«إن بي إيه»: سبيرز ونجمه ويمبانياما يسحقان ساكرامنتو قبل انطلاق الموسم

أثبت سان أنتونيو سبيرز جاهزيته لموسم 2026-2027 بعدما اكتسح بقيادة العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما ساكرامنتو كينغز 126-97 الجمعة، قبل أربعة أيام من انطلاق موسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه).

وخاض الفرنسي البالغ طوله 2.24 متر 17 دقيقة (14 نقطة و8 متابعات وتمريرتان)، في مباراة من اتجاه واحد أمام أحد أضعف فرق الدوري.

وبدعم من ديلان هاربر (19 نقطة)، أمتع سبيرز جمهوره منذ بداية المباراة، متقدما 71-37 عند استراحة الشوطين، وهو تقدم حافظ عليه بارتياح.

وكانت هذه المباراة التحضيرية الخامسة والفوز الثاني على التوالي للفريق المنحدر من تكساس، الذي يعد المرشح الأوفر حظاً للموسم المقبل بعد بلوغه النهائي في يونيو (حزيران) (خسارة 1-4 أمام نيويورك نيكس).

وسيواجه «ويمبي» في ليل الثلاثاء-الأربعاء العملاق الآخر في الغرب حالياً، أوكلاهوما سيتي ثاندر، في موعد رائع لافتتاح الموسم.

وكان سبيرز قد فاز بنهائي المنطقة الغربية في المباراة السابعة أمام أوكلاهوما بقيادة الكندي شاي غيلجوس-ألكسندر، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري مرتين، والذي سيحرص على رد الاعتبار.