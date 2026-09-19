«لا ليغا»: رايو فايكانو يتعادل مع أوساسونا

اكتفى فريق أوساسونا بالتعادل على ملعبه مع ضيفه رايو فايكانو بنتيجة 1-1، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم أوساسونا أولاً عن طريق المهاجم الكرواتي أنتي بودمير في الدقيقة السادسة عشرة، ثم تعادل المتألق سرخيو كاميلو لفايكانو في الدقيقة 50، مُسجلاً هدفه السابع هذا الموسم.

رفع هذا التعادل رصيد رايو فايكانو إلى 8 نقاط في المركز الثامن، وهو نفس رصيد أوساسونا أيضاً، الذي يحتل المركز التاسع بفارق الأهداف.

ويلعب أوساسونا بعد العطلة الدولية في الجولة الثامنة مع أتلتيك بلباو، أما رايو فايكانو فيحل ضيفاً على ريال بيتيس.

وكان فايكانو قد فاز الجولة الماضية على إسبانيول 2-1، أما أوساسونا فقد تعرض لخسارة ثقيلة ضد مضيفه أتلتيكو مدريد صفر-4.