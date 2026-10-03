«دورة الصين»: زفيريف يتأهل لمواجهة ديوكوفيتش في ربع النهائي

حجز الألماني ألكسندر زفيريف مكانه في دور الثمانية ببطولة الصين المفتوحة للتنس بعد فوزه على الصيني شانغ جونتشنغ 6-صفر و6-3 في المباراة التي جمعتهما السبت.

وضرب زفيريف موعداً في دور الثمانية مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الفائز باللقب ست مرات.

وذكر الموقع الرسمي للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين أن ديوكوفيتش يمتلك سجلاً مثالياً في البطولة، حيث فاز في جميع مبارياته الـ31 التي خاضها في البطولة، لكن هذه السلسلة ستكون أمام اختبار صعب عندما يواجه صاحب أكبر عدد من الانتصارات في جولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين خلال عام 2026.

ورفع زفيريف، المصنف الثاني عالمياً، رصيده هذا الموسم إلى 58 انتصاراً مقابل 14 هزيمة، بعدما أحرز أول لقبين له في البطولات الكبرى ببطولتي رولان غاروس وأميركا المفتوحة، كما تصدر الترتيب المباشر لسباق المؤهل للبطولة الختامية في تورينو.

وقال زفيريف:«سأوجه منافساً صعباً للغاية غداً، ولكنني أتطلع أيضاً لهذه التحديات. أنا متحمس بشأن المواجهة. هذا أحد الملاعب المفضلة لديه، لم يخسر هنا. وبالطبع سأبذل كل ما بوسعي لجعل المباراة صعبة، والمنافسة شديدة، وآمل أن أحقق الفوز».

وبلغ زفيريف دور الثمانية في بكين للمرة السادسة، ليصبح رابع لاعب يصل إلى هذه المرحلة ست مرات على الأقل، بعد ديوكوفيتش والإسباني رافاييل نادال برصيد سبع مرات لكل منهما، والأميركي جون إيسنر برصيد ست مرات. وكان ديوكوفيتش قد احتاج إلى ثلاث مجموعات للتغلب على بويونتشاوكيتي في مباراته السابقة مساء الجمعة.

وفي بقية المباريات، فاز الأسترالي أليكس دي مينور على الفرنسي كوينتين هاليس 3-6 و7-6 و7-5، والروسي أندري روبليف على مواطنه رومان سافيولين 6-2 و3-6 و6-4، والروسي دانييل ميدفيديف على الألماني يان لينارد شتروف 6-4 و6-3.