هالاند يتجاهل أزمة مانشستر سيتي ويركز على مواجهة ويلز

بدا النرويجي إرلينغ هالاند بعيداً عن تداعيات الأزمة التي يواجهها ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي على خلفية قضية «العقود الوهمية»، إذ واصل استعداداته بصورة طبيعية مع منتخب بلاده لمواجهة ويلز في دوري الأمم الأوروبية.

ويستعد هالاند لخوض مباراته الأولى، منذ تأكيد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز انتهاكات مانشستر سيتي للقواعد المالية، عندما يحل المنتخب النرويجي ضيفاً على ويلز في كارديف، الخميس.

وكان هالاند، البالغ من العمر 28 عاماً، قد أُبعد عن وسائل الإعلام قبل وبعد خسارة النرويج أمام البرتغال في دوري الأمم الأوروبية الأحد، عقب ظهور التقارير الأولى التي تحدثت عن إدانة مانشستر سيتي.

وكما كان متوقعاً، لم يظهر المهاجم أمام وسائل الإعلام لدى وصول المنتخب النرويجي إلى ويلز، في وقت تصدرت فيه قضية ناديه والتداعيات المحتملة على مستقبله عناوين الصحف، بينما يواصل مسؤولو مانشستر سيتي نفي ارتكاب أي مخالفات.

وسُئل مدرب النرويج ستوله سولباكن عما إذا كان قد اضطر إلى التحدث مع هالاند بسبب الاهتمام الإعلامي الكبير بالقضية، ليجيب: «ما نتحدث عنه يبقى سراً بيني وبينه».

وتدرب هالاند بصورة طبيعية على ملعب «كارديف سيتي» مساء الأربعاء، فيما أكد كريستوفر آجر، مدافع برينتفورد، أنه لم يلحظ أي تغيير في سلوك زميله منذ انتشار الأخبار.

وقال آجر، بحسب ما نقلته «هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)»: «إنه يتصرف تماماً كما يفعل دائماً مع المنتخب الوطني».

وأضاف: «تركيزه بالكامل على المباريات المقبلة. أعتقد أنه يحاول فعل ما يفعله الجميع، وهو الانتظار لمعرفة النتيجة، لكن التركيز الأساسي حالياً ينصب على مباراة ويلز مساء غد، ومن الواضح أن هذا هو النهج الذي يتبعه».

وعندما سُئل عما إذا كان قد لاحظ أي تغيير في تصرفات هالاند منذ ظهور التطورات الأخيرة، أجاب آجر، الذي خاض 59 مباراة دولية: «لا، على الإطلاق. منذ أن عرفته وهو يضفي الكثير من الطاقة والبهجة على المجموعة».