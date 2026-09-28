أوديغارد غاضباً بعد ركلة سيلفا: «لا مكان لهذا في كرة القدم»

تحولت مباراة البرتغال أمام النرويج في «دوري الأمم الأوروبية»، مساء الأحد 27 سبتمبر (أيلول) 2026، ليلةً استثنائية في المسيرة الدولية لكريستيانو رونالدو، ليس بسبب هدف جديد، أو رقم قياسي آخر؛ بل بسبب بقائه على مقاعد البدلاء طيلة الدقائق الـ90، في مشهد نادر للغاية بالنسبة إلى قائد المنتخب البرتغالي.

ولأول مرة منذ 18 عاماً، بقي رونالدو على مقاعد البدلاء طيلة مباراة رسمية للبرتغال، بعدما قرر المدرب جورجي خيسوس عدم إشراكه في اللقاء الذي انتهى بفوز المنتخب البرتغالي على النرويج 2 - 1 في أوسلو، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وتعود المرة السابقة التي كان فيها رونالدو متاحاً للمنتخب ولم يشارك في مباراة رسمية كاملة إلى 15 يونيو (حزيران) 2008، عندما بقي على مقاعد البدلاء أمام سويسرا في «كأس أوروبا»، بمباراة انتهت بخسارة البرتغال 0 - 2. أما آخر مباراة للمنتخب لم يشارك فيها قبل لقاء النرويج، فكانت ودية كرواتيا في يونيو (حزيران) 2024.

وكان قرار خيسوس لافتاً منذ الإعلان عن التشكيلة الأساسية؛ إذ جلس رونالدو إلى جانب فيتينيا على مقاعد البدلاء، بينما اختار المدرب الاعتماد على جواو فيليكس وغونزالو راموس في الخط الأمامي، إلى جانب فرنسيسكو كونسيساو وبيدرو نيتو.

ولم يحتج الهجوم البرتغالي إلى وقت طويل لإثبات فاعليته؛ إذ افتتح جواو فيليكس التسجيل في الدقيقة الـ17، ليواصل بدايته القوية في المرحلة الجديدة للمنتخب بعدما كان قد سجل أيضاً هدف الفوز أمام ويلز في الجولة الأولى.

ودخلت البرتغال الاستراحة متقدمة بهدف دون رد، بينما بقي رونالدو يتابع المباراة من مقاعد البدلاء. لكن الوضع تغير سريعاً في الشوط الثاني عندما نجح إيرلينغ هالاند في إدراك التعادل للنرويج في الدقيقة الـ51، لتصبح المواجهة مفتوحة من جديد.

عندها، بدا أن الظروف قد تدفع خيسوس إلى الاستعانة برونالدو، خصوصاً مع حاجة البرتغال إلى استعادة التقدم. إلا إن الرد جاء سريعاً من غونزالو راموس، الذي سجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ54، مانحاً منتخب بلاده التقدم مجدداً.

ومع مرور الدقائق، بدأ خيسوس إجراء تبديلاته، لكن رونالدو بقي خارج حساباته. ودفع المدرب بفيتينيا ورافاييل لياو، ثم لجأ إلى روبن نيفيش وفرنسيسكو ترينكاو، قبل أن يشرك برناردو سيلفا في الدقائق الأخيرة، من دون أن يمنح قائده أي دقيقة.

وهنا أصبح المشهد استثنائياً. فرونالدو اعتاد طيلة أكثر من عقدين مع المنتخب البرتغالي أن يكون حاضراً في المباريات؛ سواء أكان أساسياً أم بديلاً يجري اللجوء إليه خلال اللقاء، لكن وجوده جاهزاً على مقاعد البدلاء طيلة 90 دقيقة في مباراة رسمية لم يحدث منذ نحو 18 عاماً.

وجاء ذلك بعد 3 أيام فقط من مشاركة صاحب الـ41 عاماً أساسياً في المباراة الأولى لجورجي خيسوس مدرباً للبرتغال أمام ويلز. وخاض رونالدو تلك المواجهة منذ البداية، وسجل هدفاً ألغي بداعي التسلل، قبل أن يغادر في الدقيقة الـ67، فيما حققت البرتغال الفوز 1 - 0 بهدف جواو فيليكس.

وكان خيسوس قد لمح قبل مواجهة النرويج إلى إمكانية إدارة دقائق رونالدو، مشيراً إلى عامل السن والحالة البدنية في ظل تقارب المباريات. كما أكد منذ وصوله إلى المنتخب مكانة قائده، واصفاً إياه بأنه «رمز للبرتغال»، في وقت يعرف فيه المدرب رونالدو جيداً بعدما سبق أن أشرف عليه في النصر السعودي.

لكن مباراة أوسلو قدمت أول مؤشر عملي على أن مكانة رونالدو التاريخية لا تعني بالضرورة ضمان مشاركته في كل مباراة، وأن خيسوس مستعد لاتخاذ قراراته وفق احتياجات الفريق الفنية والبدنية.

وزاد نجاح الخيارات الهجومية من أهمية ما حدث. جواو فيليكس سجل للمباراة الثانية توالياً، بينما أحرز غونزالو راموس، الذي بدأ اللقاء في غياب رونالدو، هدف الانتصار. وبذلك خرجت البرتغال من واحدة من أصعب مواجهات مجموعتها بفوز 2 - 1، من دون الحاجة إلى إشراك هدّافها التاريخي ولو لدقيقة واحدة.

ويأتي ذلك في مرحلة حساسة من مسيرة رونالدو، الذي بلغ 41 عاماً لكنه لا يزال مستمراً دولياً ويطارد مزيداً من الأرقام القياسية؛ على رأسها الوصول إلى حاجز الألف هدف في مسيرته.

ولا تعني ليلة أوسلو بالضرورة أن رونالدو فقد مكانه في المنتخب أو أن خيسوس اتخذ قراراً بإبعاده عن التشكيلة الأساسية، خصوصاً أن المدرب استدعاه إلى قائمته الأولى واعتمد عليه أساسياً أمام ويلز. لكنها كشفت لأول مرة بوضوح عن أن البرتغال باتت تملك خيارات هجومية يمكن الاعتماد عليها طيلة مباراة كاملة من دون قائدها التاريخي.

وبالنسبة إلى خيسوس، فإن الفوز منحه أيضاً مساحة أكبر لإدارة المرحلة المقبلة وفق رؤيته. فالمدرب لم يُخرج رونالدو من حساباته، لكنه أظهر في الوقت نفسه أنه لا يعدّ مشاركته أمراً مفروغاً منه، حتى في مباراة قوية خارج الأرض وأمام منتخب يقوده هالاند.

وخرج رونالدو من ليلة أوسلو برقم استثنائي، لكن من نوع مختلف تماماً عن الأرقام التي اعتاد تحطيمها: 90 دقيقة كاملة على مقاعد البدلاء في مباراة رسمية للبرتغال لأول مرة منذ 18 عاماً.

ومع نجاح جواو فيليكس وغونزالو راموس في قيادة البرتغال إلى الفوز، فتحت المباراة سؤالاً سيزداد حضوراً خلال المرحلة المقبلة: هل كانت ليلة النرويج مجرد استراحة لرونالدو، أم إنها أول إشارة إلى أن دوره مع البرتغال بدأ يتغير؟