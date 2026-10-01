مساواة تاريخية في جوائز بطولات التنس بدءاً من 2027

لطالما أكدت أسطورة التنس بيلي جين كينغ أن أحد أبرز دوافعها لتأسيس رابطة محترفات التنس كان الفارق الكبير في الجوائز المالية بين الرجال والسيدات، مستشهدةً بحصولها على 600 دولار فقط بعد تتويجها ببطولة إيطاليا المفتوحة عام 1970، مقابل 3500 دولار حصل عليها إيلي ناستاسي، بطل منافسات الرجال في العام نفسه.

وبعد نحو ستة عقود من تتويج كينغ على ملاعب مجمع «فورو إيتاليكو»، ستشهد بطولة إيطاليا المفتوحة في روما عام 2027 مساواة إجمالي الجوائز المالية بين الرجال والسيدات، ضمن مبادرة وصفتها رابطة محترفات التنس بأنها «إنجاز كبير»، وأعلنت عنها اليوم الخميس.

وبموجب هذه الخطوة، ستقدم جميع البطولات المشتركة من فئة 1000 نقطة جوائز مالية متساوية للمرة الأولى، بعدما كانت بطولات إيطاليا المفتوحة وكندا المفتوحة وسينسيناتي المفتوحة آخر البطولات في هذه الفئة التي لم تعتمد المساواة بعد.

وتقدم البطولات المشتركة الأخرى من فئة 1000 نقطة، في إنديان ويلز وميامي ومدريد وبكين، جوائز مالية متساوية بالفعل، إلى جانب البطولات الأربع الكبرى.

وقالت فاليري كاميلو، رئيسة رابطة محترفات التنس: «يُعد تحقيق المساواة في الجوائز المالية عبر جميع البطولات المشتركة من فئة 1000 نقطة إنجازاً مهماً لرياضة التنس».

وأضافت: «إنه يبرهن على التزام الرابطة المستمر بقيادة قطاع الرياضة نحو تحقيق المساواة التنافسية والمالية للاعباتنا، كما يُعد دليلاً على استمرارية الرؤية التأسيسية للرابطة».

وكان منظمو بطولة إيطاليا المفتوحة قد تعهدوا عام 2023 بتحقيق المساواة في الجوائز المالية اعتباراً من عام 2025، إلا أن ذلك لم يتحقق.

وبلغ إجمالي الجوائز المالية لمنافسات الرجال في بطولة روما هذا العام 9.6 مليون دولار، مقابل 8.3 مليون دولار لمنافسات السيدات.

وفي سياق متصل، أعلنت الرابطة توسيع نطاق إحدى بطولات فئة 250 نقطة، لتقام العام المقبل في مانيلا بالفلبين، وسط اهتمام جماهيري متزايد باللاعبة المحلية أليكس إيالا، المصنفة في المركز الثامن عشر عالمياً.

وكانت الفلبين قد استضافت في يناير (كانون الثاني) من هذا العام بطولة من فئة 125 نقطة.

كما تقرر تقليص عدد البطولات السنوية من فئة 500 نقطة التي يتعين على اللاعبات المصنفات ضمن أول 50 عالمياً المشاركة فيها، من ست بطولات إلى أربع، ليصبح إجمالي الالتزام الأساسي في 2027 المشاركة في 14 بطولة تابعة لرابطة محترفات التنس، بالإضافة إلى البطولات الأربع الكبرى.

وتأتي هذه القرارات بعد اختيار الرابطة مؤخراً مدينة شارلوت بولاية كارولينا الشمالية لاستضافة أبرز أحداثها، «نهائيات رابطة محترفات التنس»، خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إحدى الصالات المخصصة لمباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وقالت كاميلو: «تسعى الرابطة إلى تقديم المزيد للاعبات والبطولات في عام 2027. لقد استمعنا إلى آراء اللاعبات بشأن متطلبات جدول المنافسات، واستجبنا لذلك من خلال تقليص ملموس في الالتزامات».