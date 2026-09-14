العاجي سيكو فوفانا يضع حداً لمسيرته الدولية

وضع لاعب خط الوسط العاجي سيكو فوفانا حداً لمسيرته الدولية الاثنين عن 31 عاماً، بعدما ارتدى قميص بلاده في 34 مباراة دولية تُوج خلالها بلقب كأس أمم أفريقيا 2024 على أرضه.

وقال فوفانا على «إنستغرام»: «حان وقت طيّ هذه الصفحة. أشعر بالفخر والامتنان العميقين لحصولي على فرصة تمثيل بلادي».

وأضاف: «الفوز بأغلى لقب في القارة حلم طفولة تحقق، وستبقى هذه الذكريات محفورة في أذهان ملايين العاجيين. سأظل دائماً المشجع الأول لـ(الفيلة)، وأتطلع بشوق لرؤية هذا الجيل الجديد يكتب تاريخه الخاص. لدينا وفرة من المواهب».

وبعدما لعب سابقاً لأودينيزي الإيطالي ولانس الفرنسي، وفي الدوري السعودي مع النصر والاتفاق، يدافع حالياً عن ألوان بورتو البرتغالي على سبيل الإعارة من رين الفرنسي.

وفرض نفسه أساسياً في خط وسط منتخب ساحل العاج، إلى جانب فرانك كيسييه وجان-ميشال سيري، خلال حملة الفوز بكأس أمم أفريقيا، وسجل سبعة أهداف لفريق «الفيلة».

وشارك أساسياً في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 خلال الفوز على الإكوادور 1-0، ثم دخل بديلاً في الخسارة أمام ألمانيا 1-2، ولم يلعب بعدها. وخرج منتخب بلاده من دور الـ32 على يد النرويج بخسارته 1-2.

وعاد الفرنسي هيرفي رينارد (57 عاماً) الشهر الماضي لتدريب ساحل العاج للمرة الثانية، بعدما سبق أن تولى المهمة بين عامَي 2014 و2015، وقاده خلالها إلى التتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية عام 2015.