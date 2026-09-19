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الرياضة رياضة عالمية

«لا ليغا»: رايو فايكانو يتعادل مع أوساسونا

أوساسونا تعادل على ملعبه مع ضيفه رايو فايكانو (إ.ب.أ)
أوساسونا تعادل على ملعبه مع ضيفه رايو فايكانو (إ.ب.أ)
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«لا ليغا»: رايو فايكانو يتعادل مع أوساسونا

أوساسونا تعادل على ملعبه مع ضيفه رايو فايكانو (إ.ب.أ)
أوساسونا تعادل على ملعبه مع ضيفه رايو فايكانو (إ.ب.أ)

اكتفى فريق أوساسونا بالتعادل على ملعبه مع ضيفه رايو فايكانو بنتيجة 1-1، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم أوساسونا أولاً عن طريق المهاجم الكرواتي أنتي بودمير في الدقيقة السادسة عشرة، ثم تعادل المتألق سرخيو كاميلو لفايكانو في الدقيقة 50، مُسجلاً هدفه السابع هذا الموسم.

رفع هذا التعادل رصيد رايو فايكانو إلى 8 نقاط في المركز الثامن، وهو نفس رصيد أوساسونا أيضاً، الذي يحتل المركز التاسع بفارق الأهداف.

ويلعب أوساسونا بعد العطلة الدولية في الجولة الثامنة مع أتلتيك بلباو، أما رايو فايكانو فيحل ضيفاً على ريال بيتيس.

وكان فايكانو قد فاز الجولة الماضية على إسبانيول 2-1، أما أوساسونا فقد تعرض لخسارة ثقيلة ضد مضيفه أتلتيكو مدريد صفر-4.

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روفن شرودر المدير الرياضي لنادي بوروسيا مونشنغلادباخ (نادي بوروسيا مونشنغلادباخ)
روفن شرودر المدير الرياضي لنادي بوروسيا مونشنغلادباخ (نادي بوروسيا مونشنغلادباخ)
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غلادباخ الألماني يقترب من التعاقد مع مدرب جديد

روفن شرودر المدير الرياضي لنادي بوروسيا مونشنغلادباخ (نادي بوروسيا مونشنغلادباخ)
روفن شرودر المدير الرياضي لنادي بوروسيا مونشنغلادباخ (نادي بوروسيا مونشنغلادباخ)

اقترب نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني من التعاقد مع مدرب جديد خلفاً لإويجين بولانسكي.

وقال المدير الرياضي روفن شرودر لشبكة «سكاي سبورتس» التلفزيونية، قبل مباراة الفريق أمام ماينز السبت، إن أحد المرشحين بات الأقرب لتولي قيادة الفريق، لكنه رفض الكشف عن هويته.

وأوضح شرودر أن المدرب الجديد يجب أن يكون «شخصاً يتمتع بقدر معين من الخبرة، وأثبت قدرته على التعامل مع المواقف الصعبة»، مضيفا: «مونشنغلادباخ نادٍ كبير للغاية، وله تاريخ عريق».

وخسر مونشنغلادباخ مبارياته الثلاث الأولى في الدوري الألماني، ما أدى إلى رحيل بولانسكي قبل أسبوع. ويتولى يان موريتس فيشته المسؤولية مؤقتاً خلال مواجهة ماينز، قبل فترة التوقف الدولي التي تستمر ثلاثة أسابيع.

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الرياضة كرة القدم الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

تشاكا قائد سويسرا يخضع للتحقيق بتهمة التزوير

قائد المنتخب السويسري لاعب نادي سندرلاند غرانيت تشاكا (رويترز)
قائد المنتخب السويسري لاعب نادي سندرلاند غرانيت تشاكا (رويترز)
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تشاكا قائد سويسرا يخضع للتحقيق بتهمة التزوير

قائد المنتخب السويسري لاعب نادي سندرلاند غرانيت تشاكا (رويترز)
قائد المنتخب السويسري لاعب نادي سندرلاند غرانيت تشاكا (رويترز)

أكدت شرطة مدينة لوزيرن لـ«وكالة الأنباء الألمانية» أن قائد المنتخب السويسري، غرانيت تشاكا، يخضع لتحقيق جنائي للاشتباه في حصوله على شهادات تطعيم مزورة ضد فيروس كورونا.

وذكرت تقارير إخبارية سويسرية، من بينها صحيفة «بليك»، أن تشاكا حصل على الشهادات من طبيبه دون أن يكون قد تلقى التطعيم. ويخضع الطبيب أيضاً للتحقيق بتهمة تقديم شهادات مزورة.

وقال المتحدث باسم النيابة العامة في لوزيرن، سيمون كوب، إن التحقيق سيحدد «ما إذا كان هناك سلوك ذو صلة بالقانون الجنائي فيما يتعلق باحتمالية الحصول على شهادة مزورة عن طريق الخداع أو تزوير الوثائق أو كلا الأمرين».

وأشارت صحيفة «بليك» إلى أن تشاكا، الذي يلعب حالياً في نادي سندرلاند الإنجليزي، أصيب بفيروس كورونا في عام 2021 وبداية عام 2022.

وأكد المتحدث باسم تشاكا، أندرياس بانتيل، لـ«وكالة الأنباء الألمانية» أن اللاعب لن يدلي بأي تصريح علني حتى يتم الاستماع إليه من قِبل النيابة العامة، وأنه يملك تأكيداً من الطبيب المعالج بأنه تلقى التطعيم في يناير (كانون الثاني) 2022 وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.

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«البريميرليغ»: توتنهام يسجل أخيراً... ويواصل الانهيار

الإحباط على وجه دومينيك سولانكي لاعب «السبيرز» بعد الخسارة من «الفيلانز» (رويترز)
الإحباط على وجه دومينيك سولانكي لاعب «السبيرز» بعد الخسارة من «الفيلانز» (رويترز)
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«البريميرليغ»: توتنهام يسجل أخيراً... ويواصل الانهيار

الإحباط على وجه دومينيك سولانكي لاعب «السبيرز» بعد الخسارة من «الفيلانز» (رويترز)
الإحباط على وجه دومينيك سولانكي لاعب «السبيرز» بعد الخسارة من «الفيلانز» (رويترز)

واصل فريق توتنهام هوتسبير النتائج السلبية بالخسارة على أرضه ووسط جماهيره أمام أستون فيلا بنتيجة 2-3 ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت.

فشل الفريق اللندني في مصالحة جماهيره بعد الخسارة 1-3 أمام ليفربول الثلاثاء الماضي ليودع بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية (كاراباو)، لتزداد الضغوط على المدرب الإيطالي روبرتو دي زيربي، المدير الفني لتوتنهام.

من خطأ دفاعي ساذج لأندرو روبرتسون ظهير أيسر توتنهام في إبعاد كرة ضالة داخل منطقة الجزاء، ليمررها أبو بكر كامارا إلى يوهان مانزامبي ليسدد بسهولة في الشباك، ويتقدم أستون فيلا بهدف في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، هز توتنهام شباك منافسه بهدف للغاني محمد قدوس في الدقيقة 60 لكن تقنية حكم الفيديو المساعد «فار» تدخلت بإلغاء الهدف لوجود تسلل ضد أندرو روبرتسون.

وزادت الأمور تعقيداً على توتنهام باستقبال مرماه هدفاً ثانياً سجله السنغالي نيكولاس جاكسون في الدقيقة 67 بعد هجمة مرتدة.

وأضاف إيمي بوينديا الهدف الثالث للضيوف بتسديدة قوية من مسافة بعيدة، استقرت في المقص الأيسر في الدقيقة 79.

ومن تمريرة لقدوس، قلص كونور غالاغر الفارق لتوتنهام في الدقيقة 86، ليسجل أول أهداف الفريق اللندني في الدوري هذا الموسم، تزامناً مع مغادرة جماهير «السبيرز» للمدرجات من شدة الحسرة على خسارة جديدة.

وأضاف المدافع الهولندي، يان بول فان هيكي هدفاً ثانياً لتوتنهام بعد فوات الأوان في الدقيقة 98.

بهذه النتيجة، يتلقى توتنهام خسارته الثالثة ليتجمد رصيده عند نقطتين في المركز الثامن عشر، بينما حقق أستون فيلا فوزه الأول في مشواره بالدوري هذا الموسم ليرفع رصيده إلى 4 نقاط، ويقفز للمركز الخامس عشر في آخر جولة قبل التوقف الدولي.

وفي الجولة القادمة سيخوض توتنهام اختباراً صعباً خارج ملعبه أمام مانشستر يونايتد يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) على ملعب «أولد ترافورد»، بينما سيلتقي أستون فيلا في اليوم نفسه مع ضيفه برينتفورد الذي اكتسح تشيلسي بثلاثية دون رد، الجمعة.

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