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الرياضة رياضة عالمية

إيمري يشكك في جاهزية مانزامبي لمواجهة فيلا أمام مانشستر سيتي

السويسري يوهان مانزامبي لاعب آستون فيلا (رويترز)
السويسري يوهان مانزامبي لاعب آستون فيلا (رويترز)
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إيمري يشكك في جاهزية مانزامبي لمواجهة فيلا أمام مانشستر سيتي

السويسري يوهان مانزامبي لاعب آستون فيلا (رويترز)
السويسري يوهان مانزامبي لاعب آستون فيلا (رويترز)

تحوم الشكوك حول مشاركة السويسري يوهان مانزامبي، لاعب آستون فيلا، في المواجهة أمام مانشستر سيتي، السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل عدم تعافيه الكامل من الإصابة التي أبعدته عن مباراة فريقه الأخيرة في «دوري أبطال أوروبا».

وطالب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لآستون فيلا، لاعبيه بالاستعداد لمواجهة مانشستر سيتي، متصدر الترتيب الذي لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الأداء الجماعي بغض النظر عن جاهزية مانزامبي.

وقدم اللاعب السويسري، البالغ من العمر 21 عاماً، بداية لافتة مع آستون فيلا هذا الموسم، بعدما سجل 3 أهداف وصنع مثلها خلال مشاركاته الـ6 الأولى في الدوري الإنجليزي.

وغاب مانزامبي عن فوز آستون فيلا على فايكينغ النرويجي بنتيجة 3 - 1، الأربعاء، ضمن منافسات «دوري أبطال أوروبا». ورغم وصف إيمري إصابته في البداية بأنها بسيطة، فإنه لم يتمكن من تأكيد إمكانية مشاركته أمام مانشستر سيتي.

وقال المدرب الإسباني عقب المواجهة الأوروبية: «لا أعرف حالياً ما سيحدث. سنقيّم حالة اللاعبين، والوقت المتبقي حتى السبت قصير، لذلك؛ فإن علينا الاستعداد لاحتمال غيابه ومواصلة تقديم أداء جماعي متوازن».

وأضاف: «أعتقد أن بعض اللاعبين قدموا مستويات أفضل وخطوا خطوة واضحة إلى الأمام. إذا كان مانزامبي جاهزاً للمشاركة السبت فسيكون ذلك رائعاً، وإذا لم يكن كذلك فسننتظر المباراة التالية».

وشدد إيمري على أن فريقه مطالب بالاستعداد لجميع الاحتمالات قبل مواجهة مانشستر سيتي، في اختبار يسعى خلاله آستون فيلا إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، رغم الشكوك المتعلقة بجاهزية أحد أبرز لاعبيه هذا الموسم.

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الرياضة رياضة عالمية

البريطاني سلاتر يستعد لظهوره الأول في «فورمولا 1» مع أودي

السائق البريطاني الشاب فريدي سلاتر (رويترز)
السائق البريطاني الشاب فريدي سلاتر (رويترز)
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البريطاني سلاتر يستعد لظهوره الأول في «فورمولا 1» مع أودي

السائق البريطاني الشاب فريدي سلاتر (رويترز)
السائق البريطاني الشاب فريدي سلاتر (رويترز)

يستعدّ السائق البريطاني الشاب فريدي سلاتر لخوض أولى تجاربه في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، بعدما أعلن فريق أودي، الخميس، مشاركته في التجارب الحرة لجائزة المكسيك الكبرى، المقررة نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وسيشارك سلاتر، البالغ من العمر 18 عاماً، في حصة التجارب الحرة الأولى بالمكسيك، قبل أن يخوض تجربة مماثلة في جائزة البرازيل الكبرى، خلال الأسبوع التالي، في خطوة تهدف إلى منحه فرصة اكتساب الخبرة على أعلى مستوى في سباقات السيارات.

ويُعد السائق البريطاني أول المنضمّين إلى برنامج أودي لتطوير سائقي «فورمولا 1»، بعدما قدّم مستويات لافتة، خلال موسمه الأول في بطولة «فورمولا 3»، التي أنهاها في المركز الثاني، في حين يستعد للانتقال إلى «فورمولا 2»، العام المقبل، وهي المرحلة الأخيرة قبل الوصول إلى الفئة الأولى.

وقال ألان ماكنيش، مدير سباقات أودي: «إنه الوقت المناسب لينتقل فريدي إلى المستوى الأعلى. ستمنحه مشاركتاه في المكسيك والبرازيل خبرة قيّمة في (فورمولا 1)، وفرصة إضافية لمواصلة تطوير مستواه قبل انتقاله إلى (فورمولا 2)».

وكان سلاتر قريباً من التتويج بلقب «فورمولا 3»، الشهر الماضي، بعدما دخل الجولة الختامية في إسبانيا متقدماً بفارق 15 نقطة على مُنافسه الأميركي أوجو أوجوتشوكو، سائق مكلارين، قبل أن يخسر اللقب لمصلحته في نهاية الموسم.

وتُشكل مشاركته المرتقبة مع أودي خطوة جديدة في مسيرته، وفرصة لاختبار قدراته خلف مقود سيارة «فورمولا 1»، قبل خوض تحدّيه المقبل في بطولة «فورمولا 2».

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الفورمولا 1 أميركا
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«فيفا» يطرح حقوق بث مونديالي 2030 و2034 في الولايات المتحدة وبورتوريكو

«فيفا» يعلن فتح باب المنافسة على حقوق البث الإعلامي لنهائيات كأس العالم 2030 (رويترز)
«فيفا» يعلن فتح باب المنافسة على حقوق البث الإعلامي لنهائيات كأس العالم 2030 (رويترز)
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«فيفا» يطرح حقوق بث مونديالي 2030 و2034 في الولايات المتحدة وبورتوريكو

«فيفا» يعلن فتح باب المنافسة على حقوق البث الإعلامي لنهائيات كأس العالم 2030 (رويترز)
«فيفا» يعلن فتح باب المنافسة على حقوق البث الإعلامي لنهائيات كأس العالم 2030 (رويترز)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الخميس، فتح باب المنافسة على حقوق البث الإعلامي لنهائيات كأس العالم 2030 في الولايات المتحدة الأميركية وبورتوريكو، مع إتاحة خيار الحصول على حقوق بث نسخة 2034 التي تستضيفها السعودية، في خطوة تستهدف الاستفادة من النمو الكبير الذي شهدته شعبية كرة القدم في السوق الأميركية خلال السنوات الأخيرة.

وتشمل الدعوة التي أطلقها «فيفا» الشبكات التلفزيونية والمنصات الرقمية الراغبة في الحصول على حقوق نقل البطولة، سواء من خلال البث التلفزيوني التقليدي أو خدمات البث عبر الإنترنت، مع انفتاح الاتحاد الدولي على الحلول المبتكرة التي تتيح الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المشاهدين.

وتأتي هذه الخطوة عقب النجاح الجماهيري والتلفزيوني غير المسبوق الذي حققته كأس العالم 2026، إذ سجلت البطولة أعلى معدلات مشاهدة في تاريخ المونديال داخل الولايات المتحدة، بعدما بلغ متوسط المشاهدين 13.5 مليون مشاهد للمباراة الواحدة عبر القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية، بزيادة بلغت 166 في المائة مقارنة بنسخة قطر 2022.

وامتدت البطولة على مدار 39 يوماً، شهدت إقامة 104 مباريات، فيما تجاوز عدد مشاهدي كل مباراة خاضها المنتخب الأميركي 20 مليون مشاهد، ووصل متوسط متابعة المباراة النهائية إلى 63 مليوناً، لتصبح المباراة الأكثر مشاهدة في تاريخ كرة القدم بالولايات المتحدة.

وأكد ماتياس غرافستروم، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم، أن الجماهير كانت العنصر الأبرز في نجاح مونديال 2026، بعدما حولت المباريات إلى احتفالات كروية وثقافية امتدت أجواؤها من الملاعب إلى ملايين المنازل الأميركية.

وأوضح أن النسختين المقبلتين ستبنيان على الزخم الذي تحقق، مشدداً على رغبة «فيفا» في التعاقد مع شريك إعلامي يتبنى الابتكار، ويتيح للجماهير متابعة جميع لحظات البطولة عبر الوسائل والمنصات التي يفضلونها، ويسهم في المرحلة المقبلة من نمو كرة القدم في أميركا الشمالية.

وتستضيف المغرب والبرتغال وإسبانيا نهائيات كأس العالم 2030، إلى جانب إقامة ثلاث مباريات احتفالية بمناسبة مرور 100 عام على انطلاق البطولة في الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي، فيما تستضيف السعودية نسخة 2034.

ويسعى الاتحاد الدولي من خلال المناقصة إلى اختيار جهة إعلامية واحدة أو أكثر، قادرة على تقديم تغطية شاملة وعالية الجودة للبطولتين في الولايات المتحدة وبورتوريكو، والوصول إلى جماهير واسعة عبر وسائل مشاهدة مبتكرة، إلى جانب تحقيق عوائد مالية تدعم أنشطة كرة القدم وبرامج تطويرها عالمياً.

وحدد «فيفا» الساعة الثانية عشرة ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، يوم الخميس 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، موعداً نهائياً لتقديم العروض، داعياً الجهات المهتمة إلى طلب وثائق المناقصة عبر البريد الإلكتروني المخصص لحقوق البث في السوق الأميركية.

وتشكل عائدات بيع الحقوق الإعلامية لبطولات الاتحاد الدولي أحد المصادر الأساسية لتمويل أنشطته ومشروعاته التطويرية، وفي مقدمتها برنامج «فيفا فوروارد»، الذي يهدف إلى دعم الاتحادات الوطنية وتطوير البنية التحتية لكرة القدم في مختلف أنحاء العالم.

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الرياضة رياضة عالمية

إصابة عضلية تبعد لويس دياز عن بايرن ميونيخ

الكولومبي لويس دياز (رويترز)
الكولومبي لويس دياز (رويترز)
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إصابة عضلية تبعد لويس دياز عن بايرن ميونيخ

الكولومبي لويس دياز (رويترز)
الكولومبي لويس دياز (رويترز)

أعلن بايرن ميونيخ الألماني تعرض مهاجمه الكولومبي لويس دياز لإصابة عضلية في الفخذ اليسرى، خلال مواجهة آرسنال الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، ما يهدد مشاركته في المباريات المقبلة؛ وأبرزها مواجهتا فرايبورغ وبوروسيا دورتموند في «الدوري الألماني».

وأوضح النادي البافاري، في بيان، الخميس، أن الفحوص الطبية التي خضع لها دياز كشفت إصابته بتمزق طفيف في العضلة الخلفية للفخذ اليسرى، مؤكداً غياب اللاعب، البالغ من العمر 29 عاماً، عن الفريق، خلال الفترة المقبلة، دون تحديد موعد دقيق لعودته.

كان دياز قد بدأ مواجهة آرسنال، التي انتهت بالتعادل 2-2، على مقاعد البدلاء بسبب معاناته من مشكلات عضلية، قبل أن يشارك في الدقيقة 68، لكنه اضطر لمغادرة الملعب مجدداً في الدقائق الأخيرة بعدما شعر بآلام.

وشهدت المباراة أيضاً خروج المدافع الكوري الجنوبي كيم مين جاي بين الشوطين، بعدما شارك أساسياً، رغم عدم وصوله إلى الجاهزية البدنية الكاملة، ما أثار مخاوف الجهاز الفني بشأن إمكانية غيابه عن المواجهات المقبلة.

وأعرب البلجيكي فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، عن أمله بألا تطول فترة غياب اللاعبين، قائلاً، عقب مواجهة آرسنال: «آملُ أن تكون فترة التعافي قصيرة بالنسبة إليهما، وربما لا تتجاوز أسبوعاً».

وأضاف: «أعتقد أنه يمكن استبعاد وجود إصابات بالغة الخطورة»، في إشارة إلى تفاؤله بنتائج الفحوص الطبية ومدى سرعة تعافي اللاعبين.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة فرايبورغ، صاحب المركز الثالث، قبل خوض مواجهة مرتقبة أمام غريمه بوروسيا دورتموند، في 31 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وسط احتمالات غياب دياز وكيم عن المباراتين.

ويتصدر بايرن ميونيخ، حامل اللقب، جدول ترتيب «الدوري الألماني» بفارق الأهداف أمام بوروسيا دورتموند، وبفارق نقطة واحدة عن فرايبورغ وباير ليفركوزن، في ظل منافسة متقاربة على صدارة البطولة.

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