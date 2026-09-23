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الرياضة رياضة عالمية

أبطال تجديف يحذِّرون من تحوُّل المنافسات في أولمبياد برزبين لسباق قوارب ريفي

انتقدت شخصيات بارزة في رياضة التجديف اختيار نهر فيتزروي في روكهامبتون موقعاً لإقامة المنافسات (أ.ف.ب)
انتقدت شخصيات بارزة في رياضة التجديف اختيار نهر فيتزروي في روكهامبتون موقعاً لإقامة المنافسات (أ.ف.ب)
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أبطال تجديف يحذِّرون من تحوُّل المنافسات في أولمبياد برزبين لسباق قوارب ريفي

انتقدت شخصيات بارزة في رياضة التجديف اختيار نهر فيتزروي في روكهامبتون موقعاً لإقامة المنافسات (أ.ف.ب)
انتقدت شخصيات بارزة في رياضة التجديف اختيار نهر فيتزروي في روكهامبتون موقعاً لإقامة المنافسات (أ.ف.ب)

انتقدت شخصيات بارزة في رياضة التجديف الأسترالية الموافقة على اختيار نهر فيتزروي في روكهامبتون، الذي يعد موطناً طبيعياً للتماسيح، موقعاً لإقامة منافسات هذه الرياضة في أولمبياد برزبين، بحجة أن المسار سيتطلب ضخ استثمارات ضخمة، ولن يترك إرثاً دائماً يُذكر.

وتركزت المخاوف بشأن الموقع في البداية على 500 تمساح تعيش في النهر وحوله، ولكن هناك أيضاً مخاوف بشأن تأثير تيار النهر على نزاهة المنافسة، ونقص أماكن الإقامة في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 80 ألف نسمة.

لكن ديفيد كريسافولي رئيس وزراء ولاية كوينزلاند، أعلن في برلمان الولاية يوم الخميس، أن مراجعة فنية مستقلة خلصت إلى أن المسار قادر على استضافة منافسات التجديف والكانوي في عام 2032 بعدالة.

ولا يزال المدربون أصحاب الخبرة ونخبة رياضيي التجديف السابقين غير مقتنعين بأن موقعاً يبعد نحو 600 كيلومتر شمال المدينة المضيفة هو الخيار الأفضل.

وقال أندرو باتلر، الفائز سابقاً بميدالية في بطولة العالم، والذي درَّب على رياضة التجديف لمدة 17 عاماً، بما في ذلك على نهر فيتزروي، لـ«رويترز»: «دون إنفاق ضخم على البنية التحتية، ستكون المسابقة أشبه بسباق قوارب ريفي يشارك فيه رياضيون أولمبيون».

وأضاف: «لماذا تنقلونها إلى مكان يبعد 700 كيلومتر عن حدث رياضي متعدد الألعاب، في حين أنه من الواضح أنها ليست في موقع أفضل؟».

وقال درو جين، البطل الأولمبي 3 مرات، إنه قلق من أن عمق المياه وخصائص النهر واحتمال حدوث فيضانات، قد تؤثر جميعها على المنافسة.

وأضاف لـ«رويترز»: «أمارس التجديف في نهر بملبورن. أحب التجديف والتدريب فيه، ولكنني لا أرغب أبداً في المنافسة في الألعاب الأولمبية عليه».

وتابع: «إذا كان الماء جارياً ومتحركاً فهذا غير عادل على الإطلاق. يمكن أن يكون هناك فارق كبير بين مسار وآخر. تخيل لو حدث فيضان في الأسبوع الذي تقام فيه المسابقة. ستُلغَى السباقات أو ستنقل إلى مكان آخر».

وأكمل: «لم تقم هناك أبداً أي بطولات وطنية، وهناك سبب لذلك. يبدو الأمر وكأنه مغامرة تخوضها حكومة كوينزلاند».

كما دعا جين إلى إتاحة نتائج المراجعة الفنية أمام الجمهور.

وأضاف: «إذا كانت هناك أدلة قوية وبيانات موثوقة تدعم ذلك، فيجب أن تكونوا قادرين على إظهارها بشفافية».

وفي بيان صحافي أصدره منظمو أولمبياد برزبين 2032 يوم الخميس، نُقل عن جان كريستوف رولاند، رئيس الاتحاد الدولي للتجديف، قوله إن المكان يمكن أن يوفر منافسة عادلة، ولكن على غير العادة لم يصدر الاتحاد بياناً خاصاً به ولا التقرير.

ولم يرد الاتحاد الدولي للتجديف على طلب «رويترز» للتعليق على المصادقة الفنية.

وفي بيان موجز، أقر الاتحاد الأسترالي للتجديف بانتهاء المراجعة الفنية، وأوضح أنه واتحاد كوينزلاند للتجديف لم يلعبا أي دور في هذه العملية.

ردد جون دريسن، مدرب التجديف الأولمبي والرياضي السابق، والذي عمل مدرباً على نهر فيتزروي، مخاوف باتلر وجين بشأن إرث المكان.

وقال لـ«رويترز»: «دربت في فيتزروي وكان الأمر ناجحاً للغاية. ولكن تحويله إلى مسار من الطراز الأولمبي سيكون مكلفاً وصعباً للغاية».

وأضاف: «ستُنفق أموال طائلة على موقع لا توجد ضمانات حقيقية بأنه سيعود بالنفع على ولاية كوينزلاند في المستقبل».

وأشار دريسن إلى أنه لا يعتقد أن مسار نهر فيتزروي سيؤدي بالضرورة إلى منافسة غير عادلة.

وأكمل: «إنه مسار ضحل إلى حد ما. وإذا كانوا سيحافظون على المبادئ الأساسية لمسار التجديف من حيث العمق وقلة التيار، فأعتقد أن تحقيق ذلك سيشكل تحدياً. لست متأكداً من أن إقامة المنافسات في روكهامبتون ستكون غير عادلة إلى هذا الحد من حيث المسارات».

وقال دريسن إن استضافة منافسات التجديف الأولمبية في موريتون باي، شمال برزبين مباشرة، وهو الموقع المفضل لدى اتحاد كوينزلاند للتجديف، هو «خيار بديهي» و«الحل الأمثل».

وفضل باتلر الخطة الأصلية المتمثلة في تنظيم منافسات التجديف في المياه الهادئة عند سد وايارالونغ، على بعد نحو 86 كيلومتراً جنوب غربي برزبين، وقال إنه «ربما يكون أفضل مسار جدَّفت فيه في كوينزلاند».

وأضاف بطل أستراليا مرتين: «الاستثمار هناك سيكون إرثاً لا يُنسى».

لكن كريسافولي مصمم على إشراك المدن الإقليمية حول كوينزلاند في التجربة الأولمبية، وندد سابقاً بالمنتقدين، ووصفهم بأنهم «نخبويون».

وقال باتلر: «كنت أعتقد أن الألعاب الأولمبية حدث رياضي».

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هرينغتون.. من موهبة برزبين إلى مواجهة البرازيل في رحلة استثنائية

لوكاس هرينغتون (رويترز)
لوكاس هرينغتون (رويترز)
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هرينغتون.. من موهبة برزبين إلى مواجهة البرازيل في رحلة استثنائية

لوكاس هرينغتون (رويترز)
لوكاس هرينغتون (رويترز)

قطع المدافع الأسترالي الشاب لوكاس هرينغتون رحلة استثنائية خلال الأشهر التسعة الماضية، لكنه عاد هذا الأسبوع إلى برزبين استعداداً لخوض مباراتين وديتين أمام البرازيل، وتحقيق حلم راوده منذ الطفولة.

فمع بداية العام، كان قلب الدفاع الواعد من أبرز المواهب الصاعدة في صفوف برزبين رور بالدوري الأسترالي، لكن انتقاله إلى كولورادو رابيدز الأميركي، وتألقه على الساحة الدولية، ثم انضمامه إلى هال سيتي الإنجليزي، غيّر مسار مسيرته بشكل لافت خلال فترة قصيرة.

وقال هرينغتون، الذي احتفل بعيد ميلاده التاسع عشر في مطلع الشهر الحالي، للصحافيين اليوم الأربعاء: «الأمر يبدو جنونياً حقاً... لقد مر الوقت بسرعة كبيرة».

وأضاف: «كانت رحلة رائعة بالنسبة لي، وقد استمتعت بكل لحظة فيها. أحاول فقط أن أبقى متواضعاً، وأن أواصل العمل الجاد، وأن أستمتع بهذه التجربة».

وأبدى هرينغتون، الذي نال أمس الثلاثاء جائزة هاري كيويل لأفضل لاعب أسترالي تحت 23 عاماً، تحفظاً عندما أُشير إلى أن موهبته الفطرية سهلت وصوله إلى هذا المستوى.

وقال: «من الواضح أنني اضطررت إلى العمل بجد والتكيف مع كل مرحلة مررت بها».

وأضاف: «من برزبين إلى كولورادو، ومن المنتخب الأسترالي إلى الكرة الإنجليزية، لكل محطة بيئتها الخاصة وأسلوبها المختلف في التدريب. عليك أن تتأقلم مع كل ذلك».

وتابع: «لكن في نهاية المطاف، تظل كرة القدم هي كرة القدم، وأنا ببساطة أحب ممارستها».

ويواجه المنتخب الأسترالي نظيره البرازيلي في تاونسفيل بولاية كوينزلاند يوم الجمعة، قبل أن يلتقيه مجدداً يوم الثلاثاء المقبل على ملعب لانغ بارك في برزبين، المدينة التي شهدت أول ظهور احترافي لهرينغتون قبل أقل من عامين.

وإلى جانب احتمال مواجهة نجوم من طراز فينيسيوس جونيور، تكتسب المباراة الثانية أهمية خاصة بالنسبة للمدافع الشاب، إذ لم يسبق له تمثيل منتخب بلاده على أرض مدينته.

وقال: «لا أطيق الانتظار. لطالما كان من أحلامي أن أمثل أستراليا في برزبين».

وأضاف: «سيحضر عدد كبير من أفراد عائلتي وأصدقائي لمشاهدتي، كما أننا سنواجه واحداً من أعظم المنتخبات في العالم. لا يوجد كثير من المنافسين الذين يضاهون البرازيل على الساحة الدولية».

وختم قائلاً: «أعتقد أن الجميع متحمسون لهذه المباراة. أنا متحمس، والجهاز الفني متحمس، وبرزبين جاهزة لها، بل إن ولاية كوينزلاند بأكملها تبدو مستعدة أيضاً. لا أطيق الانتظار لارتداء القميص».

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دي لا فوينتي يرفض اكتفاء إسبانيا بأمجادها قبل مواجهة إنجلترا

لن يسمح لويس دي لا فوينتي للاعبيه بالاسترخاء والاكتفاء بما حققوه هذا الصيف حين توجوا أبطالاً للعالم (أ.ف.ب)
لن يسمح لويس دي لا فوينتي للاعبيه بالاسترخاء والاكتفاء بما حققوه هذا الصيف حين توجوا أبطالاً للعالم (أ.ف.ب)
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TT

دي لا فوينتي يرفض اكتفاء إسبانيا بأمجادها قبل مواجهة إنجلترا

لن يسمح لويس دي لا فوينتي للاعبيه بالاسترخاء والاكتفاء بما حققوه هذا الصيف حين توجوا أبطالاً للعالم (أ.ف.ب)
لن يسمح لويس دي لا فوينتي للاعبيه بالاسترخاء والاكتفاء بما حققوه هذا الصيف حين توجوا أبطالاً للعالم (أ.ف.ب)

لن يسمح مدرب إسبانيا لويس دي لا فوينتي للاعبيه بالاسترخاء والاكتفاء بما حققوه هذا الصيف حين توجوا أبطالاً للعالم، مع عودتهم إلى المنافسات هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ تتويجهم على حساب الأرجنتين.

ورغم أنهم فرضوا هيمنتهم على أوروبا عام 2024 ثم أحرزوا كأس العالم هذا الصيف، يبحث الإسبان عن مواصلة التطور والتقدم عندما يواجهون إنجلترا السبت في دوري الأمم الأوروبية.

وقال دي لا فوينتي إنه، بعد الفوز على الأرجنتين في نهائي كأس العالم في نيوجيرسي في 19 يوليو (تموز)، كان يفكر بالفعل في المستقبل.

ووقّع المدرب البالغ 65 عاماً في وقت سابق من هذا الأسبوع عقداً جديداً يربطه بالمنتخب حتى عام 2032.

وقال دي لا فوينتي «في خضم الاحتفالات، وبعد دقيقتين أو ثلاث فقط، جاءني أحد اللاعبين وسألني: ماذا بقي لنا لنفوز به؟ حسناً، مباراة إنجلترا في 26 سبتمبر (أيلول)».

وأضاف: «هذا الفريق لا يتوقف أبداً. كأس العالم لا تكفي، علينا أن نصبح أفضل. ما حققناه لا يكفي للفوز في المباراة المقبلة».

وسيكون الهدف الكبير المقبل لإسبانيا كأس أوروبا 2028، حيث تملك فرصة لمحاكاة إنجاز الجيل الذهبي الذي فاز بكأس أوروبا 2008 وكأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012.

واعترف دي لا فوينتي بأن تكرار ذلك الإنجاز لن يكون سهلاً، قائلاً: «في الحياة من الصعب جداً الفوز، وعدد الخاسرين أكبر بكثير من عدد الفائزين»، مضيفاً: «تكرار النجاحات السابقة من حيث الألقاب... سنحاول أن نكون في موقع يسمح لنا بالمنافسة على الفوز».

وأضاف: «نحن الآن المنتخب الذي يرغب الجميع في هزيمته. وهذا دافع إضافي».

وتشكل إنجلترا بقيادة الألماني توماس توخل التي خسرت أمام إسبانيا في نهائي كأس أوروبا 2024، تذكيراً مباشراً بالمستوى الذي يُنتظر من أبطال العالم المحافظة عليه.

واستدعى دي لا فوينتي تشكيلة مشابهة إلى حد كبير لتلك التي أحرزت كأس العالم، استعداداً لمباريات دوري الأمم الأوروبية المقبلة أمام إنجلترا، وكرواتيا (في مرتين)، والتشيك.

ويبقى النجم الشاب لامين جمال الذي استعاد مستواه مع برشلونة، والقائد رودري أبرز ركائز المنتخب، وكلاهما من المرشحين للفوز بالكرة الذهبية، رغم بعض التغييرات في بقية القائمة.

فعاد لاعب وسط برشلونة فيرمين لوبيز بعد غيابه عن كأس العالم بسبب إصابة في القدم، كما استُدعي مجدداً مدافع ريال مدريد دين هاوسن.

وأفسحت إصابة الحارس جوان غارسيا المجال أمام حارس إنتر الإيطالي جوزيب مارتينيز، فيما قد يسجل مهاجم إسبانيول المتألق روبرتو فرنانديز ظهوره الأول مع «لا روخا»، بينما حصل إيفان فريسنيدا على استدعاء متأخر بديلاً من مدافع توتنهام الإنجليزي المصاب بيدرو بورو.

وقال دي لا فوينتي: «كيف يمكن ألا تكون هناك استمرارية مع لاعبين فازوا بكل شيء؟ لكن هذا لا يعني أننا لن نمنح الفرصة لمن يطرقون الباب».

وقاد ميكيل أويارزابال هجوم إسبانيا خلال معظم مشوارها في كأس العالم، بينما سجل فيران توريس هدف الفوز في النهائي، لكن فرنانديز قادر على فرض نفسه بعدما تم اختياره على حساب مهاجم ريال مدريد كارلوس إيسبي.

وسيظل هذا المركز، إلى جانب مراكز أخرى، موضع منافسة خلال منافسات دوري الأمم الأوروبية وفي الطريق إلى كأس أوروبا 2028، وهو ما يراه دي لا فوينتي أمراً مثالياً.

ورسالة المدرب واضحة ومفادها أن إسبانيا تسعى إلى التقدم والتطور رغم كل الألقاب التي أحرزتها، والمنافسة القوية داخل الفريق قد تساعد على توفير البيئة المناسبة لهذا التطور.

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أغيري يعود إلى «فالنسيا» لانتشاله من منطقة الهبوط حتى نهاية الموسم

خابيير أغيري (أ.ب)
خابيير أغيري (أ.ب)
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أغيري يعود إلى «فالنسيا» لانتشاله من منطقة الهبوط حتى نهاية الموسم

خابيير أغيري (أ.ب)
خابيير أغيري (أ.ب)

تعاقد نادي فالنسيا، اليوم الأربعاء، مع مدرب منتخب المكسيك السابق خابيير أغيري حتى نهاية الموسم، ليحل محل المدرب المؤقت أوسكار سانشيز، الذي كان قد حلّ بدوره محل كارلوس كوربيران، الأسبوع الماضي.

ويعود أغيري إلى كرة القدم الإسبانية بعد غيابٍ دامَ عامين، تولّى خلالهما تدريب المنتخب المكسيكي. وفي كأس العالم لهذا العام، قاد أغيري المكسيك إلى أول فوز لها في مرحلة خروج المغلوب في البطولة منذ عام 1986 على أرضها، قبل أن تخسر 3-2 أمام إنجلترا في دور الـ16.

وسيكون فالنسيا هو النادي الإسباني السابع الذي يديره أغيري. ويحق للنادي تمديد عقده لمدة عام إضافي.

وبعد حصد نقطة واحدة من مبارياته الخمس الأولى، أقال فالنسيا كوربيران، وتولّى سانشيز المسؤولية في المباراتين التاليتين في «الدوري الإسباني» قبل فترة التوقف الدولية، حيث فاز فالنسيا على ألافيس، ثم خسر أمام ريال سوسيداد.

وبذلك يظل فالنسيا في المركز التاسع عشر في الترتيب برصيد 4 نقاط.

وفي 13 سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلن النادي رحيل الرئيس التنفيذي لشؤون كرة القدم رون غورلاي وكوربيران، وأعاد براوليو فاسكيز لتولّي منصب المدير الرياضي، للمرة الثانية في اليوم نفسه.

وسيتولى الثنائي المتمرس، أغيري وفاسكيز، الآن، مهمة إخراج فالنسيا من منطقة الهبوط في «الدوري الإسباني»، وهي معركة أصبحت مألوفة للفريق في المواسم الأخيرة.

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