عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:21 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

الدوري الأميركي: ميسي يقود إنتر ميامي إلى التعادل مع شيكاغو فاير

ميسي يحتفل مع زملائه بالتعادل (أ.ف.ب)
ميسي يحتفل مع زملائه بالتعادل (أ.ف.ب)
TT
TT

الدوري الأميركي: ميسي يقود إنتر ميامي إلى التعادل مع شيكاغو فاير

ميسي يحتفل مع زملائه بالتعادل (أ.ف.ب)
ميسي يحتفل مع زملائه بالتعادل (أ.ف.ب)

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم للتعادل 1-1 مع شيكاغو فاير، بعدما صنع هدف التعادل الذي سجله كاسيميرو بعد أن تقدم الفريق المنافس بهدف مبكر سجله روبرت ليفاندوفسكي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن ليفاندوفسكي أحرز هدف التقدم في الدقيقة العاشرة على ملعب سولدجر فيلد، بعدما حول إلى داخل الشباك كرة عرضية من أندرو جوتمن من الجهة اليسرى بتسديدة مباشرة.

وحافظ الفريق صاحب الأرض على تقدمه حتى نهاية الشوط الأول قبل أن يتمكن إنتر ميامي من إدراك التعادل في الشوط الثاني.

وأرسل ميسي (39 عاماً)، الذي أعلن اعتزاله اللعب الدولي مع المنتخب الأرجنتيني، وتوصل - بحسب تقارير - في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى اتفاق ليصبح المساهم الأكبر في نادي «إلدينسي» الإسباني المنافس في دوري الدرجة الثانية، ركلة ركنية في الدقيقة 48 حولها كاسيميرو بضربة رأسية إلى داخل المرمى.

وهذا الهدف هو الثالث على التوالي لكاسيميرو بضربة رأس خلال ثلاث مباريات، منذ انتقاله إلى صفوف الفريق قادماً من مانشستر يونايتد.

وبهذه النتيجة، ابتعد إنتر ميامي بفارق 7 نقاط عن ناشفيل، متصدر القسم الشرقي في الدوري الأميركي، بينما يحتل شيكاغو المركز الرابع بفارق 5 نقاط إضافية خلف إنتر ميامي.

وفي بقية المباريات، فاز أورلاندو سيتي على أتلانتا يونايتد 3 -2، وتورونتو على ناشفيل 2 – 1، ودي سي يونايتد على كولومبوس كرو بذات النتيجة، وشارلوت على مونتريال إمباكت بذات النتيجة، وفيلادلفيا يونيون على سينسيناتي 5 - صفر.

كما فاز نيو إنغلاند على نيويورك سيتي 2 - 1، ودالاس على مينيسوتا يونايتد 2 - 1، وهيوستن دينامو على ريال سالت ليك بذات النتيجة، ولوس أنجليس على نيويورك ريد بول 2 - صفر، وفانكوفر وايتكابس على لوس أنجليس جالاكسي 3 - صفر، وإيرثكويكس على سان دييغو 3 - 2.

مواضيع
ميسي كرة القدم الرياضة بريطانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

ميسي يقترب من شراء نادي إلدينسي بالدرجة الثانية في إسبانيا

رياضة عالمية ميسي (أ.ف.ب)

ميسي يقترب من شراء نادي إلدينسي بالدرجة الثانية في إسبانيا

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية عدة أن ليونيل ميسي اقترب من إتمام صفقة شراء نادي «سي دي إلدينسي» المنافس في دوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم.

«الشرق الأوسط» (ميامي (الولايات المتحدة))
رياضة عالمية هاري كين يدخل سباق الكرة الذهبية بقوة (رويترز)
رياضة عالمية

ساعات تفصل نجوم العالم عن قائمة الكرة الذهبية... وكأس العالم يعيد رسم السباق

تتجه أنظار كرة القدم العالمية، الثلاثاء، إلى الكشف عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2026.

مهند علي (القاهرة)
رياضة عالمية ميسي يحتفل مع اللاعبين (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

ميسي يصنع هدفين... وإنتر ميامي يتعادل مع أتلانتا

صنع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفي إنتر ميامي في تعادله مع أتلانتا يونايتد 2-2 ضمن الدوري الأميركي لكرة القدم، في أول مباراة يخوضها منذ إعلانه الاعتزال.

«الشرق الأوسط» (ميامي)
رياضة عالمية ليونيل ميسي (د.ب.أ)
رياضة عالمية

تكريم ميسي بدقيقة تصفيق في الدوريات الأرجنتينية

سوف تتوقف جميع مباريات كرة القدم للرجال والنساء في الأرجنتين بحلول الدقيقة العاشرة، ولمدة دقيقة، تكريماً للأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.

«الشرق الأوسط» (بوينس آيرس)
بروفايل دموع ميسي بعد أن خسر نهائي مونديال 2026 (أ.ف.ب)
الرياضة

بروفايل ليونيل ميسي... رحلة «البرغوث» من أزقة الأرجنتين إلى فصول الوداع الأخير

قصة الفتى الذي رَوّض المستديرة، من منديل برشلونة الورقي إلى معانقة الذهب في الدوحة، مسيرة ملحمية لساحر أرجنتيني تربع على عرش كرة القدم بـ8 كرات ذهبية.

كوثر وكيل (لندن)
الرياضة رياضة عالمية

ألعاب قوى: دوبلانتيس يتصدر نخبة المشاركين في «البطولة المطلقة»

أرمان «موندو» دوبلانتيس (إ.ب.أ)
أرمان «موندو» دوبلانتيس (إ.ب.أ)
TT
TT

ألعاب قوى: دوبلانتيس يتصدر نخبة المشاركين في «البطولة المطلقة»

أرمان «موندو» دوبلانتيس (إ.ب.أ)
أرمان «موندو» دوبلانتيس (إ.ب.أ)

يتصدر السويدي أرمان «موندو» دوبلانتيس قائمة النجوم في تجمّع أفضل المصنفين عالمياً بألعاب القوى المشاركين في «البطولة المطلقة»، (ألتيميت تشامبيونشيب)، في أولى نسخها في بودابست خلال عطلة نهاية الأسبوع.

واعتباراً من الجمعة، سيجتمع نحو 381 رياضياً من 65 اتحاداً لخوض ثلاث أمسيات من المنافسات في ملعب «سيفوتسكي دجيولا» الذي استضاف بطولة العالم عام 2023، حيث سيتنافسون على جوائز مالية قياسية يبلغ مجموعها 10 ملايين دولار.

ومن بين المتأهلين مباشرةً إلى هذه البطولة الختامية للموسم، 26 بطلاً أولمبياً في باريس 2024، و26 بطل عالم من نسخة طوكيو العام الماضي، و25 فائزاً في الدوري الماسي لموسم 2026، إضافةً إلى أفضل المتنافسين في العام بناءً على نظام التأهل عبر التصنيف العالمي.

ولا توجد حصص مخصصة للدول، إذ يعتمد التأهل حصراً على الأداء.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباستيان كو: «أنشأنا بطولة (ألتيميت) لضمان أن يُختتم كل موسم لألعاب القوى ببطولة عالمية كبرى، بطولة ذات معنى حقيقي للرياضيين والجماهير ووسائل الإعلام والجهات الناقلة»، مشيراً إلى أن عام 2026 لا يشهد بطولة عالم ولا أولمبياداً.

وأضاف: «هدفنا الأساسي هو تعزيز جمهورنا العالمي عبر البث، لذا فهي مصممة دون تردد من أجل التلفزيون لإشراك الجهات الناقلة بطريقة جديدة، تساعد على إبراز الأبطال الوطنيين أكثر».

وعلى المضمار، ستضم الأدوار نصف النهائية في سباقات 100م و200م و400م و800م حواجز، و100م/110م حواجز، و400م حواجز، 8 عدائين لكل منها، ويتأهل الأربعة الأوائل في كل دور نصف نهائي إلى النهائي. أما سباقات 1500م و5000م والتتابع فستكون نهائيات مباشرة.

وستكون جميع منافسات الميدان نهائيات مباشرة، باستثناء عدم وجود مكان لرمي الجلة ورمي القرص ورمي المطرقة للسيدات.

وستشمل المنافسات مسابقة الوثب الطويل، مع غياب لافت للوثب الثلاثي للرجال، والرميات ستكون في أربع جولات، مع ضمان محاولتين لكل من المتنافسين الثمانية.

سيحصل كل بطل وبطلة في مسابقة «البطولة المطلقة» على الجائزة الكبرى البالغة 150 ألف دولار، وهو مبلغ وصفه الاتحاد الدولي بأنه يغيّر قواعد اللعبة في رياضة كثيراً ما تُعد ناقصة التمويل.

لكن كل رياضي سيحصل على جائزة مالية: فمثلاً، سيحصل صاحب المركز الثامن في مسابقة فردية على 10 آلاف دولار.

وقال كو عن الفعاليات الـ28 التي تُقدَّم بصيغة سريعة الإيقاع ومصممة خصيصاً للتلفزيون: «لدينا صندوق جوائز بقيمة 10 ملايين دولار يعود فيه كل رياضي يشارك إلى منزله بشيء ما (جائزة مالية)».

وسيواجه بطل العالم والأولمبياد في القفز بالزانة دوبلانتيس، الذي حسّن رقمه القياسي العالمي إلى 6.31م في وقت سابق من هذا العام، مجموعة تضم اليوناني إيمانويل كارالِس الذي تخطى 6.20م هذا الموسم ويصل إلى بودابست بصفته بطل الدوري الماسي.

وانسحب دوبلانتيس من نهائيات الدوري الماسي في بروكسل كإجراء احترازي لشعوره بشد في ساقه، مما أثار تساؤلات حول مدى جاهزيته البدنية قبل الحدث في المجر.

وسيشارك أيضاً عدد آخر من محطمي الأرقام القياسية العالمية هذا الموسم: الأميركي جاكوبي ثارب في سباق 110م حواجز، ومواطنته ماساي راسل في 100م حواجز، والبرازيلي أليسون دوس سانتوس في حواجز 400 م.

ومن بين الأبطال الأولمبيين الآخرين المشاركين الأميركية غابي توماس، والدومينيكانية ماريليدي بولينو، والبريطانية كيلي هودجكينسون، والأوكرانية ياروسلافا ماهوتشيك، والبُتسواني ليتسيلي تيبوغو، والكندي إيثان كاتزبرغ.

ويُعد أبطال العالم: الأميركية ميليسا جيفرسون-وودن، والجامايكي أوبليك سيفيل، والبُتسواني كولين كيبيناتشيبي، من بين المتنافسين أيضاً.

يعد برنامج سباقات المسافات المتوسطة جذاباً بشكل خاص، إذ يضم سباق 800م للسيدات المتصدرة عالمياً؛ السويسرية أودري فيرو، والبطلة الأولمبية كيلي هودجكينسون، والهولندية فيمكه برودرز-بول.

في المقابل، سيغيب بطل العالم الأولمبي في سباق 100م الأميركي نواه لايلز بسبب الإصابة، ومواطنته بطلة الأولمبياد والعالم في الوثب الطويل تارا ديفيس-وودهول التي أُصيبت بارتجاج في المخ إثر حادث سيارة الأسبوع الماضي.

وقال كو: «نريد أن نقدم لجماهيرنا ألعاب قوى لم يروها من قبل، بأفضل الرياضيين في هذه الرياضة ليتنافسوا وجهاً لوجه في مهرجان رياضي مليء بالشغف والحماس، مع الصوت والضوء والابتكار».

وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذا هو الهدف المقدس لجميع الرياضات. كيف تصل إلى جميع الجماهير بطريقة مألوفة لديهم؟».

ومن جهته، قال دوبلانتيس إن البطولة ستكون «القمة المطلقة في عام لا تُقام فيه بطولة عالمية ولا أولمبياد».

وأضاف: «حتى مع عدد أقل من المسابقات، ستُقام 26 مسابقة فردية خلال ثلاث أمسيات فقط. الوتيرة ستكون جنونية».

مواضيع
العاب القوى رياضة مونديال ألعاب القوى المجر
الرياضة رياضة عالمية

دوري الأبطال: أرتيتا يشيد بقائده أوديغارد ويصفه بـ«الاستثنائي»

ميكل أرتيتا (أ.ف.ب)
ميكل أرتيتا (أ.ف.ب)
TT
TT

دوري الأبطال: أرتيتا يشيد بقائده أوديغارد ويصفه بـ«الاستثنائي»

ميكل أرتيتا (أ.ف.ب)
ميكل أرتيتا (أ.ف.ب)

أشاد المدرب الإسباني لنادي آرسنال الإنجليزي، وصيف بطل الموسم الماضي، ميكل أرتيتا بقائد «المدفعجية» الدولي النرويجي مارتن أوديغارد صاحب هدف الفوز على المضيف نابولي الإيطالي 1 - 0 الأربعاء في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وسجل أوديغارد هدف الفوز على ملعب دييغو أرماندو مارادونا بتسديدة صاروخية في الدقيقة 75، في ليلة سدد خلالها آرسنال 26 كرة، وهو رقم قياسي للنادي خارج أرضه في المسابقة. وبدأ أوديغارد موسم 2026 - 2027 بصورة مذهلة، مسجلاً 4 أهداف في 5 مباريات، بينها هدفا الفوز المتتاليان أمام تشيلسي (2 - 1) ونابولي.

ويشكّل ذلك تحولاً ملحوظاً في أداء قائد آرسنال الهجومي، بعدما اكتفى بتسجيل هدف واحد في 36 مباراة بجميع المسابقات الموسم الماضي. وقال أرتيتا عن الزيادة في فاعلية لاعب الوسط الهجومي أمام المرمى: «أولاً وقبل كل شيء، يجب أن يكون متاحاً للمشاركة، وقد غاب عن مباريات كثيرة الموسم الماضي بسبب الإصابات. لديه تلك الحدة، كما أن لديه علاقات مختلفة من حوله أيضاً، وهذا يساعده».

وأضاف: «الآن يمكنه أن يوجد في مراكز مختلفة داخل الفريق؛ خصوصاً في المرحلة الهجومية. وعندما نضعه في تلك المواقع، يكون لاعباً خطيراً جداً». وتابع: «ما نحتاج إليه هو لاعبون يمتلكون هذه العقلية القادرة على حسم مباراة. أن يلعبوا بهذه الشخصية، بحيث إذا لم تنجح محاولة ما، يواصلون المحاولة في التالية والتي تليها، وأن يستمروا في استغلال الفرص وتحمل المخاطر».

وأردف قائلاً: «لقد بات يصل إلى تلك المواقع بشكل أكبر في المباريات الأخيرة، وتشعر أنه يعيش حالة ذهنية تجعله يؤمن بأن الكرة يمكن أن تدخل الشباك، وقد سجل هدفاً رائعاً الليلة». وبدأ آرسنال الموسم بقوة، ففاز في مبارياته الثلاث في الدوري الإنجليزي الممتاز بعدما اكتسح مانشستر سيتي في درع المجتمع الشهر الماضي. وقال أرتيتا: «(أنا) سعيد جداً»، معتبراً أن النتيجة لا تعكس جودة أداء فريقه في نابولي.

وأضاف: «الطريقة التي بدأنا بها المباراة منذ الدقيقة الأولى، وكيف نافسنا، والوضوح الذي امتلكناه في كيفية مهاجمتهم لإخراجهم من تنظيمهم، والهدف، والجودة. إضافة إلى الكم الكبير من الفرص التي صنعناها». وتابع: «بالتأكيد كان يجب أن تعكس النتيجة فارقاً مختلفاً تماماً. سنصل إلى ذلك، لأنه لو كنا أكثر دقة لكان الفوز أكبر بكثير. لكن القيام بما قمنا به اليوم في هذا الملعب وأمام هذا المنافس أمر لافت من الفريق».

أما بالنسبة إلى نابولي، فشكّلت الهزيمة انتكاسة جديدة للمدرب الجديد ماسيميليانو أليغري، بعدما تكبد فريقه الخسارة الثالثة توالياً في جميع المسابقات عقب هزيمتيه في الدوري أمام كومو وإنتر.

وزادت إصابتا اللاعبين الأساسيين الاسكوتلندي سكوت ماكتوميناي والكاميروني أندريه - فرانك زامبو أنغيسا من تعقيدات مهمة أليغري الذي يستهدف حصد النقاط الثلاث في المباراة المقبلة بالدوري الأحد.

وقال أليغري: «من أجل العودة إلى الطريق الصحيح، نحتاج إلى فوز قوي على بولونيا، وهذا لن يكون سهلاً. هناك بالتأكيد شعور بالمرارة وخيبة الأمل، فنحن قادمون من ثلاث هزائم».

وأضاف: «أعجبني الأداء من الناحية الفنية، لكننا افتقدنا الطاقة البدنية في الشوط الثاني، وكان (الاسكوتلندي) بيلي غيلمور و(البلجيكي) كيفن دي بروين يخوضان أولى مبارياتهما». وتابع: «علينا أن نبقى هادئين ومتزنين. وإذا دافعنا في بعض فترات المباراة كما فعلنا في الشوط الثاني الليلة، فربما ما كنا لنخسر أمام كومو وإنتر».

مواضيع
كرة القدم رياضة آرسنال دوري أبطال أوروبا بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

جائزة إسبانيا: أنتونيلي يواجه تحدياً بعد انتصاره المثير في مونتسا

كيمي أنتونيلي (د.ب.أ)
كيمي أنتونيلي (د.ب.أ)
TT
TT

جائزة إسبانيا: أنتونيلي يواجه تحدياً بعد انتصاره المثير في مونتسا

كيمي أنتونيلي (د.ب.أ)
كيمي أنتونيلي (د.ب.أ)

بعد أن بدا وكأنه «يسير على الماء» في مونتسا، يواجه سائق «مرسيدس» الإيطالي الواعد كيمي أنتونيلي تحدياً مختلفاً تماماً في جائزة إسبانيا الكبرى هذا الأسبوع في سعيه إلى مواصلة مسيرته القياسية نحو لقب بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

وكان السائق البالغ 20 عاماً قد أصبح الأحد الماضي أول إيطالي يفوز بسباقه المحلي على حلبة مونتسا منذ عام 1966، لكنه سيدخل هذه المرة أرضاً مجهولة مع استضافة العاصمة الإسبانية لسباق فورمولا واحد للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 1981، عندما حقق الأسطورة الكندي جيل فيلنوف الفوز لفريق «فيراري» على حلبة خاراما.

ويُقام سباق الأحد على حلبة «مادرينغ» المكتملة حديثاً والتي شُيدت في مركز للمعارض بالقرب من مطار باراخاس.

ويمثل السباق الجولة الأخيرة من القسم الأوروبي للموسم، كما سيكون ثاني سباق يقام في إسبانيا هذا العام بعد سباق جائزة كاتالونيا في مايو (أيار) الماضي.

ولا يُتوقع أن تقدم الحلبة عرضاً مملاً أو قابلاً للتنبؤ، إذ يتضمن قطاعها الأول السريع جداً سلسلة من المنعطفات المتوسطة والبطيئة السرعة، بينها منعطفات بزاوية 90 درجة يُنتظر أن تتسبب في حوادث.

وقال سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن، بطل العالم أربع مرات الذي ارتفعت معنوياته بعد حلوله ثالثاً الأسبوع الماضي، حين توقع المدير النمساوي لفريق «مرسيدس» توتو وولف أن «يسير أنتونيلي على الماء» في طريقه للفوز انطلاقاً من المركز التاسع عشر في مونتسا، إنه يتوقع عدداً كبيراً من الحوادث والتوقفات.

وقال فيرستابن بعد تجربة الحلبة عبر جهاز المحاكاة: «سيكون الأمر صعباً للغاية. إنها ليست حلبة سهلة. وعندما تقود لفات متتالية عدة، يصعب دائماً عبور خط النهاية والقول: لقد أتقنت هذه اللفة».

وأضاف: «إنها صعبة جداً، كما أن لديها ميلاً للتسبب في حوادث اصطدام كبيرة في بعض المواقع».

وسيضيف الأسفلت الجديد للحلبة مزيداً من التحديات، نظراً إلى أنه قد يوفر تماسكاً محدوداً، غير أن المنعطف المعروف باسم «لا مونومنتال»، وهو منعطف سريع مائل على شكل حدوة حصان، يُتوقع أن يكون محور الاهتمام.

ويبلغ طول هذا المنعطف 550 متراً، ويتضمن قمة تحجب الرؤية عند المخرج.

وقال وولف: «خصائص الحلبة أقرب بكثير إلى حلبات مثل بودابست أو زاندفورت، لذلك نتوقع عطلة نهاية أسبوع شديدة التنافس».

وفاز فريق مرسيدس بتسعة من السباقات الثلاثة عشر الأولى هذا الموسم.

ومن بين هذه الانتصارات التسعة، حقق أنتونيلي سبعة انتصارات، وهو رقم قياسي لإيطالي في موسم واحد، فيما فاز منافسه على اللقب وزميله في «مرسيدس» البريطاني جورج راسل، المتأخر حالياً بفارق 66 نقطة، بسباقين.

أما السباقات الأخرى ففاز بها سائق ماكلارين وبطل العالم البريطاني لاندو نوريس مرتين، إضافة إلى سائقي «فيراري» شارل لوكلير من موناكو والبريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات.

وكانت «فيراري» زارت حلبة مدريد في يوليو (تموز) خلال يوم مخصص للتصوير عندما كانت لا تزال غير مكتملة.

وقال هاميلتون الذي يحتل المركز الثالث في ترتيب السائقين لكنه يتأخر الآن بفارق 76 نقطة عن أنتونيلي: «كان الطقس حاراً جداً والحلبة مغبرة جداً. يبدو أنها من نوع الحلبات التي تُحسم في التجارب التأهيلية... ليست هناك مستقيمات كثيرة فعلاً، لذا سيكون من الصعب تنفيذ عمليات التجاوز».

وأيَّد سائق «وليامس» المولود في مدريد كارلوس ساينس، وهو سفير الحلبة، رأي فيرستابن، متوقعاً رؤية العديد من تدخلات سيارة الأمان ورفع الأعلام الحمراء والصفراء.

ويحمل ساينس وفرناندو ألونسو آمال الجماهير المحلية، لكن من دون ثقة كبيرة بعد سلسلة من النتائج المخيبة التي تشير إلى أن المفاجآت قد تكون محدودة.

ومع ذلك، من غير المرجح أن يؤثر ذلك على الحضور الجماهيري الضخم، إذ يُتوقع أن يتجاوز عدد المتفرجين 350 ألفاً طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وسيفتقد فريق ريد بول خدمات سائقه الفرنسي إسحاق حجار الذي يتعافى من كسر في المعصم، وذلك للسباق الثالث توالياً، إذ سيواصل النيوزيلندي ليام لاوسون تعويضه، فيما يواصل الياباني يوكي تسونودا القيادة مكانه في فريق ريسينغ بولز.

وستكون هذه أول حلبة جديدة تدخل روزنامة البطولة منذ إدراج حلبة لاس فيغاس قبل ثلاثة أعوام، كما أنها سادس حلبة تستضيف جائزة إسبانيا الكبرى، والرقم 78 ضمن الحلبات المختلفة التي احتضنت سباقات الفورمولا واحد منذ عام 1950.

مواضيع
رياضة الفورمولا 1 رياضة سباق السيارات إسبانيا