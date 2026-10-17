«لا ليغا»: إلتشي يخطف التعادل من فياريال

تعادل فريق فياريال مع ضيفه إلتشي بنتيجة صفر-صفر، السبت، بملعب لا سيراميكا في مدينة فياريال، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع فياريال رصيده إلى 9 نقاط في المركز التاسع، وهو التعادل الثالث له هذا الموسم، أما إلتشي فلديه 7 نقاط في المركز الثامن عشر، بفارق الأهداف عن ليفانتي صاحب المركز السابع عشر.

وتنتظر فياريال مواجهة صعبة خارج ملعبه يوم الثلاثاء المُقبل، بالجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي، ثم يحل ضيفاً على فالنسيا يوم السبت المُقبل في الدوري.

أما إلتشي فيخوض السبت المُقبل مباراته بالجولة العاشرة ضد رايو فايكانو على ملعب الأخير.