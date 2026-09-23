إقالة مدرب في الدوري الأميركي «إم إل إس» بسبب التمييز بحق حكمة

أقال كولومبوس كرو المدرب الأرجنتيني لفريقه الرديف فيديريكو هيغواين، بعدما قال لحكمة مباراة: «لا تنسي أن هذه لعبة رجال» وهو يشد يدها في أثناء المصافحة، حسبما أعلن النادي المشارك في الدوري الأميركي لكرة القدم (إم إل إس) الثلاثاء.

وعوقب هيغواين، شقيق المهاجم السابق لريال مدريد مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي غونسالو هيغواين، بتلقي بطاقة حمراء ومن ثم الوقف لمباراتين بسبب الحادثة، قبل أن يقرر النادي الاستغناء عنه.

وقال المدير العام الفرنسي لكولومبوس كرو عيسى تال: «لقد توصلنا إلى أن من مصلحة نادينا ولاعبينا وأعضاء الجهاز المساند أن نعفي فيديريكو هيغواين من مسؤولياته».

وأضاف: «بعد المحادثات التي أجريناها هذا الأسبوع والتقييم الإضافي الذي أجريناه الشهر الماضي، تبيَّن أنه لم يتم الالتزام بالمعايير التي يعتمدها نادينا بشأن ما هو متوقَّع من قائد لأحد فرقنا».

وذكر موقع «ذي أتلتيك»، نقلاً عن مصادر في النادي لم يكشف عن هويتها، أن هيغواين الذي دافع عن ألوان كولومبوس كرو كمهاجم من 2012 حتى 2019 قبل أن ينهي مسيرته مع إنتر ميامي عام 2021، وخلال المحادثات اللاحقة مع النادي: «لم يُبدِ استعداداً للتأمل في أفعاله أو تحمل المسؤولية عنها، كما لم يقدم اعتذاراً علنياً».

ووقعت الحادثة خلال مباراة ضمن دوري «إم إل إس نيكست برو» التطويري التابع للدوري الأميركي.

وحسب نقابة الحكام، فإن ابن الـ41 عاماً: «ارتكب فعلين متعمدين من الإساءة الجسدية والتمييز الجنسي بحق حكمة، ضاغطاً على يدها من دون أن يتركها بعدما طلبت منه ذلك ثلاث مرات».

وأضافت النقابة: «وقد ترافق هذا الترهيب الجسدي مع تعليق مهين وتمييزي بحق الحكمة: لا تنسي أن هذه لعبة رجال».

وانتقدت النقابة قرار الدوري الاكتفاء بوقفه لمباراتين، معتبرةً أنه «أقل بكثير مما ينبغي»، مطالبةً بوقفه ست مباريات على الأقل.

وجاء في بيانها: «النساء يجعلن هذه اللعبة أفضل على جميع المستويات. ولا ينبغي أن يضطررن إلى تحمل الترهيب أو التعليقات المهينة لإثبات ذلك».

وأضافت: «لقد أثبتت حكماتنا كفاءتهن على الساحة العالمية. وهن يستحققن الاحترام والكرامة وبيئة عمل آمنة أسوةً بجميع الحكام الآخرين».