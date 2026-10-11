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«لا ليغا»: إيسكو يضع ريال بيتيس ثالثاً أمام ريال مدريد

صانع الألعاب المخضرم إيسكو يحتفل بثنائية بيتيس في أوساسونا (إ.ب.أ)
صانع الألعاب المخضرم إيسكو يحتفل بثنائية بيتيس في أوساسونا (إ.ب.أ)
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«لا ليغا»: إيسكو يضع ريال بيتيس ثالثاً أمام ريال مدريد

صانع الألعاب المخضرم إيسكو يحتفل بثنائية بيتيس في أوساسونا (إ.ب.أ)
صانع الألعاب المخضرم إيسكو يحتفل بثنائية بيتيس في أوساسونا (إ.ب.أ)

قاد صانع الألعاب المخضرم إيسكو فريقه ريال بيتيس إلى استعادة المركز الثالث في الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما سجل هدفين في الفوز العريض على أوساسونا 5 - 2، الأحد، في المرحلة الثامنة.

ورفع الفريق الأندلسي رصيده إلى 19 نقطة، ليتقدم بفارق نقطة واحدة على ريال مدريد صاحب المركز الرابع، ويتساوى مع أتلتيكو مدريد الثاني، متأخراً بفارق 5 نقاط عن برشلونة المتصدر.

وحقق فريق المدرب التشيلي مانويل بيليغريني فوزه السادس في 8 مباريات بالدوري، بعدما قدم عرضاً هجومياً ممتعاً على ملعب «لا كارتوخا» الذي يخوض عليه مبارياته مؤقتاً في انتظار الانتهاء من أعمال تجديد ملعبه «بينيتو فيامارين»، المتوقع اكتمالها في عام 2028.

وافتتح إيسكو، لاعب ريال مدريد السابق والبالغ 34 عاماً، التسجيل من ركلة جزاء احتُسبت إثر خطأ على رودريغو ريكيلمي، قبل أن يضاعف المغربي عبد الصمد الزلزولي تقدم أصحاب الأرض بعد مرور نصف ساعة من اللعب.

وبعد الاستراحة، عزز هدف عكسي سجله الكرواتي أنتي بوديمير في مرمى فريقه تقدم بيتيس بالهدف الثالث، لكن المهاجم الكرواتي عوّض خطأه بتسجيل هدف لأوساسونا، قبل أن يضيف راؤول غارسيا هدفاً آخر، ليعيد الأمل إلى الضيوف في العودة بالنتيجة.

غير أن إيسكو استغل كرة مرتدة داخل منطقة الجزاء، ليسجل هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه (67)، قبل أن يختتم خوسيه مورانتي مهرجان الأهداف بالخامس في الوقت بدلاً من الضائع، مؤكداً فوز بيتيس الكبير.

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منع فتى هولندي من دخول الملاعب 5 سنوات بسبب «سيلفي» مع لاعب القادسية رايندرز

سيلفي مع رايندرز تسبب في منع الفتى من دخول الملاعب 5 سنوات (رويترز)
سيلفي مع رايندرز تسبب في منع الفتى من دخول الملاعب 5 سنوات (رويترز)
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منع فتى هولندي من دخول الملاعب 5 سنوات بسبب «سيلفي» مع لاعب القادسية رايندرز

سيلفي مع رايندرز تسبب في منع الفتى من دخول الملاعب 5 سنوات (رويترز)
سيلفي مع رايندرز تسبب في منع الفتى من دخول الملاعب 5 سنوات (رويترز)

عاقب الاتحاد الهولندي لكرة القدم مشجعاً يبلغ من العمر 13 عاماً بمنعه من دخول الملاعب في جميع أنحاء البلاد لمدة 5 سنوات، وذلك بعد اقتحامه أرضية الملعب خلال مواجهة ألمانيا في دوري أمم أوروبا لالتقاط صورة «سيلفي» مع اللاعب تيجاني رايندرز، لاعب القادسية.

وذكرت تقارير إعلامية، الأحد، أنه تقرر أيضاً تغريم الفتى الهولندي 100 يورو (112 دولاراً).

وقال الاتحاد الهولندي، في بيان رسمي: «يجب أن تمارس كرة القدم داخل ملاعبنا باحترافية، ليؤدي اللاعبون مهامهم بأمان، لذا فإنه ممنوع تماماً دخول المشجعين إلى أرض الملعب، وهذه تعليمات واضحة في كل الملاعب».

وأصبح والدا الفتى مهددين بعقوبة أقوى، وسط استعداد اتحاد الكرة الهولندي لتحميلهما المسؤولية المدنية إذا فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أي عقوبات ضد هولندا بسبب هذه الواقعة.

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أموريم غير راضٍ عن تعادل ميلان مع ساسولو

البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لفريق ميلان (رويترز)
البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لفريق ميلان (رويترز)
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أموريم غير راضٍ عن تعادل ميلان مع ساسولو

البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لفريق ميلان (رويترز)
البرتغالي روبن أموريم المدير الفني لفريق ميلان (رويترز)

أبدى البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني لفريق ميلان، عدم رضاه عن تعادل فريقه مع ساسولو 1/1، الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وقال أموريم في تصريحات لمنصة «دازن»: «كنا نستحق التقدم في النتيجة، لكننا لم نتحكم في المباراة بعد ذلك، وكنا بحاجة للسيطرة على المباراة والكرة، لا يمكننا التراجع بعد التقدم، أو الاكتفاء بالدفاع».

وأضاف: «واصلنا الضغط؛ لأننا كنا الأفضل في المباراة، لكننا لم نضغط بشكل جيد، وحينما كانت الكرة بحوذتنا كنا نفقدها سريعاً. يمكن لهذا أن يحدث، لكن لا يمكن أن تتلقى شباكنا هدفاً من ضربة ركنية».

وكان الكرواتي لوكا مودريتش قد دخل بديلاً في صفوف ميلان مع بداية الشوط الثاني، ولعب دوراً كبيراً في هدف التعادل الذي سجله أدريان رابيو، وسئل أموريم عما إذا كان وجود نجم ريال مدريد السابق يمنح اللاعب الفرنسي حرية في التحرك. وقال أموريم: «لا أعتقد أن الأمر يتعلق بلاعبين بعينهم، إنه مبدأ المداورة في الفريق، فهم شخصيات مختلفة. تعلم أن رابيو يميل لتسلم الكرة في وسط الملعب، في حين يتقدم دييغو موريرا إلى الأمام دائماً؛ لأن ذلك مركز مختلف».

ويحتل ميلان المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين خلف روما صاحب المركز الثالث، وبفارق أربع نقاط خلف المتصدر إنتر ميلان ولاتسيو صاحب المركز الثاني.

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روي كين: لو كنت لاعباً في مان سيتي «لشعرت بالاشمئزاز»

الآيرلندي روي كين نجم مانشستر يونايتد السابق (رويترز)
الآيرلندي روي كين نجم مانشستر يونايتد السابق (رويترز)
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روي كين: لو كنت لاعباً في مان سيتي «لشعرت بالاشمئزاز»

الآيرلندي روي كين نجم مانشستر يونايتد السابق (رويترز)
الآيرلندي روي كين نجم مانشستر يونايتد السابق (رويترز)

أشار الآيرلندي روي كين، نجم مانشستر يونايتد السابق، إلى أنه كان سيشعر بالاشمئزاز، لو كان لاعباً في صفوف مانشستر سيتي، وذلك في أعقاب صدور قرار مهم يدين النادي، حيث أثبتت لجنة مستقلة تورط سيتي في 114 مخالفة من أصل 115 تهمة وُجهت إليه.

وقد تقدم النادي بالفعل بطلب استئناف، سيتم النظر فيه خلال جلسة منفصلة، ورغم أن كين برّأ ساحة نجوم الفريق من أي لوم، فإنه أكد أنهم يجب أن يشعروا بخيبة أمل كبيرة إزاء تصرفات النادي خلال الفترة التي غطتها تلك الاتهامات.

وفي حديثه قبل مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول، الأحد، قال كين، حسبما نقلت شبكة «سكاي سبورتس»: «الأمر لا يتعلق باللاعبين أو المشجعين، بل هي قضية تخص الملاك، عندما تسعى للفوز بالألقاب الكبرى، وقد حالفنا الحظ في الفوز بواحد أو اثنين منها، فإنك ترغب في تحقيق ذلك بنزاهة».

وأضاف: «إنك تريد أن تنظر إلى مسيرتك المهنية وتدرك أنك بذلت قصارى جهدك، ففي كرة القدم، قد تفوز في بعض المباريات وتخسر في أخرى».

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