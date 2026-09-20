باسكال غروس ينهي مسيرته الدولية مع منتخب ألمانيا

أعلن باسكال غروس، لاعب وسط برايتون الإنجليزي، إنهاء مسيرته مع المنتخب الألماني، مفضلاً التركيز على مشواره مع ناديه وإفساح المجال أمام اللاعبين الشباب.

وقال غروس، البالغ من العمر 35 عاماً، إنه اتخذ قرار اعتزال اللعب الدولي عقب مشاركته مع ألمانيا في كأس العالم الأخيرة؛ حيث خاض 19 مباراة دولية، وسجل هدفاً واحداً منذ ظهوره الأول مع المنتخب في سبتمبر (أيلول) 2023.

وأوضح غروس عقب فوز برايتون على آرسنال 3-صفر في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت: «لم أعلن اعتزالي رسمياً الآن، لكنني اعتزلت بالفعل. انتهى الأمر بالنسبة لي بعد كأس العالم».

وأضاف: «أعتقد أن الوقت حان أيضاً لكي أتمنى للجيل الجديد كل التوفيق وأن أسانده. ما زلت أستمتع بلعب كرة القدم مع النادي، وأعتقد أن إعادة بناء المنتخب الألماني أمر جيد».

ولم يوجد غروس ضمن قائمة تضم 44 لاعباً اختارها المدرب الجديد للمنتخب الألماني يورغن كلوب لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية المقبلة.

وشارك غروس بديلاً في آخر مبارياته الدولية خلال خسارة ألمانيا أمام الإكوادور 1-2 في دور المجموعات بكأس العالم.

وبات غروس ثالث لاعب ينهي مسيرته الدولية مع ألمانيا بعد كأس العالم، بعد الحارس مانويل نوير، والمدافع أنطونيو روديغر.

وعاد غروس إلى برايتون في يناير (كانون الثاني) الماضي قادماً من بوروسيا دورتموند، بعدما سبق له اللعب مع الفريق الإنجليزي بين عامي 2017 و2024، وسجل أحد أهداف الفوز على آرسنال.