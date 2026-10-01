ألكاراس يتجاوز متاعب الإرسال ويواصل حملة الدفاع عن لقبه

تجاوز كارلوس ألكاراس بعض الصعوبات المرتبطة بالتعديلات التي أدخلها أخيراً على أسلوب إرساله، ليشق طريقه إلى الدور التالي من «بطولة اليابان المفتوحة للتنس» بفوزه على الأميركي أليكس ميكلسن 7 - 6 و4 - 6 و6 - 1، اليوم الخميس، محافظاً على آماله في الاحتفاظ باللقب، في يوم شهد سقوط عدد من أبرز المصنفين في «طوكيو».

ووجد ألكاراس نفسه تحت الضغط مبكراً؛ إذ أنقذ 3 نقاط لحسم المجموعة الأولى قبل أن يقلب الأمور لمصلحته عبر شوط فاصل. لكنه واصل اختبار حركته الجديدة والأسرع في الإرسال، وهو ما انعكس على استقراره في المجموعة الثانية، بعدما تعرض لكسر إرساله مرتين في بدايتها.

واستعاد النجم الإسباني، البالغ من العمر 23 عاماً، إيقاعه تدريجياً، مستعيداً بعضاً من المستوى الذي قاده إلى دور الـ8 في «بطولة أميركا المفتوحة» الشهر الماضي بعد عودته من الإصابة. إلا إن خطأ مزدوجاً في الشوط الـ7 منح ميكلسن فرصة للعودة إلى أجواء المباراة.

ولم يهدر الأميركي الفرصة؛ إذ حافظ على رباطة جأشه في اللحظات الحاسمة من المجموعة الثانية، قبل أن تساعده كرة ارتطمت بالشبكة وغيرت اتجاهها بشكل محظوظ على انتزاع المجموعة وفرض مجموعة فاصلة.

لكن ألكاراس حسم الأمور سريعاً في المجموعة الثالثة، بعدما انتزع نقطتين استثنائيتين منحته التقدم 2 - 0، قبل أن يفرض سيطرته الكاملة ويحسم المباراة بأداء قوي ومقنع.

وجاء فوز المصنف الأول في يوم حافل بالمفاجآت ضمن منافسات البطولة من «فئة 500 نقطة»، بعدما ودع الأميركيُّ تيلور فريتز؛ المصنفُ الثالث، المنافسات بخسارته أمام الإسباني خاومي مونار 6 - 7 و6 - 4 و6 - 3.

كما خرج النرويجي كاسبر رود، المصنف الـ6، إثر خسارته أمام الإيطالي لوتشيانو دارديري 7 - 6 و6 - 3، فيما سقط الأميركي تومي بول، المصنف الـ7، أمام التشيلي أليخاندرو تابيلو بنتيجة 6 - 1 و6 - 2.

ولم يكن الدنماركي هولغر رونه أفضل حالاً؛ إذ انتهت مشاركته مبكراً بخسارته 6 - 3 و6 - 1 أمام الفرنسي كيريان جاكيه، في انتكاسة جديدة للاعب المصنف رابعاً عالمياً سابقاً، الذي يحاول استعادة أفضل مستوياته بعد تعافيه من إصابة في وتر العرقوب.