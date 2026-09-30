بورتو يضم المدافع الإنجليزي كريس سمولينغ

أعلن نادي بورتو، حامل لقب الدوري البرتغالي لكرة القدم، تعاقده مع المدافع الإنجليزي المخضرم كريس سمولينغ في صفقة انتقال حر.

وقال النادي البرتغالي في بيان عبر موقعه الرسمي، الأربعاء: «سمولينغ ينضم إلى كتيبة التنانين»، موضحاً أن اللاعب وقَّع عقداً لمدة موسم واحد، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وكان سمولينغ، البالغ من العمر 36 عاماً، لاعباً حراً منذ رحيله عن الفيحاء السعودي في صيف 2026، وارتبط اسمه بإمكانية الانتقال إلى رينجرز الاسكوتلندي، إلا أن المفاوضات بين الطرفين لم تكلل بالنجاح.

وكانت «هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)» قد ذكرت أن المفاوضات بين سمولينغ وبورتو وصلت إلى مراحل متقدمة، قبل إعلان النادي البرتغالي إتمام الصفقة.

ويواصل بورتو انطلاقته القوية في الدوري البرتغالي، بعدما حقق سبعة انتصارات متتالية وضعته في صدارة الترتيب بفارق خمس نقاط عن بنفيكا، صاحب المركز الثاني.

في المقابل، خسر الفريق، بقيادة مدربه فرانشيسكو فاريولي، مباراته الأولى في دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويواصل سمولينغ بذلك مسيرته الاحترافية الممتدة لنحو 19 عاماً، التي بدأها مع ميدستون، قبل الانتقال إلى فولهام ثم مانشستر يونايتد، حيث تُوّج بخمسة ألقاب كبرى، بينها لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين.

كما دافع عن ألوان روما الإيطالي، وتُوّج معه بلقب دوري المؤتمر الأوروبي تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عام 2022، فيما خاض 31 مباراة دولية بقميص منتخب إنجلترا.