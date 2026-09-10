دي لا فوينتي: الكرة الذهبية يجب أن تكون «إسبانية» هذه المرة

أكّد لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، أن جائزة الكرة الذهبية يجب أن تذهب لأحد لاعبي فريقه.
وعقد المدرب مؤتمراً صحافياً الخميس للحديث عن مباريات دوري الأمم الأوروبية خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.
وقال دي لا فوينتي: «يجب أن يفوز لاعب كرة قدم إسباني بالكرة الذهبية هذا العام. أنا أدعم دائماً المنتجات الوطنية، ولا سيما تلك التي تحمل شعار (صُنع في إسبانيا)».
وتابع قائلاً: «نحن نتمتع بمستوى عالمي من حيث التدريب والأداء والجودة. وبالمناسبة، ألاحظ غياب اسم ميكيل أويارزابال عن قائمة المرشحين؛ يبدو أن الشخص المسؤول عن تدوين الأسماء قد أسقط الورقة ولم يدرج اسمه».
وفي حديثه عن مرشح آخر، أضاف المدرب: «أعتقد أن لامين يامال قادر على الفوز بالكرة الذهبية لأنه إسباني ولاعب رائع. إذا لم يحدث ذلك هذا العام، فسيحدث في المستقبل؛ ولا أعتقد أن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً ليفوز بها. أراه يقدم أداءً متميزاً في بداية هذا الموسم، ونريد الاستمتاع بموهبته لسنوات عديدة مقبلة».