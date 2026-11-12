سفيتولينا تقلب الطاولة على موخوفا وتنعش آمالها في البطولة الختامية

عادت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا من تأخرها بمجموعة أمام التشيكية كارولينا موخوفا، لتحقق فوزاً بنتيجة 3-6 و6-2 و6-2، الأربعاء، وتعزز آمالها في التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة الختامية لرابطة محترفات التنس، المقامة في إنديان ويلز.

ألحقت سفيتولينا الخسارة الثانية بموخوفا في دور المجموعات (أ.ف.ب)

وسبق لسفيتولينا أن توّجت بلقب البطولة الختامية عام 2018، لكنها غابت عن المشاركة في الحدث الذي يجمع نخبة لاعبات الموسم منذ عام 2019.

واستهلت سفيتولينا المواجهة بصورة متعثرة أمام موخوفا، التي نجحت في كسر إرسال منافستها ثلاث مرات خلال المجموعة الأولى، لتحسمها لمصلحتها بنتيجة 6-3.

سفيتولينا رفعت رصيدها إلى انتصار واحد مقابل خسارة (رويترز)

لكن اللاعبة الأوكرانية استعادت توازنها في المجموعة الثانية، وبعد تأخرها 1-2 مع احتفاظ اللاعبتين بإرسالهما، فازت بخمسة أشواط متتالية لتحسم المجموعة 6-2، وتفرض اللجوء إلى مجموعة ثالثة، تفوقت فيها بالنتيجة ذاتها.

وقالت سفيتولينا عقب المباراة: «لم أكن سعيدة بأدائي في المجموعة الأولى. لم ألعب بالمستوى المطلوب، لكنني أجريت بعض التعديلات التكتيكية».

وأضافت: «حاولت أن أكون أكثر جرأة في تسديداتي، لأنني كنت ألعب وفق أسلوبها. إنها تمتلك تنوعاً مذهلاً في الضربات، سواء الضربات المقطوعة أو الإرسال والتقدم نحو الشبكة. كان عليّ الابتعاد عن ذلك ومحاولة الحصول على كرات أقصر في وقت مبكر من تبادل الضربات».

سفيتولينا نجحت في توظيف حالة الغضب التي لازمتها منذ خسارتها في مباراتها الافتتاحية (رويترز)

وتابعت: «أعتقد أن ذلك ساعدني على أن أكون أكثر هجومية، لأنني كنت سلبية للغاية في المجموعة الأولى».

وأوضحت سفيتولينا أنها نجحت في توظيف حالة الغضب التي لازمتها منذ خسارتها في مباراتها الافتتاحية ضمن دور المجموعات.

وبهذا الفوز، ألحقت سفيتولينا الخسارة الثانية بموخوفا في دور المجموعات، ورفعت رصيدها إلى انتصار واحد مقابل خسارة، لتحتفظ بفرصتها في المنافسة على بطاقة التأهل إلى نصف النهائي.