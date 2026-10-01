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ألكاراس يتجاوز متاعب الإرسال ويواصل حملة الدفاع عن لقبه

كارلوس ألكاراس (أ.ف.ب)
كارلوس ألكاراس (أ.ف.ب)
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ألكاراس يتجاوز متاعب الإرسال ويواصل حملة الدفاع عن لقبه

كارلوس ألكاراس (أ.ف.ب)
كارلوس ألكاراس (أ.ف.ب)

تجاوز كارلوس ألكاراس بعض الصعوبات المرتبطة بالتعديلات التي أدخلها أخيراً على أسلوب إرساله، ليشق طريقه إلى الدور التالي من «بطولة اليابان المفتوحة للتنس» بفوزه على الأميركي أليكس ميكلسن 7 - 6 و4 - 6 و6 - 1، اليوم الخميس، محافظاً على آماله في الاحتفاظ باللقب، في يوم شهد سقوط عدد من أبرز المصنفين في «طوكيو».

ووجد ألكاراس نفسه تحت الضغط مبكراً؛ إذ أنقذ 3 نقاط لحسم المجموعة الأولى قبل أن يقلب الأمور لمصلحته عبر شوط فاصل. لكنه واصل اختبار حركته الجديدة والأسرع في الإرسال، وهو ما انعكس على استقراره في المجموعة الثانية، بعدما تعرض لكسر إرساله مرتين في بدايتها.

واستعاد النجم الإسباني، البالغ من العمر 23 عاماً، إيقاعه تدريجياً، مستعيداً بعضاً من المستوى الذي قاده إلى دور الـ8 في «بطولة أميركا المفتوحة» الشهر الماضي بعد عودته من الإصابة. إلا إن خطأ مزدوجاً في الشوط الـ7 منح ميكلسن فرصة للعودة إلى أجواء المباراة.

ولم يهدر الأميركي الفرصة؛ إذ حافظ على رباطة جأشه في اللحظات الحاسمة من المجموعة الثانية، قبل أن تساعده كرة ارتطمت بالشبكة وغيرت اتجاهها بشكل محظوظ على انتزاع المجموعة وفرض مجموعة فاصلة.

لكن ألكاراس حسم الأمور سريعاً في المجموعة الثالثة، بعدما انتزع نقطتين استثنائيتين منحته التقدم 2 - 0، قبل أن يفرض سيطرته الكاملة ويحسم المباراة بأداء قوي ومقنع.

وجاء فوز المصنف الأول في يوم حافل بالمفاجآت ضمن منافسات البطولة من «فئة 500 نقطة»، بعدما ودع الأميركيُّ تيلور فريتز؛ المصنفُ الثالث، المنافسات بخسارته أمام الإسباني خاومي مونار 6 - 7 و6 - 4 و6 - 3.

كما خرج النرويجي كاسبر رود، المصنف الـ6، إثر خسارته أمام الإيطالي لوتشيانو دارديري 7 - 6 و6 - 3، فيما سقط الأميركي تومي بول، المصنف الـ7، أمام التشيلي أليخاندرو تابيلو بنتيجة 6 - 1 و6 - 2.

ولم يكن الدنماركي هولغر رونه أفضل حالاً؛ إذ انتهت مشاركته مبكراً بخسارته 6 - 3 و6 - 1 أمام الفرنسي كيريان جاكيه، في انتكاسة جديدة للاعب المصنف رابعاً عالمياً سابقاً، الذي يحاول استعادة أفضل مستوياته بعد تعافيه من إصابة في وتر العرقوب.

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دورة بكين: زفيريف يبلغ الدور الثاني

ألكسندر زفيريف (أ.ب)
ألكسندر زفيريف (أ.ب)
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دورة بكين: زفيريف يبلغ الدور الثاني

ألكسندر زفيريف (أ.ب)
ألكسندر زفيريف (أ.ب)

تغلّب الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف الثاني عالمياً، على البريطاني كاميرون نوري (40) 7-6 (1/7) و6-4، الخميس، في الدور الأول من دورة بكين لكرة المضرب (500 نقطة)، حيث يملك الألماني فرصة للاقتراب أكثر من صدارة التصنيف العالمي.

ويتصدر زفيريف قائمة المصنفين في العاصمة الصينية، في ظل غياب الإيطالي يانيك سينر، متصدر التصنيف العالمي وحامل لقب الدورة، بسبب إصابة في الركبة اليمنى.

وحقق زفيريف فوزه التاسع على التوالي على نوري في 9 مواجهات بينهما على مستوى منافسات المحترفين، ليضرب موعداً في الدور الثاني مع الأرجنتيني سيباستيان بايس، المصنف 51 عالمياً، أو الصيني شانغ جونتشنغ (250).

كاميرون نوري (رويترز)

وواجه الألماني فرصة لكسر إرساله أمام نوري عند تأخره 1-2 في المجموعة الأولى، ثم أنقذ نقطة لحسم المجموعة عند 5-6، قبل أن ينجح، كعادته، في الخروج من الموقف بفضل قوة إرساله، ثم حسم الشوط الفاصل بسهولة ليتقدم في المباراة.

ومع ازدياد خطورة زفيريف على إرسال مُنافسه البريطاني، حصل على أول فرصة لكسر الإرسال عند 3-2 في المجموعة الثانية، لكنه لم يستغلّها. ونجح أخيراً في انتزاع إرسال نوري في التوقيت المثالي، عندما كان متقدماً 5-4، ليحسم المباراة في ساعة و39 دقيقة.

ولم يسبق لزفيريف، البالغ 29 عاماً والمنحدر من هامبورغ، أن اعتلى صدارة التصنيف العالمي. وبدأ الدورة متأخراً بفارق 1370 نقطة عن سينر، ما يعني أنه لا يستطيع تجاوز الإيطالي في بكين، حتى في حال تتويجه باللقب.

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رياضة تنس الصين
الرياضة رياضة عالمية

آسياد 2026: قطر تدنو من ذهبية الكرة الطائرة الشاطئية للرجال

شريف يونس وأحمد تيجان (المنتخب القطري)
شريف يونس وأحمد تيجان (المنتخب القطري)
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آسياد 2026: قطر تدنو من ذهبية الكرة الطائرة الشاطئية للرجال

شريف يونس وأحمد تيجان (المنتخب القطري)
شريف يونس وأحمد تيجان (المنتخب القطري)

ضمِن الثنائي القطري شريف يونس وأحمد تيجان ميدالية فضية على الأقل، بعد التأهل إلى نهائي مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية في دورة الألعاب الآسيوية المقامة في آيتشي - ناغويا باليابان.

وجاء تأهلهما بعد الفوز على الثنائي التايلاندي بورافيد تاوفاتو وبيثاك تيبجان 2 - 0 في الدور نصف النهائي، ليضربا موعداً مع إندونيسيا الممثلة بأفندي صفيان رحمان وأكبر بيتانغ في النهائي.

ويبحث الثنائي القطري عن التتويج بالميدالية الذهبية للمرة الثالثة توالياً بعد تتويجهما في النسختين الماضيتين بجاكرتا 2018، وهانغتشو 2022.

وكان شريف يونس وأحمد تيجان قد تصدرا المجموعة الأولى في الدور التمهيدي، بعد تحقيقهما فوزين متتاليين على الثنائي الفلبيني عبديلا النكران وفرانسيسكو ليري جون 2 - 0، وعلى الثنائي العماني هود الجلبوبي ومازن الهاشمي بالنتيجة ذاتها قبل أن يتجاوزا الثنائي الفيتنامي في الدور ربع النهائي 2 - 0.

وتملك قطر في رصيدها ثلاث ميداليات ذهبية مقابل ست فضيات وأربع برونزيات.

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رياضة أولمبياد اليابان
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الاتحاد التركي لكرة القدم يحقق مع 450 مسؤولاً في الأندية بشأن المراهنات

أحال الاتحاد التركي لكرة القدم نحو 450 مسؤولاً في الأندية من بينهم بعض أبرز المسؤولين بالبلاد (الاتحاد التركي لكرة القدم)
أحال الاتحاد التركي لكرة القدم نحو 450 مسؤولاً في الأندية من بينهم بعض أبرز المسؤولين بالبلاد (الاتحاد التركي لكرة القدم)
TT
TT

الاتحاد التركي لكرة القدم يحقق مع 450 مسؤولاً في الأندية بشأن المراهنات

أحال الاتحاد التركي لكرة القدم نحو 450 مسؤولاً في الأندية من بينهم بعض أبرز المسؤولين بالبلاد (الاتحاد التركي لكرة القدم)
أحال الاتحاد التركي لكرة القدم نحو 450 مسؤولاً في الأندية من بينهم بعض أبرز المسؤولين بالبلاد (الاتحاد التركي لكرة القدم)

أحال الاتحاد التركي لكرة القدم نحو 450 مسؤولاً في الأندية، من بينهم بعض أبرز المسؤولين في البلاد، إلى لجنة الانضباط، في إطار تحقيق بشأن المراهنات، وفق ما أكد، الخميس.

وجاء الإعلان بعد 48 ساعة من إعلان وزير العدل توقيف رئيس هيئة التحكيم في كرة القدم التركية وستة أشخاص آخرين، في إطار تحقيق في قضية فساد.

ولم يتضح، على الفور، ما إذا كانت القضيتان مرتبطتين، رغم أن الاتحاد التركي أصدر بياناً أشار فيه إلى فضيحة العام الماضي التي أُوقف على خلفيتها 149 حَكماً، للاشتباه في تورطهم في فضيحة مراهنات غير قانونية.

وقال «الاتحاد»: «في إطار التحقيق بشأن المراهنات الذي يُجريه الاتحاد التركي لكرة القدم، تقرَّر إحالة الأشخاص الآتية أسماؤهم... إلى لجنة الانضباط في كرة القدم الاحترافية»، مُدرجاً 448 اسماً.

وأوضح أن هؤلاء «شغلوا مناصب مسؤولين بأندية تُنافس في الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى التابع للاتحاد التركي لكرة القدم، خلال موسم 2026-2027، وتبيَّن أنهم راهنوا أثناء تولِّيهم مناصبهم، خلال السنوات الخمس الماضية».

وتضم القائمة عشرات الأسماء من أندية الدرجة الأولى التركية؛ بينهم رئيس «طرابزون سبور»، ونائب رئيس «بشكتاش»، وعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في «غلاطة سراي»، وثلاثة مسؤولين سابقين في «فنربهتشه».

وجاءت توقيفات الثلاثاء في إطار تحقيق يعتقد فيه المدّعون أن المشتبَه بهم أثّروا بصورة غير مشروعة على تصنيفات الحكام وامتحاناتهم وتعييناتهم للمباريات، من خلال تزوير وثائق وممارسة ترهيب مُمنهج، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية.

وتعهّد وزير العدل قائلاً: «سنواصل، بحزمٍ، الكفاح من أجل كرة قدم نظيفة، بهدف كشف ملابسات الادعاءات التي تُقوّض الثقة بكرة القدم التركية (و) إحالة المسؤولين إلى القضاء».

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