا دون حضور جماهيري، في إطار العقوبات التأديبية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي لمكافحة السلوكيات العنصرية والتمييزية في الملاعب.