فليك: يامال يستحق الكرة الذهبية!

قال هانزي فليك، مدرب برشلونة، إن لامين يامال نجم الفريق الكاتالوني يستحق الفوز بالكرة الذهبية، مضيفاً أنه يتمنى انتهاء الضجة المثارة حول تحديد هوية الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

أثار يامال (19 عاماً) ضجة واسعة بشأن رأيه في المرشحين للجائزة المرموقة، وذلك خلال مقابلة مع قناة «موفيستار بلس».

وأشار يامال الفائز بلقبي الدوري والسوبر المحلي مع برشلونة وكأس العالم مع منتخب إسبانيا إلى أنه يرى نفسه وكيليان مبابي نجم ريال مدريد، الأقرب للفوز بالجائزة، مضيفاً أن ألقابه تمنحه أفضلية للفوز بهذه الجائزة التي ستُسلَّم في حفل سيقام في لندن الشهر المقبل.

وقال فليك في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، قبل مواجهة راسينغ سانتاندير في الدوري الإسباني مساء الأربعاء: «اختيار أفضل لاعب في العالم سؤال صعب الإجابة عنه، بإمكاني الحديث عن يامال فقط، ولن أتحدث عن مبابي».

أضاف المدرب الألماني: «لامين يقدم أداءً رائعاً في الملعب، ويعبر عن رأيه بوضوح وثقة، كنت أفضّل ألا يتحدث بهذه الطريقة، لكنه صريح، وسأدعمه».

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «أتفق معه بأنه يستحق الفوز بالجائزة بعدما توج بلقبين مع برشلونة وكأس العالم مع إسبانيا، وهناك العديد من اللاعبين الرائعين، وأتمنى أن ينتهي هذا الجدل».

وتابع: «أتمنى أيضاً ألا يؤثر ذلك على تركيز اللاعبين، فالجوائز والألقاب ستأتي في التوقيت المناسب، وعلينا العمل بتركيز وجدية، وبعدها ستأتي النتائج تباعاً».

وقال فليك أيضاً: «الفوز بالكرة الذهبية أو أي جائزة أخرى لا يهم، بل الأهم هو إنجازات الفريق».

وحقق برشلونة العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته الست هذا الموسم، منها فوز كاسح على فينورد الهولندي بنتيجة 5-1 في انطلاقة مشواره بدوري أبطال أوروبا.

وحذر فليك لاعبيه من الاستهانة بمواجهة راسينغ سانتاندير.

قال المدرب الألماني: «لا نفكر إلا في الفوز بكل مباراة، وتركيزنا حالياً على مباراة الأربعاء، سنلعب وسط جماهيرنا أمام فريق مميز، ولن تكون مواجهة سهلة؛ لذا يجب أن نؤدي بتركيز عالٍ».