«ما هذا بحق الجحيم؟»... ألكاراس يواجه زفيريف بشأن لحظة التتويج في نيويورك

كشف الألماني ألكسندر زفيريف لمنافسه الإسباني كارلوس ألكاراس عما كان يدور في ذهنه عند نقطة حسم نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس في وقت سابق من الشهر الجاري، قائلاً: «لا شيء على الإطلاق».

وتُوِّج زفيريف بلقبه الأول في فلاشينغ ميدوز بعد فوزه على الأميركي بن شيلتون، بأربع مجموعات، لكنه عاد إلى الخط الخلفي كأنه يستعد لشوط آخر، حتى بعد أن ارتكب منافسه خطأ بضربة طويلة منحت الألماني نقطة الفوز بالمباراة واللقب.

وقال زفيريف، رداً على سؤال من ألكاراس عن تلك اللحظة، بينما كان لاعبو فريق أوروبا يستعدون للمشاركة في كأس ليفر: «كنت أعتقد أن النتيجة أصبحت 4-1».

وأضاف مازحاً: «لو كانت النتيجة 5-2 لكنت متوتراً للغاية، بلا شك. لم يكن هناك أي شيء يدور في ذهني. وهذا ما يساعد أحياناً، أتعلم؟ عندما تكون غبيا ًبعض الشيء، فإن ذلك يساعد»، قبل أن ينفجر ضاحكاً.

أما ألكاراس، الذي ودَّع البطولة من دور الثمانية، فقال إنه لم يستوعب ما حدث في تلك اللحظة.

وأضاف الإسباني: «كنت أشاهد المباراة في المنزل وقلت لنفسي: ما الذي يحدث بحق الجحيم؟».

ويتطلع فريق أوروبا إلى استعادة لقب كأس ليفر بعدما خسر أمام فريق العالم العام الماضي في سان فرنسيسكو.

وتنطلق البطولة، التي تستمر ثلاثة أيام، يوم الجمعة في لندن. ويضم الفريق الأوروبي أيضاً كاسبر رود، وفلافيو كوبولي، وياكوب منشيك، ورافائيل خودار.

في المقابل، يضم فريق العالم: تيلور فريتز، وليرنر تيان، وبراندون ناكاشيما، وأليكس دي مينو، وألكسندر بوبليك، وفرنسيسكو سيروندولو.