إيمري يشكك في جاهزية مانزامبي لمواجهة فيلا أمام مانشستر سيتي

تحوم الشكوك حول مشاركة السويسري يوهان مانزامبي، لاعب آستون فيلا، في المواجهة أمام مانشستر سيتي، السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في ظل عدم تعافيه الكامل من الإصابة التي أبعدته عن مباراة فريقه الأخيرة في «دوري أبطال أوروبا».

وطالب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لآستون فيلا، لاعبيه بالاستعداد لمواجهة مانشستر سيتي، متصدر الترتيب الذي لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الأداء الجماعي بغض النظر عن جاهزية مانزامبي.

وقدم اللاعب السويسري، البالغ من العمر 21 عاماً، بداية لافتة مع آستون فيلا هذا الموسم، بعدما سجل 3 أهداف وصنع مثلها خلال مشاركاته الـ6 الأولى في الدوري الإنجليزي.

وغاب مانزامبي عن فوز آستون فيلا على فايكينغ النرويجي بنتيجة 3 - 1، الأربعاء، ضمن منافسات «دوري أبطال أوروبا». ورغم وصف إيمري إصابته في البداية بأنها بسيطة، فإنه لم يتمكن من تأكيد إمكانية مشاركته أمام مانشستر سيتي.

وقال المدرب الإسباني عقب المواجهة الأوروبية: «لا أعرف حالياً ما سيحدث. سنقيّم حالة اللاعبين، والوقت المتبقي حتى السبت قصير، لذلك؛ فإن علينا الاستعداد لاحتمال غيابه ومواصلة تقديم أداء جماعي متوازن».

وأضاف: «أعتقد أن بعض اللاعبين قدموا مستويات أفضل وخطوا خطوة واضحة إلى الأمام. إذا كان مانزامبي جاهزاً للمشاركة السبت فسيكون ذلك رائعاً، وإذا لم يكن كذلك فسننتظر المباراة التالية».

وشدد إيمري على أن فريقه مطالب بالاستعداد لجميع الاحتمالات قبل مواجهة مانشستر سيتي، في اختبار يسعى خلاله آستون فيلا إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، رغم الشكوك المتعلقة بجاهزية أحد أبرز لاعبيه هذا الموسم.