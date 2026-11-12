«دبليو تي إيه» الختامية: أندرييفا تسحق سابالينكا... وتعبر لنصف النهائي

اكتسحت الروسية ميرا أندرييفا، المصنفة ثالثة عالمياً، البيلاروسية أرينا سابالينكا (2) الأربعاء 6-4 و6-0، لتتأهل إلى نصف نهائي البطولة الختامية لرابطة اللاعبات المحترفات (دبليو تي إيه) في إنديان ويلز الأميركية، بينما استعادت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا (6) توازنها بفوز أول على التشيكية كارولينا موخوفا.

سابالينكا واصلت خروجها المتكرر مؤخراً (رويترز)

وكانت أندرييفا (19 عاماً) مبهرة في هزيمة المتوجة بأربعة ألقاب كبرى.

وتأخرت الروسية 1-4 في المجموعة الأولى، لكنها حافظت على هدوئها لتفوز بـ11 شوطاً متتالياً وتحسم فوزها الثاني في مباراتين في ساعة ودقيقتين.

وقالت الفائزة ببطولة فرنسا المفتوحة بعد تأهلها: «أشعر أنني قادرة على خوض مباراتين أخريين، أفيض بالطاقة!».

وحسمت أندرييفا المجموعة الأولى بإرسال ساحق قاطع على «تي لاين» (خط مربع الإرسال)، ثم واصلت ضغطها، فكانت هجومية في صد الكرات وثابتة في أشواط إرسالها.

كانت أندرييفا مبهرة في هزيمة المتوجة بأربعة ألقاب كبرى (أ.ف.ب)

وحاولت سابالينكا الصمود بشق الأنفس في المجموعة الثانية، فأنقذت ثلاث كرات كسر عند 0-2، من بينها كرة بضربة خلفية (باكهاند) صاروخية على الخط، لكن أندرييفا انتزعت الكسر المزدوج إثر خطأ من البيلاروسية، قبل أن توسع الفارق.

وقالت أندرييفا مبتسمة: «عانيت لأتأقلم مع أسلوبها ومع إرسالها في البداية. ثم حاولت اللعب بعدوانية أكبر وأن أكون أكثر قوّة بساقيّ، وأثمر ذلك».

أندرييفا (رويترز)

وتتصدر الروسية بذلك المجموعة، بينما سيتعين على سابالينكا، التي أخفقت مرتين في نهائي بطولة كبرى هذا العام، أن تلعب من أجل تأهلها أمام سفيتولينا.