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الرياضة رياضة عالمية

«لا ليغا»: إلتشي يخطف التعادل من فياريال

التعادل السلبي حسم مواجهة فياريال وإلتشي (إ.ب.أ)
التعادل السلبي حسم مواجهة فياريال وإلتشي (إ.ب.أ)
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«لا ليغا»: إلتشي يخطف التعادل من فياريال

التعادل السلبي حسم مواجهة فياريال وإلتشي (إ.ب.أ)
التعادل السلبي حسم مواجهة فياريال وإلتشي (إ.ب.أ)

تعادل فريق فياريال مع ضيفه إلتشي بنتيجة صفر-صفر، السبت، بملعب لا سيراميكا في مدينة فياريال، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع فياريال رصيده إلى 9 نقاط في المركز التاسع، وهو التعادل الثالث له هذا الموسم، أما إلتشي فلديه 7 نقاط في المركز الثامن عشر، بفارق الأهداف عن ليفانتي صاحب المركز السابع عشر.

وتنتظر فياريال مواجهة صعبة خارج ملعبه يوم الثلاثاء المُقبل، بالجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي، ثم يحل ضيفاً على فالنسيا يوم السبت المُقبل في الدوري.

أما إلتشي فيخوض السبت المُقبل مباراته بالجولة العاشرة ضد رايو فايكانو على ملعب الأخير.

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قلب منتخب ألمانيا تأخره بهدف إلى فوز على الأرجنتين 1/2، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بكأس العالم للناشئات لأقل من 17 عاماً.

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ناشئات ألمانيا هزمن ناشئات الأرجنتين (فيفا)
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«مونديال الناشئات»: ألمانيا تهزم الأرجنتين... وكوريا الشمالية تكتسح بورتوريكو

ناشئات ألمانيا هزمن ناشئات الأرجنتين (فيفا)
ناشئات ألمانيا هزمن ناشئات الأرجنتين (فيفا)

قلب منتخب ألمانيا تأخره بهدف إلى فوز على الأرجنتين 1/2، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الأولى بكأس العالم للناشئات لأقل من 17 عاماً لكرة القدم التي انطلقت، السبت، في المغرب، تحديداً بمجمع محمد السادس للكرة النسائية بمدينة سلا.

وتقدم المنتخب الأرجنتيني في الدقيقة التاسعة عن طريق مرسيدس ديز، ثم سجلت يوهانا هيبين هدف التعادل لألمانيا في الدقيقة الـ25.

وعانى المنتخب الأرجنتيني من النقص العددي في الدقيقة الـ42 بعد طرد اللاعبة أوريانا برالو، فيما استغل المنتخب الألماني ذلك ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ52 عن طريق مويا كون.

وتضم المجموعة كذلك منتخبي المغرب، البلد المضيف، ونيوزيلندا ويلتقيان في وقت لاحق من السبت.

وفي المجموعة الثانية، حقق منتخب كوريا الشمالية فوزا كاسحاً على بورتو ريكو 6/صفر.

وتضم المجموعة كذلك منتخبي بولندا ونيجيريا في وقت لاحق من السبت.

وتقدم منتخب كوريا الشمالية عن طريق يو يونغ هيانغ في الدقيقة السادسة، ثم سجلت زميلتها ري يوي جينغ الهدف الثاني في الدقيقة الـ19، فيما أضافت كيم وون سيم الهدف الثالث في الدقيقة الـ34.

وفي الدقيقة الـ38، سجلت يو يونغ هيانغ الهدف الثاني لها والرابع لكوريا الشمالية، ثم سجلت ري يي ريم الهدف الخامس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، واختتمت كيم وون سيم السداسية في الدقيقة الـ50.

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الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يقلب تأخره إلى فوز بثلاثية على بولونيا

فرحة لاعبي إنتر ميلان وحسرة لاعبي بولونيا (إ.ب.أ)
فرحة لاعبي إنتر ميلان وحسرة لاعبي بولونيا (إ.ب.أ)
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الدوري الإيطالي: إنتر ميلان يقلب تأخره إلى فوز بثلاثية على بولونيا

فرحة لاعبي إنتر ميلان وحسرة لاعبي بولونيا (إ.ب.أ)
فرحة لاعبي إنتر ميلان وحسرة لاعبي بولونيا (إ.ب.أ)

قلب إنتر ميلان تأخره بهدف إلى فوز على بولونيا (3-1)، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وانفرد إنتر ميلان بصدارة ترتيب الدوري الإيطالي مؤقتاً، بعدما رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الأول، بفارق ثلاث نقاط عن لاتسيو صاحب المركز الثاني الذي سيواجه يوفنتوس، الأحد، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمّد رصيد بولونيا عند خمس نقاط في المركز الرابع عشر.

وتقدم بولونيا في الدقيقة العاشرة عن طريق توماسو بوبيغا، ثم أدرك إنتر ميلان التعادل عن طريق ماركوس تورام في الدقيقة 44.

وفي الدقيقة 69 سجل كارلوس أوغستو الهدف الثاني لإنتر ميلان، فيما سجل زميله أنجي يوان بوني الهدف الثالث في الدقيقة 83.

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عملية جراحية ناجحة لقائد هامبورغ في لندن

نيكولاي ريمبرغ قائد هامبورغ أصيب بمواجهة هوفينهايم (د.ب.أ)
نيكولاي ريمبرغ قائد هامبورغ أصيب بمواجهة هوفينهايم (د.ب.أ)
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عملية جراحية ناجحة لقائد هامبورغ في لندن

نيكولاي ريمبرغ قائد هامبورغ أصيب بمواجهة هوفينهايم (د.ب.أ)
نيكولاي ريمبرغ قائد هامبورغ أصيب بمواجهة هوفينهايم (د.ب.أ)

أعلن نادي هامبورغ الألماني لكرة القدم، السبت، أن قائد الفريق نيكولاي ريمبرغ أجرى عملية جراحية في العاصمة البريطانية لندن بعد تعرضه لتمزق في الرباط الصليبي للركبة.

وقال هامبورغ في بيان له عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي إن العملية الجراحية نجحت، وإن لاعبه في حالة جيدة، وقام النادي بنشر صورة للاعب من فوق سريره في المستشفى.

وتعرض ريمبرغ (26 عاماً) لإصابة قوية في الركبة اليمنى خلال المباراة التي فاز فيها فريقه على هوفنهايم 3-2، الأسبوع الماضي، وسيغيب بضعة أشهر.

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