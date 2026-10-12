زفيريف يلامس صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس

سيصبح الألماني ألكسندر زفيريف هو المصنف الأول على العالم في رياضة التنس للمرة الأولى في مسيرته عقب خسارة الإسباني كارلوس ألكاراس أمام زيزو بيرغيس في بطولة شنغهاي للأساتذة.

وحالياً يوجد زفيريف، الفائز ببطولة فرنسا المفتوحة وأميركا المفتوحة، في المركز الثاني في التصنيف، ولكنه سيقفز لصدارة التصنيف، الذي يحتله حالياً الإيطالي يانيك سينر، عندما يتم تحديث التصنيف. وسينهي زفيريف أيضاً عام 2026 كمصنف أول، ليصبح أول ألماني يحقق هذا الإنجاز.

وتغلب بيرغيس على المصنف الثالث على العالم ألكاراس بنتيجة 7/ 5 و7/ 6 (7/ 4)، وتأهل لدور الـ16. كما تأهل أيضاً زفيريف لذات الدور، حيث سيواجه ألكسندر بوبليك.

وقال زفيريف ضمن بيان صادر عن رابطة لاعبي التنس المحترفين: «عشت موسماً رائعاً، حققت خلاله لقبين في باريس ونيويورك، وإنهاء العام في صدارة التصنيف العالمي، وهو بمنزلة حلم تحقق بالنسبة لي».

وأضاف النجم الألماني: «لقد بذلت جهداً كبيراً لتحقيق هذا الهدف، خاصة بعد التعافي من إصابة في الكاحل، وأتطلع حالياً لإنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة».

في المقابل، عانى سينر من كثرة الإصابات في 2026، وانتهى موسمه مبكراً بسبب مشاكل مستمرة في الركبة، ولن ينجح في الدفاع عن الرصيد الذي حققه في 2025.

من جانبه، قال أندريا غاودينزي، رئيس رابطة لاعبي التنس المحترفين: «إنهاء الموسم في صدارة التصنيف العالمي هو الإنجاز الأسمى في عالم التنس، أبارك لزفيريف الذي أصبح اللاعب رقم 20 في التاريخ الذي يحقق هذا الإنجاز».

وكانت شتيفي غراف أول ألمانية تتصدر التصنيف العالمي للسيدات في نهاية العام، وذلك في عام 1987. كما أنهت غراف العام في صدارة التصنيف العالمي في الأعوام من 1988 إلى 1990، وفي الفترة ما بين 1993 و1996.

وعلى صعيد السيدات أيضاً، أنهت أنجليك كيربر عام 2016 في الصدارة عالمياً. أما بوريس بيكر فقد وصل إلى صدارة تصنيف الرجال في 1991، لكنه لم ينهِ نفس العام في المركز الأول. وهنّأ بيكر زفيريفَ بالفعل الأسبوع الماضي، حين أعلن سينر انتهاء موسمه.

ولم يتضح بعد موعد انتزاع زفيريف لصدارة التصنيف العالمي من سينر، ولكن ربما يتحقق ذلك عند إصدار التصنيف العالمي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لرابطة لاعبي التنس المحترفين. وليتحقق ذلك، يجب أن يُتوج زفيريف بلقب بطولة شنغهاي للأساتذة التي تقام حالياً، والتأهل إلى قبل نهائي بطولة فيينا في أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، أو الوصول إلى نهائي شنغهاي والفوز باللقب في النمسا.