مبيومو يأسف للتعادل مع توتنهام

أعرب برايان مبيومو، لاعب فريق مانشستر يونايتد، أسفه لإخفاق فريقه في تحقيق الانتصار على توتنهام هوتسبير، في مباراة الفريقين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وفرط مانشستر يونايتد في فوز كان في متناوله، ليسقط في فخ التعادل الإيجابي 1 - 1 مع ضيفه توتنهام هوتسبير، اليوم السبت، في المرحلة السادسة للمسابقة العريقة.

وبادر مبيومو بالتسجيل لمصلحة مانشستر يونايتد في الدقيقة 72، قبل أن تتضاعف معاناة توتنهام، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين في الدقيقة 78، عقب طرد لاعبه الأوروغواياني رودريغو بينتانكور.

ورغم النقص العددي والظروف المعاكسة التي واجهته، أدرك توتنهام التعادل عن طريق دومينيك سولانكي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

وبذلك، واصل الفريقان انطلاقتهما المخيبة في المسابقة خلال الموسم الحالي، حيث أصبح في جعبة مانشستر يونايتد، الذي حقق فوزاً وحيداً فقط، مقابل 3 تعادلات وخسارتين، 6 نقاط في المركز الثاني عشر، علماً بأنها المباراة الرابعة على التوالي التي يخفق فيها الفريق الملقب بـ«الشياطين الحمر» في تحقيق الانتصار.

وقال الكاميروني مبيومو في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» عقب المباراة: «استغرقنا بعض الوقت للدخول في أجواء المباراة، لكننا قدمنا أداءً جيداً في الشوط الثاني. لم نكن في مستوانا المعهود خلال الشوط الأول، وكان ينبغي لنا تغيير الوضع؛ لذا حاولنا الضغط عليهم ومباغتتهم».

وأضاف: «ندرك أن فريق توتنهام يضم لاعبين جيدين قادرين على تشكيل خطورة. النتيجة مخيبة للآمال بعض الشيء، ويتعين علينا العمل على معالجة بعض الأمور».

واختتم مبيومو تصريحاته قائلاً: «يجب علينا مواصلة المضي قدماً، لا سيما وأن أمامنا العديد من المباريات».