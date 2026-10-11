«لا ليغا»: إيسكو يضع ريال بيتيس ثالثاً أمام ريال مدريد

قاد صانع الألعاب المخضرم إيسكو فريقه ريال بيتيس إلى استعادة المركز الثالث في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما سجل هدفين في الفوز العريض على أوساسونا 5 - 2، الأحد، في المرحلة الثامنة.

ورفع الفريق الأندلسي رصيده إلى 19 نقطة، ليتقدم بفارق نقطة واحدة على ريال مدريد صاحب المركز الرابع، ويتساوى مع أتلتيكو مدريد الثاني، متأخراً بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر.

وحقق فريق المدرب التشيلي مانويل بيليغريني فوزه السادس في 8 مباريات بالدوري، بعدما قدم عرضاً هجومياً ممتعاً على ملعب «لا كارتوخا» الذي يخوض عليه مبارياته مؤقتاً في انتظار الانتهاء من أعمال تجديد ملعبه «بينيتو فيامارين»، المتوقع اكتمالها في عام 2028.

وافتتح إيسكو، لاعب ريال مدريد السابق والبالغ 34 عاماً، التسجيل من ركلة جزاء احتُسبت إثر خطأ على رودريغو ريكيلمي، قبل أن يضاعف المغربي عبد الصمد الزلزولي تقدم أصحاب الأرض بعد مرور نصف ساعة من اللعب.

وبعد الاستراحة، عزز هدف عكسي سجله الكرواتي أنتي بوديمير في مرمى فريقه تقدم بيتيس بالهدف الثالث، لكن المهاجم الكرواتي عوّض خطأه بتسجيل هدف لأوساسونا، قبل أن يضيف راؤول غارسيا هدفاً آخر، ليعيد الأمل إلى الضيوف في العودة بالنتيجة.

غير أن إيسكو استغل كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء، ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه (67)، قبل أن يختتم خوسيه مورانتي مهرجان الأهداف بالخامس في الوقت بدلاً من الضائع، مؤكداً فوز بيتيس الكبير.