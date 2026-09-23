مبابي يترقب مواجهة كلوب: «أحد أفضل المدربين في آخر 20 عاماً»

قال كيليان مبابي، نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم، إنه يتفهم حالة الحماس الكبيرة المحيطة بالظهور الأول ليورغن كلوب في منصب المدير الفني للمنتخب الألماني، خلال مواجهة هولندا في دوري الأمم الأوروبية غداً الخميس.

وقال مبابي لصحيفة «بيلد الأسبوعية» اليوم الأربعاء: «بالتأكيد، هذا صحيح. كلوب أحد أفضل المدربين خلال آخر 20 عاماً».

وأضاف: «غوزيه مورينيو، كلوب، هناك مدربون يتمنى كل لاعب العمل معهم. من الرائع أن نراه مجدداً على خط الملعب. أتطلع إلى المباراة المقبلة أمامه».

وبعد أن قضى نحو عام ونصف العام في منصب الرئيس العالمي لكرة القدم في ريد بول، تولى كلوب، المدرب السابق لليفربول وبوروسيا دورتموند، قيادة المنتخب الألماني خلفاً ليوليان ناغلسمان، الذي رحل عن منصبه عقب خروج ألمانيا من كأس العالم من دور الـ32.

وعلى الجانب الآخر، بلغ المنتخب الفرنسي الدور قبل النهائي في البطولة، قبل أن يودع المنافسات على يد إسبانيا التي توجت باللقب في النهاية. ورغم الأداء المخيب لألمانيا في البطولة، أكد مبابي احترامه الكبير للمنافس الأوروبي.

وقال: «لدي دائماً احترام كبير لألمانيا، بغض النظر عن اسم المدرب. لا تزال ألمانيا واحداً من أفضل الفرق في العالم».

وأضاف: «بالطبع، لم يمر المنتخب بأفضل فتراته مؤخراً، لكن هذا يمكن أن يحدث دائماً. ألمانيا فازت بكأس العالم أربع مرات، أي ضعف عدد مرات فوز فرنسا. سأكون مجنوناً إذا لم أحترم ألمانيا».

وأكد مبابي أيضاً أن كلوب كان يرغب في ضمه إلى ليفربول خلال فترة عمله مدرباً للفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستطرد المهاجم الفرنسي يقول: «كنت أتمنى كثيراً الانضمام إليه في ذلك الوقت»، لكنه أوضح أن الانتقال كان مبكراً بالنسبة لمسيرته الاحترافية في تلك المرحلة.

وأكمل: «لم أكن مستعداً للرحيل عن بلدي. كنت أرغب في العودة إلى مسقط رأسي، باريس. كنت قد لعبت مع موناكو لمدة عام واحد فقط، وكنت بحاجة إلى البقاء في محيطي المألوف حتى أشعر بالراحة. ولهذا السبب انتقلت إلى باريس سان جيرمان».

ولعب مبابي مع سان جيرمان في الفترة من 2018 إلى 2025 قبل أن ينتقل إلى ريال مدريد، حيث يلعب حالياً تحت قيادة المدرب غوزيه مورينيو.