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الرياضة رياضة عالمية

الضرائب البريطانية ترفض الكشف عن تحقيق محتمل مع مانشستر سيتي

تتمتع مصلحة الضرائب البريطانية بصلاحية مراجعة الإقرارات الضريبية للشركات (رويترز)
تتمتع مصلحة الضرائب البريطانية بصلاحية مراجعة الإقرارات الضريبية للشركات (رويترز)
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الضرائب البريطانية ترفض الكشف عن تحقيق محتمل مع مانشستر سيتي

تتمتع مصلحة الضرائب البريطانية بصلاحية مراجعة الإقرارات الضريبية للشركات (رويترز)
تتمتع مصلحة الضرائب البريطانية بصلاحية مراجعة الإقرارات الضريبية للشركات (رويترز)

رفضت مصلحة الضرائب والجمارك البريطانية، الأربعاء، الكشف عما إذا كانت تجري تحقيقات بشأن الشؤون المالية لنادي مانشستر سيتي، مستندة إلى قواعد سرية بيانات المكلفين بالضرائب، في ظل تصاعد التدقيق البرلماني في ملف النادي الإنجليزي.

وجاء موقف المصلحة رداً على استفسار وجهته ميغ هيلير، رئيسة لجنة الخزانة في البرلمان البريطاني، إلى الأمين الدائم للمصلحة جيه. بي. ماركس، بشأن الإجراءات التي تعتزم الهيئة اتخاذها عقب نتائج لجنة مستقلة خلصت إلى ارتكاب مانشستر سيتي أكثر من 100 مخالفة للوائح الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكدت المصلحة، في بيان، أن قواعد السرية الضريبية تمنع ماركس من التعليق على أي تحقيق محتمل أو جارٍ يتعلق بالنادي، مشيرة إلى أنه طمأن اللجنة البرلمانية إلى تعاون الهيئة مع المؤسسات الرياضية، ودراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة عند ظهور معلومات تشير إلى مخاطر ضريبية محتملة.

وتتمتع مصلحة الضرائب البريطانية بصلاحية مراجعة الإقرارات الضريبية للشركات وفرض غرامات مالية في حال ثبوت وجود ضرائب غير مسددة نتيجة تقديم بيانات غير صحيحة.

وكشفت الهيئة أنها أجرت 68 تحقيقاً شملت لاعبين ووكلاء أعمال وأندية كرة قدم، في حين أسفرت إجراءات التدقيق والامتثال عن تحصيل إيرادات إضافية بلغت 110 ملايين جنيه إسترليني، ما يعادل نحو 144.9 مليون دولار، خلال السنة المالية 2025 - 2026.

من جهتها، أوضحت هيلير أن الهدف من مخاطبة المصلحة كان التأكد من إدراكها خطورة القضية، بالنظر إلى الأهمية الثقافية الكبيرة لكرة القدم في بريطانيا، معتبرة أن الرد الذي تلقته يعكس وعياً بحجم المسألة.

ويأتي هذا التطور في وقت يواصل فيه مانشستر سيتي نفي ارتكاب أي مخالفات، بعدما تقدم بطعن لإلغاء قرار إدانته، على خلفية اتهامات باستخدام عقود تجارية «صورية» لتضخيم الإيرادات وخفض التكاليف المعلنة بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني على مدى نحو عقد من الزمن.

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الرياضة رياضة عالمية

ريد بول يمدد عقد مديره الفرنسي ميكييس حتى 2031

الفرنسي لوران ميكييس (رويترز)
الفرنسي لوران ميكييس (رويترز)
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ريد بول يمدد عقد مديره الفرنسي ميكييس حتى 2031

الفرنسي لوران ميكييس (رويترز)
الفرنسي لوران ميكييس (رويترز)

أعلن فريق ريد بول، صاحب المركز الرابع في بطولة العالم للصانعين للفورمولا واحد، الأربعاء، تمديد عقد مديره الفرنسي لوران ميكييس حتى عام 2031، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإداري للفريق خلال السنوات المقبلة.

وكان ميكييس، البالغ من العمر 49 عاماً، قد تولى منصب الرئيس التنفيذي للفريق، الذي يتخذ من مدينة ميلتون كينز البريطانية مقراً له، في صيف عام 2025، خلفاً للبريطاني كريستيان هورنر.

ويأتي تمديد عقد المدير الفرنسي ضمن سلسلة من الخطوات التي اتخذها ريد بول للحفاظ على استقراره، بعدما جدد عقد سائقه الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات، حتى عام 2030.

وكان فيرستابن قد حقق الفوز في آخر سباقين للجائزة الكبرى، في ماليزيا التي استضافت سباق البحرين، وسنغافورة، فيما قرر الفريق الإبقاء على سائقه الفرنسي الشاب إسحاق حجار للموسم المقبل.

وأعرب ميكييس، الذي سبق له العمل مع فرق ميناردي وتورو روسو وفيراري، عن سعادته بمواصلة مشواره مع ريد بول، قائلاً في بيان: «أنا فخور للغاية بمواصلة هذه المغامرة».

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الفورمولا 1 بريطانيا
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مدرب فرايبورغ يحتفل بمباراته الـ100 في انطلاق مشواره الأوروبي

يوليان شوستر مدرب فرايبورغ (رويترز)
يوليان شوستر مدرب فرايبورغ (رويترز)
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مدرب فرايبورغ يحتفل بمباراته الـ100 في انطلاق مشواره الأوروبي

يوليان شوستر مدرب فرايبورغ (رويترز)
يوليان شوستر مدرب فرايبورغ (رويترز)

يستعد يوليان شوستر، مدرب فرايبورغ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم، لخوض مباراته المائة على رأس الجهاز الفني للفريق، عندما يستضيف يابلونتس التشيكي، الخميس، في مستهل مشوارهما بدوري المؤتمر الأوروبي.

وتولى شوستر، اللاعب السابق لفرايبورغ، قيادة الفريق عام 2024 خلفاً للمدرب المخضرم كريستيان شترايش، ونجح في الاقتراب من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا خلال موسمه الأول، قبل أن يقوده إلى نهائي الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

وأعرب المدرب الألماني عن اعتزازه بالوصول إلى هذا الرقم، قائلاً خلال المؤتمر الصحافي الأربعاء: «لم أتخيل أن أصل إلى 100 مباراة مع فرايبورغ بهذه السرعة، لكن هذا المعدل يعكس ما حققناه خلال العامين الماضيين. أنا ممتن جداً لكوني مدرباً لهذا الفريق».

وأضاف: «أنا سعيد بوجودي هنا، وأتطلع بحماس كبير إلى مباراة الغد».

ويدخل فرايبورغ المواجهة بسجل خالٍ من الهزائم، بعدما تجاوز ماذرويل الاسكوتلندي في الدور التمهيدي، بينما حجز يابلونتس مقعده في البطولة على حساب رينجرز الاسكوتلندي.

وحذر شوستر من الاستهانة بالمنافس التشيكي، مشيراً إلى أن إقصاء فريق بحجم رينجرز يعكس قوته، ولا سيما على الصعيد الدفاعي.

من جانبه، شدد لاعب الوسط ماكسيميليان إيغيشتاين على أهمية تحقيق بداية قوية في البطولة، قبل المواجهتين الصعبتين خارج الأرض أمام موناكو الفرنسي وطرابزون سبور التركي.

وفيما يتعلق بالجاهزية الفنية، تحوم الشكوك حول مشاركة الجناح نيكلاس بيستي، الذي يعاني إصابة طفيفة تعرض لها خلال الفوز على شالكه 2 - 1 في الدوري الألماني الأحد الماضي، ما دفعه إلى الاكتفاء بتدريبات فردية، الأربعاء.

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الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

السماح لجماهير أولمبياكوس بحضور مواجهة مرسيليا في الدوري الأوروبي

جماهير أولمبياكوس (رويترز)
جماهير أولمبياكوس (رويترز)
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السماح لجماهير أولمبياكوس بحضور مواجهة مرسيليا في الدوري الأوروبي

جماهير أولمبياكوس (رويترز)
جماهير أولمبياكوس (رويترز)

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الأربعاء، السماح لجماهير أولمبياكوس اليوناني بحضور مباراة فريقها أمام أولمبيك مرسيليا الفرنسي، الخميس، ضمن منافسات الدوري الأوروبي، بعد تراجع السلطات الفرنسية عن قيود أمنية أثارت جدلاً بشأن حضور مشجعي الفريق الضيف.

وكان الغموض المحيط بالإجراءات الأمنية قد دفع أولمبياكوس إلى الاعتقاد بأن جماهيره لن تتمكن من دخول ملعب «فيلودروم»، ما دفع النادي اليوناني إلى انتقاد طريقة تعامل السلطات مع الموقف، ودعوة مشجعيه إلى عدم السفر، خشية تعرضهم لمخاطر أمنية أو تكبد خسائر مالية.

ورحب «يويفا» بقرار السلطات المحلية رفع القيود، مؤكداً أهمية السماح لجماهير الفريق الزائر بحضور المباراة حفاظاً على نزاهة المنافسة.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: «نشيد بقرار السلطات المحلية المختصة إلغاء قرارها السابق الذي كان يحظر حضور جماهير الفريق الضيف لمباراة أولمبيك مرسيليا وأولمبياكوس»، معرباً عن أسفه للغموض والإزعاج اللذين تعرض لهما النادي اليوناني ومشجعوه.

من جانبها، أوضحت شرطة مرسيليا أن أي قرار رسمي بمنع جماهير أولمبياكوس من السفر لم يصدر أساساً، مشيرة إلى أن الالتباس نتج عن تفسيرات مختلفة للتعليمات الإدارية المحلية.

وأكد متحدث باسم الشرطة أن الإجراءات الأولية اقتصرت على منع المشجعين اليونانيين من ارتداء ألوان ناديهم أو إظهار شعاراته في وسط المدينة ومحيط الملعب لأسباب أمنية، قبل رفع هذه القيود عقب تعزيز الانتشار الأمني.

وأضاف أن وزارة الداخلية الفرنسية هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار قرارات بحظر سفر المشجعين، مشدداً على أن السلطات اتخذت التدابير اللازمة لضمان سلامة الجماهير.

وأشار المتحدث إلى توفير تعزيزات أمنية إضافية لاستقبال المشجعين، مؤكداً أن قرار السفر وحضور المباراة بات متروكاً لهم.

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