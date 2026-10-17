«دورة شنغهاي»: سقوط ميدفديف أمام خودار يفضي لـ«نهائي إسباني خالص»

تغلب الإسباني رافايل خودار على الروسي دانيل ميدفيديف 6-3 و6-4، في نصف النهائي الثاني لدورة شنغهاي للتنس، وهو فوز يعزز مركزه التاسع في تصنيف الموسم الذي يحدد المتأهلين الثمانية إلى دورة الماسترز الختامية في تورينو (15-22 نوفمبر).

ومهد فوز خودار بذلك لنهائي إسباني خالص للبطولة الصينية، بعدما أطاح مواطنه أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا بالمصنف الأول عالمياً الألماني ألكسندر زفيريف في وقت سابق، السبت.

وإذا فاز خودار الأحد على دافيدوفيتش، سيرتقي ثلاثة مراكز ليحتل المركز السادس، متقدماً على ميدفيديف.

وستكون مواجهة اللقب النهائي لقاءً إسبانياً خالصاً للمرة التاسعة تاريخياً في دورات الألف نقطة والأول منذ 2017.

الإسباني رافايل خودار إلى نهائي شنغهاي على حساب الروسي دانيل ميدفيديف (إ.ب.أ)

ويخوض خودار، صاحب الموسم الأول الاستثنائي على جولة رابطة اللاعبين المحترفين (إيه تي بي)، الأحد أول نهائي له في دورة بهذا الحجم.

أما دافيدوفيتش فيخوض نهائيه الثاني على هذا المستوى، بعد خسارته بمجموعتين أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس عام 2022 في دورة مونتي كارلو للألف نقطة.

ولم يفز اللاعبان الإسبانيان حتى الآن إلا بدورات من فئة 250 نقطة، في مراكش (على الملاعب الترابية) لخودار، وفي مايوركا (على العشب) وتشنغدو (على الملاعب الصلبة) لدافيدوفيتش.